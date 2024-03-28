Kürt halkına mesaj böyle verilir

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Söyledikleri şunlar:

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“Elbette her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Milletvekili listelerini, belediye başkan adayı listelerini terör örgütünün belirlediği bir parti, parti olmaz. Bu listeleri belirleyecek olan emekleri ve oylarıyla partiyi var eden ve yaşatan parti tabanıdır.”

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Bu açıklamalardan Erdoğan’ın Kürtlerle ilgili yaklaşımının iki nirengi noktası ortaya çıkmış oldu:

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- BİR: Kürtlerle konuşmaya sonuna kadar açık.

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- İKİ: Terör güdümünde siyasetçilik oynayanlara sonuna kadar kapalı.

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Türkiye’de tüm siyaset, siyasi çıkar uğruna lafı eğip bükmeden Kürt halkına tam olarak bu mesajı verse...

Bazı şeylerin değişimi başlayabilir.

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TARAFSIZ BÖLGE’DEKİ MURAT KURUM’DAN İZLENİMLER

- Konu ne zaman ulaşımdan, metrodan, dönüşümden açılsa... Murat Kurum gürül gürül.

- Kurum’un stili şu: Önce mevcut durumun fotoğrafını çekiyor, ardından 10 yıllık bir perspektifle çözümü ortaya koyuyor.

- Uçuk, gerçekçilikten uzak, hayali tek bir projesi yok: Açıkladığı tüm projelerin ayakları yere basıyor.

- Şu anda İstanbul’da trafikte geçirdiğimiz süre felaket. Kurum, bu süreyi beş yılda düşürme sözü veriyor.

- Deprem gelecek ve İstanbul çökecek. Kurum, olası çöküşün önüne geçmenin sözünü veriyor.

- Çalışkan, hizmet odaklı bir isim Kurum. Bu açıdan farklılaşıyor. En güçlü tarafı burası.

- Gerektiğinde polemik de yapıyor, gerektiğinde iyi laf sokuyor. Ama asıl alanı buralar değil.

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Murat Kurum’la son yaptığım Tarafsız Bölge’den benim çıkardığım sonuçlar bunlardır.

İYİ PARTİ ADAYI BUĞRA KAVUNCU’YA DAİR

TARAFSIZ Bölge’de İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu da konuğumuz oldu. İlk kez karşılaştım kendisiyle. İzlenimlerim şunlardır:

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- Kibar, beyefendi, hakkaniyetli bir kişilik. Asla öfkesinin esiri değil.

- Dili, üslubu şahane. Hiçbir zaman çirkinleşmiyor. Efendiliğini hep koruyor.

- Gerçekçi. Uçuşta değil. Ayakları yere sağlam basıyor.

- Partisinin hakkını hukukunu korumak konusunda ödünsüz.

- Partisini terk edenlerden bazılarının ilkesizliğine nezaketle işaret ediyor.

- CHP’nin partisine musallat olmasına karşı itirazlarını bile nezaketle söylüyor.

- Siyasette üçüncü yol olmak... Buna yürekten inanmış. Bu yolu açabileceklerine inanıyor.

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Babası Orhan Kavuncu’yu, amcası Burhan Kavuncu’yu tanırdım. Kendisini tanımaktan da çok mutlu oldum.

DEM ADAYINA EKRANLARI KAPATMAK

MUHALİF televizyon kanalları, 2019 ve 2023 seçimlerinde DEM çizgisine mensup siyasetçilere pek meraklıydılar.

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Her akşam ekranlarına çıkarıp uzun analizler yaptırırlardı.

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DEM’in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş’tan öğrendiğimize göre...

Bu seçimde Meral Danış Beştaş’ın kıyısından bile geçmiyorlarmış.

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Taraflılık açısından hiç kimse bunların eline su dökemez.

*

NOT: Eleştirdiğim konu ekrana çıkarmamaları değil. 2019 ve 2023’te ekrana çıkarıp bugün ekrana çıkarmamalarını eleştiriyorum.

İKİ ŞAHANE BAHANE

ŞU anda her türlü lüzumsuz buluşma teklifini şöyle savuşturuyorum:

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“Seçimden sonra yapalım. Hele şu seçim bitsin.”

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Seçim bittikten sonra ise şöyle savuşturacağım:

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“Bayramdan sonra yapalım. Hele bir bayram geçsin.”

ANKET MANİPÜLASYONLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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- “Koptuk gidiyoruz, 10 puan fark atıyoruz” diye manipüle ettiğiniz anketler, seçmeninizde derin bir rehavete yol açabilir. “Nasıl olsa kazanıyoruz” duygusu, fena bir duygudur. Sandığa gitme iştahını acayip keser

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- “Üç beş puan öndeyiz” diye manipüle ettiğiniz anketler, karşı tarafın seçmenini harekete geçirebilir. “Vay bizim aday birkaç puan gerideymiş. O zaman yüklenelim” duygusu, etkili bir duygudur. Sandık iştahına yol açar.

İYİ PARTİ’Yİ HIRSLANDIRDILAR

CHP’nin İYİ Parti seçmenine yönelik...

- Oyları bölmeyin.

- CHP’de birleşin.

- Yoksa öcü gelir.

Türü sözleri, İYİ Parti cenahında bir hırslanmaya yol açıyor.

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Balıkesir’de Turan Çömez’in pankartının altında yazılanlara bakın:

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“Sayın Özgür Özel. Adaylarınıza oyu İYİ Partililerden değil DEM’lilerden isteyin. İyilerden size oy yok.”

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Halbuki CHP’nin İYİ Parti’nin hırslanmasına yol açacak davranışlardan uzak durması gerekiyordu.

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Ve son bir not: Bu işleri Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi becerirdi.