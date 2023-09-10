 Kılıçdaroğlu için danışman şiiri

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Danışmanlarından çektiği kadar

Hatta seçim kazanamaması bile

Ağrıtmadı başını o kadar

*

Danışmanlarından çok çekti ama

Danışman atamaktan da hiç vazgeçmedi

*

Siyasette sonunu danışmanlar mı getirecek

Yazık mı olacak acaba Kemal Efendi’ye

AKŞENER’E BOŞ YAPANLAR SIRALI TAM LİSTE





- CHP’nin bütün ekran amigoları.

- Erdoğan karşıtlığından kafayı yiyenler.

- En küçük bir yanlışta Akşener’i linç edecek olanlar.

- İYİ Parti’nin geleceğini zerre kadar sallamayanlar.

- “Ama Erdoğan kazanır” dışında argüman üretemeyenler.

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- Muhalif oldukları için kendilerinde Akşener’e boş yapma hakkı görenler.

- Faik Öztrak.

DİKKAT! MEHMET ŞİMŞEK ÇIKABİLİR





Mehmet Şimşek denilince aklımıza gelenler artık şunlar:

*

Tasarruf. Masraftan kaçınma. Para musluklarını kısma. Ek harcama karşıtlığı. Parasal sıkılaşma. Eli cebe pek atmama. Ucuza halletme. Lüksten uzak durma. Şatafata yüz vermeme. Süreyya Yalçın gibi bir elbiseye bir ev parası bayılmama.

*

Artık “Bir daha mı geleceğiz dünyaya” diyerek paraları basma olayları söz konusu olduğunda “Dikkat! Mehmet Şimşek çıkabilir” deniliyor ve “küt” diye eğlence bitiyor.

BU FOTOĞRAFTAKİ EKSİĞİ BULUN

CHP’nin yüz yaşını kutlama töreninde çekildi bu fotoğraf. Mansur Yavaş orada. Kılıçdaroğlu orada. Partili belediye başkanları orada.

*

Peki kim yok? Ekrem İmamoğlu.

*

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf vermek istemiyor sanırım.

İyi ama taaa yerel seçime kadar bu böyle gider mi?

İNTERAKTİF FİLM Mİ AMAN ALMAYALIM

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Dandik bir romantik film. İnteraktif olarak kurgulamışlar.

Alıyorsun eline kumandayı, sersem bir aşkı yönlendiriyorsun.

Seçenekler sınırlı tabii. Öyle mi yapsın, böyle mi yapsın.

*

Ancak kafayı boşaltmak için izleyebileceğin dandik bir filmin yönlendiricisi olmak mı? Aman almayayım. Kalsın.

ÖZEL UÇAK CISSS

Voleybolcu kızlarımız tarifeli uçakla geldiler Türkiye’ye.

Sonuç: Şampiyonluk.

*

Milli futbolcularımız özel uçakla gittiler Eskişehir’e.

Sonuç: Ermenistan karşısında başarısızlık.

*

Tez/Antitez/Sentez: Özel uçak yaramıyor, tarifeli uçak esas alınmalı.

HAHAHAHA

Gelecek Partisi’nden 3 milletvekilinin AK Parti’ye geçeceğine dair bir söylenti dolaşıyor ortalıkta. Doğru mu değil mi bilmiyorum.

*

Doğru çıkarsa bu söylenti...

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CHP’lilerin oylarıyla AK Partili milletvekilleri olacak Meclis’te.

*

Bu durumda da kahkahalarla gülmek hepimizin sonsuz hakkıdır usta.

ÜÇ DÜĞÜN YORAR TABİİ

Çok güldüm şu habere: Burcu Esmersoy ilk düğününü İtalya’da yaptı. İkinci düğününü İstanbul’da yaptı. Üçüncü düğününü Bodrum’da yapacaktı ki... “Yorulduk, galiba yapmayacağız” diye demeç verdi.

*

Hahahaha! Yorulursunuz tabii. Millet tek bir kına gecesinden sonra yedi ay kendine gelemiyor,

üç düğün de neyin nesi bacım.

TANRIKULU KONUŞUNCA İMAMOĞLU VE YAVAŞ

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çok ağır ithamlarda bulundu televizyon ekranında.

O konuşurken İmamoğlu ve Yavaş, sanırım şöyle mırıldanmışlardır:

*

- Gidiyor bir seçim daha.

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- Çarşı pazar dolaşırken bu açıklamalar karşımıza kesin çıkar.

- AK Parti, bunun videosunu yapar.

- Ah Sezgin Tanrıkulu ah!

- CHP’yi bırakıp İYİ Parti’den mi aday olsak?

İLİŞKİ TAVSİYELERİM

Duygu Özarslan isimli birisi makyaj yaparken ilişki tavsiyeleri vermiş. Ona özenip ben de biraz ilişki tavsiyesi vermeye karar verdim. Buyurunuz:

*

- İlişki tavsiyelerine uyarak ilişki yürütülmez. Kendinize gelin.

- Birinde tutan öbüründe tutmaz. Saçmalamayın.

- Her ilişki biriciktir, genellemelere uymaz. Aklınızı başınıza devşirin.

- İlişkinin stratejisi, taktiği falan olmaz. Bam bam yapın.

- Doğaçlama yapın, içinizden geldiği gibi. Vazgeçin şu tiyatrodan.

- Duygu Özarslan ve benzerlerinden uzak durun. Uyanık olun.