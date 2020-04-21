Kerem Tunçeri olayı - Karantinadakinin mektubu okunmaz

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başladığı söylenen Kerem Tunçeri’nin, sosyal medyada önüne gelen kadına yürüdüğü ortaya çıkmış.
Bu yüzden Kerem Tunçeri’nin üzerine giden gidene...
Kimi linç ediyor, kimi mavra çeviriyor, kimi kafasını buluyor.
Mavi gökyüzünü dar ettiler adamcağıza.
*
Hop! Hop!
Durun bir dakika!
“Karantina kredisi” diye bir şey yok mu yahu!
*
O karantina ki...
*
Adamı delirtir... Aklını alır aklını... Olmaz işler yaptırır... Gözünü kararttırır... Hiç tanımadığı kişilere “Napiiosunnn bakiiim” diye mesajlar sarkıttırır... Feleğini şaşırtır... Şuursuz şuursuz işler yaptırır... Gerekçesiz bir özgüven aşılar... Sonunu hiç düşündürtmez... Arapça öğretir, İngilizce yazdırır... Paso emojiye sığındırtır... Pişkinlikte sınır mınır bırakmaz...
*
Bir arkadaşım var.
Karantinadan kafayı öyle yemiş durumda ki...
“Pik yaptık mı pik/Önümüzdeki hafta yine mi kritik” diye şiirler yazıyor.
*
Kısacası...
Yurttaşlar! Romalılar!
Karantinadakilere bir kredi tanımalıyız.
Unutmamalıyız ki...
Karantinadakinin mektubu okunmaz.
GÜRÜL GÜRÜL TEŞEKKÜRLER
Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip dev sağlık kompleksi Başakşehir Şehir Hastanesi’nin şu sıkıntılı günlerde halkın hizmetine sunulmasında emeği olan herkese ama herkese gürül gürül TEŞEKKÜRLER.
*
Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde, Milli Mücadele ruhuyla... Onlarca mühendisimizin katkılarıyla... Baykar’ıyla, Arçelik’iyle, ASELSAN’ıyla, Biosys’iyle... Üretilen yerli solunum cihazları için... Emeği geçen herkese gürül gürül
TEŞEKKÜRLER.
23 NİSAN’LA İLGİLİ EN GÜZEL CÜMLE
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı “23 Nisan 100. Yıl Marşı”nın klibini izledim.
*
Marş, klip, çocukların oyunculukları falan... Hepsi 10 numaraydı.
Ama beni asıl etkileyen, klibin en başında Haluk Bilginer’in 23 Nisan’la ilgili seslendirdiği şu spot oldu:
*
“23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir.”
*
Olay, bir cümlede ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi.
O MESAJI ATMADAN ÖNCE BİRAZ BEKLE BE BİRADER
SALDA’ya kamyon kepçe dalanlar oldu. Neyse ki... İktidarından muhalefetine herkes harekete geçti de yapılan vicdansızlık karşılıksız kalmadı.
*
Dün Salda için mücadele eden CHP’li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı düzenlenince... Konuyu hemen Salda’ya getirip hükümete yüklenenler oldu. Ancak çok geçmeden olayın aslı anlaşıldı. Saldırıya uğrayan belediye başkanı, olayın mühürlediği bir fuhuş oteliyle ilgili olduğunu söyledi. Cüretkâr ve pervasız bir mafya var orada demek ki. Ona dikkat edilmeli!
*
Tabii bir de şuna dikkat edilmeli: Bir olayın aslı faslı tam anlaşılmadan yorumlar döşemekte acele edilmemeli, az sabırlı olunmalı.
PRANGALAR ESKİTTİM ŞUNLARIN HASRETİNDEN
- Hiç korkmadan, hiç çekinmeden, hiç ürkmeden elimi yüzüme götürmenin hasretinden...
*
- Herhangi bir yetkiliden... “Önümüzdeki bir-iki hafta hiç de kritik değildir” cümlesini işitmenin hasretinden...
*
- Zerre kadar suçluluk duygusuna kapılmadan iki buçuk saati el yıkamadan geçirmenin hasretinden...
*
- Azıcık hararet bastığında... “Ulan? Yoksa korona mı oldum?” demeyeceğim günlerin hasretinden...
*
PRANGALAR ESKİTTİM.
DEVAMLILIK CUMHURİYETİ
“MİLLİ Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılı kutlu olsun” diye bir mesaj atılmış Meclis Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından...
*
Mesajla birlikte yayınlanan klipte yer alanlar şunlar:
Atatürk... İnönü... Menderes... Demirel... Ecevit... Erbakan... Özal... Erdoğan...
*
İşte budur!
Kim ne derse desin... Kim ne yapmak isterse istesin... Biz bir devamlılık cumhuriyetiyiz ve hep de öyle kalacağız.
KEMAL BEY’E ÖVGÜ
TURGUT Özal’ın vefat yıldönümünde bir mesaj yayınlamış CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle demiş mesajında:
*
“Demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan, devletin kurum ve kurullarını önemseyen, devlet yönetiminde planlamaya ve liyakate önem veren örnek bir siyaset ve devlet adamıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”
*
Gerçi rahmetli söz konusu olduğunda “devletin kurum ve kurallarını önemsemek” gibi bir vasıf öne çıkmaz, liyakat neyse de planlamaya önem verdiği tartışmalıdır falan ama ben yine de CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Turgut Özal’ı anmasını çok ama çok takdir ettim.
*
Turgut Özal’ı anarak partililerinizden eleştiri almış olsanız da... Vefat etmiş siyasetçilerimize vefayla yaklaşmaya lütfen devam edin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...
AYKIRI AYKIRI ŞEYLER
- Siyah maske hiçbir işe yaramıyor ama yüzdeki duruşu pek cool...
*
- Hükümet yanlısı troller inat ettiler: Ekrem İmamoğlu’nu yeniden seçtirecekler.
*
- İddiam şu: Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu kadar bile oy alamayacak.
*
- “Süreç daha da uzasa keşke, evime doyamadım” diyenler var aramızda.
*
- Maske şeklinde lahmacun yapmışlar. Lahmacundan soğudum billah.
*
- Kahtalı Miçe ve İzzet Altınmeşe ile mesajlaşıyorum. Çok bahtiyarım.
*
- ABD ile Çin arasındaki tartışmada kimin tarafını tutacağımı bilemiyorum.
Kerem Tunçeri olayı - Karantinadakinin mektubu okunmaz
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başladığı söylenen Kerem Tunçeri’nin, sosyal medyada önüne gelen kadına yürüdüğü ortaya çıkmış.
Bu yüzden Kerem Tunçeri’nin üzerine giden gidene...
Kimi linç ediyor, kimi mavra çeviriyor, kimi kafasını buluyor.
Mavi gökyüzünü dar ettiler adamcağıza.
*
Hop! Hop!
Durun bir dakika!
“Karantina kredisi” diye bir şey yok mu yahu!
*
O karantina ki...
*
Adamı delirtir... Aklını alır aklını... Olmaz işler yaptırır... Gözünü kararttırır... Hiç tanımadığı kişilere “Napiiosunnn bakiiim” diye mesajlar sarkıttırır... Feleğini şaşırtır... Şuursuz şuursuz işler yaptırır... Gerekçesiz bir özgüven aşılar... Sonunu hiç düşündürtmez... Arapça öğretir, İngilizce yazdırır... Paso emojiye sığındırtır... Pişkinlikte sınır mınır bırakmaz...
*
Bir arkadaşım var.
Karantinadan kafayı öyle yemiş durumda ki...
“Pik yaptık mı pik/Önümüzdeki hafta yine mi kritik” diye şiirler yazıyor.
*
Kısacası...
Yurttaşlar! Romalılar!
Karantinadakilere bir kredi tanımalıyız.
Unutmamalıyız ki...
Karantinadakinin mektubu okunmaz.
GÜRÜL GÜRÜL TEŞEKKÜRLER
Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip dev sağlık kompleksi Başakşehir Şehir Hastanesi’nin şu sıkıntılı günlerde halkın hizmetine sunulmasında emeği olan herkese ama herkese gürül gürül TEŞEKKÜRLER.
*
Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde, Milli Mücadele ruhuyla... Onlarca mühendisimizin katkılarıyla... Baykar’ıyla, Arçelik’iyle, ASELSAN’ıyla, Biosys’iyle... Üretilen yerli solunum cihazları için... Emeği geçen herkese gürül gürül
TEŞEKKÜRLER.
23 NİSAN’LA İLGİLİ EN GÜZEL CÜMLE
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı “23 Nisan 100. Yıl Marşı”nın klibini izledim.
*
Marş, klip, çocukların oyunculukları falan... Hepsi 10 numaraydı.
Ama beni asıl etkileyen, klibin en başında Haluk Bilginer’in 23 Nisan’la ilgili seslendirdiği şu spot oldu:
*
“23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir.”
*
Olay, bir cümlede ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi.
O MESAJI ATMADAN ÖNCE BİRAZ BEKLE BE BİRADER
SALDA’ya kamyon kepçe dalanlar oldu. Neyse ki... İktidarından muhalefetine herkes harekete geçti de yapılan vicdansızlık karşılıksız kalmadı.
*
Dün Salda için mücadele eden CHP’li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı düzenlenince... Konuyu hemen Salda’ya getirip hükümete yüklenenler oldu. Ancak çok geçmeden olayın aslı anlaşıldı. Saldırıya uğrayan belediye başkanı, olayın mühürlediği bir fuhuş oteliyle ilgili olduğunu söyledi. Cüretkâr ve pervasız bir mafya var orada demek ki. Ona dikkat edilmeli!
*
Tabii bir de şuna dikkat edilmeli: Bir olayın aslı faslı tam anlaşılmadan yorumlar döşemekte acele edilmemeli, az sabırlı olunmalı.
PRANGALAR ESKİTTİM ŞUNLARIN HASRETİNDEN
- Hiç korkmadan, hiç çekinmeden, hiç ürkmeden elimi yüzüme götürmenin hasretinden...
*
- Herhangi bir yetkiliden... “Önümüzdeki bir-iki hafta hiç de kritik değildir” cümlesini işitmenin hasretinden...
*
- Zerre kadar suçluluk duygusuna kapılmadan iki buçuk saati el yıkamadan geçirmenin hasretinden...
*
- Azıcık hararet bastığında... “Ulan? Yoksa korona mı oldum?” demeyeceğim günlerin hasretinden...
*
PRANGALAR ESKİTTİM.
DEVAMLILIK CUMHURİYETİ
“MİLLİ Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılı kutlu olsun” diye bir mesaj atılmış Meclis Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından...
*
Mesajla birlikte yayınlanan klipte yer alanlar şunlar:
Atatürk... İnönü... Menderes... Demirel... Ecevit... Erbakan... Özal... Erdoğan...
*
İşte budur!
Kim ne derse desin... Kim ne yapmak isterse istesin... Biz bir devamlılık cumhuriyetiyiz ve hep de öyle kalacağız.
KEMAL BEY’E ÖVGÜ
TURGUT Özal’ın vefat yıldönümünde bir mesaj yayınlamış CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle demiş mesajında:
*
“Demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan, devletin kurum ve kurullarını önemseyen, devlet yönetiminde planlamaya ve liyakate önem veren örnek bir siyaset ve devlet adamıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”
*
Gerçi rahmetli söz konusu olduğunda “devletin kurum ve kurallarını önemsemek” gibi bir vasıf öne çıkmaz, liyakat neyse de planlamaya önem verdiği tartışmalıdır falan ama ben yine de CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Turgut Özal’ı anmasını çok ama çok takdir ettim.
*
Turgut Özal’ı anarak partililerinizden eleştiri almış olsanız da... Vefat etmiş siyasetçilerimize vefayla yaklaşmaya lütfen devam edin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...
AYKIRI AYKIRI ŞEYLER
- Siyah maske hiçbir işe yaramıyor ama yüzdeki duruşu pek cool...
*
- Hükümet yanlısı troller inat ettiler: Ekrem İmamoğlu’nu yeniden seçtirecekler.
*
- İddiam şu: Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu kadar bile oy alamayacak.
*
- “Süreç daha da uzasa keşke, evime doyamadım” diyenler var aramızda.
*
- Maske şeklinde lahmacun yapmışlar. Lahmacundan soğudum billah.
*
- Kahtalı Miçe ve İzzet Altınmeşe ile mesajlaşıyorum. Çok bahtiyarım.
*
- ABD ile Çin arasındaki tartışmada kimin tarafını tutacağımı bilemiyorum.