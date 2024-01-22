Kaymakamlar ve imamlar vakası

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Kaymakam’ın imamı darp ettiği de söyleniyor, tersi de söyleniyor.

Darp var mı, yok mu?

Tarafların beyanlarını okudum ama ben de işin içinden tam olarak çıkamadım.

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Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama ise şöyle:

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“İddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz.”

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Evet. Bakanlık konuyu incelemeye almış.

İncelemenin sonucu henüz ortaya çıkmamış.

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Ama buna rağmen Bakan Yerlikaya’nın da söylediği gibi sosyal medyada tam bir savaş var.

Kaymakamlar ile imamlar arasında tam bir paylaşım savaşı yürütülüyor sosyal medyada.

Kaymakamı haklı bulan kaymakamlar, sert paylaşımlar yapıyorlar.

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İmamı haklı bulan imamlar, sert paylaşımlar yapıyorlar.

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Yadırgayarak, şaşırarak, yargılayarak izliyoruz.

İSTANBUL’UN KADIN BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti iki kadını aday gösterdi.

Sancaktepe’ye: Şeyma Döğücü. Bayrampaşa’ya: İlknur Kovaç.



İlknur Kovaç

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Şeyma Döğücü, zaten Sancaktepe’de Belediye Başkanı. Başarılı bulunmuş olacak ki yeniden aday gösterildi partisi tarafından. Bayrampaşa’ya gelince... Bu ilçe AK Parti’nin elindeydi. Yani İlknur Kovaç, AK Parti’nin iddialı olduğu bir ilçede aday gösterilmiş oldu.



Şeyma Döğücü

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CHP’nin şu ana kadar açıkladığı İstanbul ilçe belediye başkan adayları arasında tek bir kadın var: Üsküdar’da aday gösterilen Sinem Dedetaş. Keşke CHP, Beşiktaş gibi, Şişli gibi, Kadıköy gibi banko yerlerden de kadın aday gösterse.



Sinem Dedetaş

BİR SERİ KATİL FİLMİNİN BAŞLANGICI GİBİ

Dünkü Hürriyet’te bir haber:

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Antalya sahillerinde 4 günde 5 ceset bulundu. Bazı cesetlerin kimlikleri ve cinsiyetleri belirlenemedi. Bazı cesetlerin uzuvlarının kesik olduğu görüldü.

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Bütün seri katil filmleri aşağı yukarı böyle bir tabloyla başlar.

Sonra bir erkek bir kadın dedektif, katili bulmak için kolları sıvar.

Filminin çekilmesini beklediğim isimler

Bergen’in filmi çekildi ve büyük sükse yaptı. Müslüm Gürses’in filmi hem de harika biçimde çekildi. Dilberay’ın filmi çekildi, sonuç harika. Neşet Ertaş’ın filmi çekildi ama maalesef hukuki sorunlar nedeniyle izleyemiyoruz. Ahmet Kaya’nın filmi çekildi ama olmadı. Cem Karaca’nın filmi çekildi, izleyenler “güzel olmuş” diyor.

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FİLMİNİN ÇEKİLMESİNİ ÇOK İSTEDİĞİM, MERAKLA BEKLEDİĞİM İSİMLERİ SIRALIYORUM:

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- ZEKİ MÜREN filmi ne iyi olur, hele Çağlar Çorumlu karikatürize etmeden oynarsa.

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- Adı “Muazzez” olan bir MUAZZEZ ABACI filmine ne buyrulur?

- AJDA PEKKAN filmine hepimiz koşa koşa gitmez miyiz?

- İçinde Ayhan Işık ve Sadri Alışık olan BELGİN DORUK filmi için ne bekleniyor?

- FERDİ ÖZBEĞEN filmine sırf şarkılarını dinlemek için bile gideriz.

- “Ben Saksı Değilim” isimli bir EROL BÜYÜKBURÇ filmi, çok janjanlı olmaz mı?

- ERKİN KORAY filmi çekilse, Erkin Baba’nın serüveni beyaz perdeye yansısa.

- Tarkan filmi için erken ama BARIŞ MANÇO filmi için geç kalmadık mı?

- BÜLENT ERSOY filmi, büyük bir aksiyon ve macera filmi olarak çekilse.

ALTINOK VE AYAYDIN’I SAKIN KÜÇÜMSEMEYİN

- TURGUT ALTINOK: Karakteristik olarak şöyle biridir: Acayip teşkilatçıdır. Gerektiğinde ödün verir. Kavga etmesini bildiği gibi barışmasını da bilir. El uzatır. Alttan alır. İttifaklarını çoğaltma kabiliyeti vardır. Böyle birinin Ankara’da seçimi Mansur Yavaş’a ikram etmemek için önümüzdeki günlerde yapacağı atakları iyi izleyin. Yani demem o ki... Uzaktan hemen karar vermemekte yarar var.

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- AYDIN AYAYDIN: Muğla’dan aday gösterildi Aydın Ayaydın. Hemen hemen hepimiz, “Orası CHP’nin kalesi. Ne yani Marmaris’i, Bodrum’u AK Parti mi kazanacak? Hayatta inanmam” diyoruz. Ancak Aydın Ayaydın’ı azıcık da olsa tanıyanlar, o kadar da büyük konuşmaktan kaçınırlar. Ayaydın şöyle bir karakterdir: Alttan girer üstten çıkar, tuttuğunu kopartır, peşini bırakmaz, çalmadık kapı bırakmaz, mekiğin istasyona kenetlendiği gibi zafere kenetlenir.

ORADA DA ‘ALT TARAFI TURİSTİK SEYAHAT’ DİYEN ÇIKMIŞ MIDIR

ALPER Gezereavcı’nın uzaya gittiği yolculuk da bir İtalyan astronot da yer alıyordu.

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İtalya Başbakanı Meloni, acayip gururlu ve mesut.

İtalya için büyük bir devrim olarak görüyor bu olayı.

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Şöyle diyor:

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“Ülkemiz önemli bilimsel ve teknolojik deneyler gerçekleştirecek olan uzay keşfinde yeni bir bölüm açıyor.”

Ardından da ekliyor:

“ULUSUMUZ İÇİN BÜYÜK GURUR.”

*

Benim merak ettiğim husus ise şudur:

Acaba İtalya’da da...

“Aman ne var canım. Alt tarafı turistik seyahat bu. Amma da abarttınız” falan diye ağzını büzenler çıkmış mıdır?

BEYAZ SAÇLI ALİ TALİP BEY

90’lı yılların merkez sağının önemli bir ismiydi Ali Talip Özdemir.

Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptı. Ardından Meclis’e seçildi. Bakanlık yaptı. Hatta bir ara ANAP Genel Başkanı bile oldu.

*

90’lı yıllarda tanıdığım Ali Talip Özdemir’in şöyle bir imajı vardı:

Nazik, kibar. Dışa açık. Sosyal yönü kuvvetli. Uzlaşmacı. Demokrat. Hep gülümseyen. Diyalog kurulabilir.





Uzun, çok uzun süredir kendisini görmemiştim. Ekranda AK Parti İstanbul aday tanıtım toplantısını izlerken gördüm. Bakırköy Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

90’larda “Genç politikacı” olarak görülen Ali Talip Özdemir’in saçlar beyazlamış. Olgunluk dönemine geçmiş.

Ama endamında ve edasında değişen pek bir şey yok.