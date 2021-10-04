Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
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Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
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Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
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Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
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Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
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İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
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Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Kararsızların artmasının temel nedeni şudur
Ne diyor muhalefet?
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
*
Ne yapacak?
- Muhalefet partilerine gitmek yerine...
- Kararsızlar partisine gitmeyi tercih ediyor.
ERDOĞAN’IN BASKET MAÇI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın çalışma arkadaşlarıyla basket oynadığını yeni öğrendik.
*
Bu konuda iki duyum aldım, ikisini de paylaşıyorum:
*
- BİR: Basket maçları yeni başlamamış. Epey bir zamandır oynanıyormuş.
*
- İKİ: Kazanan takım, genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş.
BOJİ’Yİ RAHAT MI BIRAKSAK ARTIK?
İSTANBUL’DA toplu ulaşımın her alanından sonsuz faydalanan bir köpek dostumuz var.
Adı: Boji.
Metroda o, otobüste o, vapurda o, metrobüste o.
*
İlk gün şaşırdık, heyecanlandık, gülümsedik.
Ama sanırım abartmaya başladık.
Ve sonuçta Boji’nin doğal bir içgüdüyle keyfini çıkardığı yolculukları, bir tür sirke çevirdik.
*
Boji’nin keyfini daha fazla kaçırmasak mı acaba?
BAZI DOKTORLARIN ÖDLERİ KOPUYOR
HEPSİNDE değil, sadece bazı doktorlarda şu tür bir hava var:
*
- “Korona artık eski havasında değil” demeye bile dilleri varmıyor.
*
- “Tünelin ucunda görünen ışıktan” söz ediyorlar ama o tünelden bir türlü çıkmak istemiyorlar.
*
- Varyantlardan bir varyant ortaya çıkınca bir enerji, bir heyecan, bir atiklik geliyor üzerlerine.
*
- Korona olayının mevsimsel gribe dönüşüyor olmasından gizli bir tedirginlik duyuyorlar.
*
Kısacası...
Hepsi değil ama bazı doktorlarımızın ödleri kopuyor “KORONA BİTECEK” diye.
*
Niye acaba?
HANGİ SİYASİ ANLAYIŞ SEÇİMİ KAZANACAK?
BEN onu bunu bilmem.
Bana göre...
Önümüzdeki seçimi...
Mehter Marşı ile İzmir Marşı’nı...
Kucaklaştıran, ayırmayan, ayrıştırmayan, karşı karşıya getirmeyen, dövüştürmeyen siyasi anlayış kazanacak.
ESKİDEN YADIRGARDIM
- Erol Simavi, “şekerim” diye hitap edermiş.
*
- Mehmet Ali Birand, “kuzum” derdi.
*
- Yedi Güzel Adam’dan biri olan Âkif İnan’ın “sevgilim” demesi meşhurdu.
*
- Adı bende saklı bir arkadaşım, “bebeğim” diye hitap ediyor.
*
Eskiden yadırgardım bu hitap biçimlerini. Artık yadırgamıyorum.
Neden mi?
Nedenini gerçekten bilmiyorum.
MANGO DA MANGO
YENİ Şafak gazetesinin pazar ekinde Emine Erdoğan’la yapılan bir röportaj yayınlanmış. Bu pazar değil, geçen pazar değil... Taaa 2015 yılında.
Röportajın yayınlandığı sayfanın geniş açıdan çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada elden ele dolaştırılıyor son günlerde.
*
Çünkü röportajın ara başlıklarından biri şöyle:
“Mangoyu, kurutup saklayın.”
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Röportajı okumayan, içeriği arayıp da bulma zahmetine katlanmayan yüzlerce kişi, Emine Erdoğan’ın vatandaşlarımıza, “Mangoyu, kurutup saklayın” diye bir öğütte bulunduğunu düşünerek veryansın ediyor.
Oysa gerçek hiç de öyle değil.
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Haberi okuduğumuzda görüyoruz ki olay şöyle olmuş:
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Mali Cumhurbaşkanı’nın eşi, Emine Erdoğan’la sohbet ederken ülkesinin mango cenneti olduğunu, ancak bu meyvenin çok kolay bozulduğunu, bu nedenle ihracat yapamadıklarını söylemiş. Emine Erdoğan da Mali Cumhurbaşkanı’nın eşine Anadolu’da elma, üzüm, incir, kayısı, erik gibi meyvelerin kurutulup geçim kaynağı olarak kullanıldığını anlatmış, ardından da “Mango kurusu yaparak ihracatı artırabilirsiniz” önerisinde bulunmuş.
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Yeni Şafak’taki ara başlık yapılan “Mangoyu, kurutup saklayın” ifadesinin öyküsü tam olarak bu.
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Hep dedim, yine diyorum: Sosyal medyada her gördüğünüz şeyin üzerine atlamayın. Duvara toslarsınız.
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NOT: Bu içerikten haberdar olmamı sağlayan Hürriyet Ankara’dan Bülent Sarıoğlu’na ve işin doğrusunu yazan Deutsche Welle Türkçe’den Gülsen Solaker’e binlerce teşekkür.