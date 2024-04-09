Kalçadan karalama

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Üç temel nedeni var bunun:

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BİR: Sağlık altyapısında Türkiye’nin kaydettiği ilerleme. İKİ: Türk doktorların mesleki başarıları. ÜÇ: Kur farkından kaynaklanan cazip fiyat.

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Atılımdan rahatsız olan bir İngiliz gazeteci, Türkiye’yi karalayan bir habere imza atmış.

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Türk sağlık görevlileri, İngiltere’deki otellerde düzenledikleri tanıtım organizasyonunda İngilizleri estetik ameliyatlara kaydolmaya zorluyorlarmış.

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Zorlama mı? Nasıl yani? Nasıl zorluyorlarmış acaba? Kafalarına silah mı dayıyorlarmış?

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İşin içinde bir de bizim 90’larda terk ettiğimiz gizli kamera olayı var.

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Kalça aldırma ameliyatı olmak istediğini söyleyen kadın gazeteci, bir otel odasında Türk doktorla yaptığı görüşmeyi gizli kameraya kaydetmiş. Türk doktor, izin almadan bir anda kadının pantolonunu indirip kalçasını ellemiş.

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“İzin almadan” ve “bir anda” vurgularının üfürme olduğuna yemin ederim ama kanıtlayamam.

Ayrıca ne yani? Kalça aldırma ameliyatı olmak için doktorla buluşan birinin bademciklerine mi bakılacak?

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan özel haberin fotoğrafı.

AKŞENER’İN KOLTUĞUNA ADAY OLAN ÜÇ İSME DAİR

- MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Emanetçi olur gibi geliyor bana. Sanıyorum formül şu: “Meral Abla dönene kadar Müsavat Abi.” Ama yanılıyor da olabilirim. İnşallah yanılıyorumdur. Çünkü Müsavat Bey, İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini yapabilecek kalibreye sahip.

- KORAY AYDIN: İlk önce dört kişiydiler: Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan. O dörtlüden biriydi Koray Aydın. İYİ Parti’deki macerası hep inişli çıkışlı oldu. Etkindi, edilgen hale geldi falan. Pek şansı yok gibi. Ama yine de belli olmaz bu işler.

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- TOLGA AKALIN: Tipi, görüntüsü çokça sempatik. Keşan Ülkü Ocakları’nda yetişmiş. Yani çekirdekten siyasetçi. Entelektüel donanımı var gibi. Hitabeti gayet iyi. Partisine bir perspektif çizebilir. Parti içinde ne kadar sevilip sayılıyor? Tabii onu tam olarak bilemiyorum.

FETÖ’CÜLERİN BİTLERİ KANLANDI

CEHVERİ falan ne kadar FETÖ’cü varsa bitleri kanlanmış durumda.

Sosyal medyada “AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu” diye fake görsellerle operasyon çekiyorlar resmen.

Ve en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar: Yalan dolanla toplumu manipüle ediyorlar.

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Şunlara birinin şunu hatırlatmasında fayda var:

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Seçimlerden hangi sonuç çıkarsa çıksın bu ülkede size ekmek yok. Artık bunu kafanıza sokun.

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MEHMET UÇUM’UN CEVABI

GEÇEN gün şöyle yazdım:

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“Mehmet Uçum’un kullandığı dilde sorun var. ‘Bu yaklaşımınız not edildi. Bu görüşleriniz kaydedildi’ falan diyen bir devlet dili kullanıyor. Üstelik bunu AK Parti’nin içine karşı yapıyor.”

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Mehmet Uçum’dan bir cevap geldi.

Şöyle diyor:

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“Ahmet Bey. Size kıymet veririm. Önerinize de bir şey demem, ancak bunun bir ezberin etkisi olduğunu söylemek isterim. Toplumun hafızası, devletin arşivi vardır. Yaşanan olayları toplum hafızasına kaydeder, devlet arşivine not eder. Bu durum toplumsal ve siyasal bir gerçektir. Bunu herkes bilir ya da hisseder. Bu gerçeği ifade edince sorunlu olduğunu söyleyenler ya farkında değildir ya da sahtekardır. Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir. Bundan sonra da yapabildiğim kadar hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğim.”

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Uçum’a şunları söylemek isterim:

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Yaşanan olayların toplumun hafızasına kaydedildiği saptaması çok doğru bir saptamadır. Buna hiçbir itirazım olmaz. Ancak “Devletin arşivi vardır, devlet arşivine not eder” ifadesine itirazım var.

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Devlet adına kim arşiv tutmaktadır? Bu arşivin tutulmasındaki maksat nedir? Bir kişi, bir görüş açıkladı diye devlet niye onu arşivine kaydetmektedir. Bunun fişlemeden farkı nedir?

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Bunların açıklığa kavuşması gerekiyor sanırım.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YAVUZ DONAT’A VERDİĞİ DEMEÇ

AMAN nazar değmesin Özgür Özel çok iyi gidiyor.

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Sabah gazetesinin usta ismi Yavuz Donat’a verdiği demece bakın:

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“Makama saygıdan taviz yok” diyor. “Bayramda Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım, bayramını tebrik edeceğim” diyor. “Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceğim” diyor. “Nereye randevu verirse oraya gideceğim” diyor. “Eskisi gibi ‘ben senin yanına gelmem’ yok, böyle bir siyaset izlemeyeceğim” diyor.

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Çok akıllıca bir siyasettir bu. Süper ezber bozan bir yaklaşımdır bu.

Dedim ya: Aman nazar değmesin. Maşallah diyelim.

KOŞULLAR AK PARTİ’YE YENİ SİYASETİ DAYATIYOR

ESKİ tip muhalefet artık yok. Yeni muhalefet dili bambaşka.

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Bakın: Özgür Özel, “Makama saygıdan asla taviz yok” diyerek Erdoğan’a el uzatıyor.

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Bakın: İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “Emine Erdoğan’la birlikte sosyal proje geliştirebiliriz” diyor.

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Bunlar pek alışık olmadığımız yaklaşımlar.

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AK Parti’nin bu yaklaşımlara karşı...

Çok şık, çok zarif cevaplar geliştirmesi gerekiyor.

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Yani AK Parti’nin artık yeni siyasi yaklaşımlar üretmesi ve yeni bir siyaset diline geçmesi gerekiyor.

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AK Parti’de bunu yapacak birikim ve kalibre var.

Ayrıca müktesebatı da var AK Parti’nin.

AK Parti’nin kısa tarihi, ezber bozma tarihi gibidir.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAZIYORUM

BİR kere yazdım. Bir kere daha yazdım ve şimdi bir kere daha yazıyorum:

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Futbolda yaşanan tuhaflıklara, krizlere, kaosa hakkaniyetli, adil, vicdanlı bir çözüm bulunması şart.

Bunun için de öncelikle futbol dünyasını düzenleyen ve yöneten kurumsal yapının içine düştüğü zaaftan kurtarılması şart.