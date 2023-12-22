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HABERLERYazarlarAhmet HAKANİtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

#Naci Görür#Deprem#Şener Üşümezsoy

Naci Görür Hoca diyor ki:

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İstanbul’da büyük, çok büyük deprem olacak.

İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

*

Şener Üşümezsoy diyor ki:

*

İstanbul’da deprem olmayacak.

*

Teorik olarak Naci Görür’ün söylediğinin doğru olduğuna inanıyoruz ama pratik olarak Üşümezsoy haklıymış gibi davranıyoruz.

*

Bizim büyük tuhaflığımız tam olarak budur.

İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

HERKES OYU KADAR KONUŞURSA

Ali Babacan, Meral Akşener’e racon kesmiş.

“Yaptığınız doğru değil, bu şekilde güven oluşturamazsınız” falan demiş.

*

Siyasette “Herkes oyu kadar konuşacak” diye bir kural gelse...

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Ali Babacan’ın tek kelime etme hakkı bile olmaz.

 İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

KORKAKLIK YAPMADILAR AKILLICA DAVRANDILAR

Meral Akşener, masadan kalktığında...

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a çağrıda bulunmuş, “Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkın meydana” demişti.

*

Her iki isim de bunu kabul etmedi.

Şimdi Akşener, bunu hatırlatarak hem İmamoğlu’na hem Yavaş’a “Korkak” diyor.

*

Hiç de korkaklık değildir bu.

Yavaş da İmamoğlu da o zaman doğru olanı yaptılar.

*

Akşener’in önerisinin üzerine balıklama atlasalardı tabandaki itibarları sıfıra inerdi. Çünkü fırsatçılık yapmış olacaklardı. Çünkü ihanet etmiş olacaklardı.

*

Akşener’in hür ve müstakil bir yola girmesi ne kadar doğruysa korkaklık suçlaması o kadar yanlış.

İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

ÖZGÜR ÖZEL’E ŞEYH SAİT ÖNERİSİ

CHP Lideri Özgür Özel’in Şeyh Sait konusundan uzak durmasında büyük yarar var.

*

Başında olduğu partinin tabanı, Şeyh Sait konusunda...

En küçük bir ödüne, en küçük bir insani yaklaşıma, en küçük bir farklı tutuma, en küçük bir ezber bozmaya hazır değil.

*

Bakıyoruz Özgür Özel’e.

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Henüz tabanını dönüştürebilecek bir lider konumuna ulaşabilmiş değil.

*

Bu nedenle Şeyh Sait konusunu unutma bahçesine atmasını ısrarla ve hararetle tavsiye ederim.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY, ŞİŞLİ ÇANKAYA, İZMİR FALAN

CHP’de en fazla aday adayı olan ilçeler:

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Çankaya ve tabii bir de İzmir.

Erzurum’da, Bağcılar’da, Konya’da, Keçiören’de falan böyle bir yarış yok.

*

Bu duruma bir isim vermeye çalışıyorum.

Şöyle önerilerim var:

*

Garanticilik, bedavacılık, sağlamcılık.

 İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

BUDAPEŞTE NASIL BİR YER

- Üzerinden Doğu Bloku mahcubiyetini tam olarak atamamış.

- Viyana’nın bir tık altı, Varşova’nın bir tık üstü.

- Kasvetli değil ışıklı ama ışığı gözleri kamaştırmıyor.

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- Ahalisi mutlu ama küstah ve pervasız değil.

- Macarlar, Orban’ın Erdoğan’ı sevdiği gibi Türkleri seviyorlar.

- Mimarisi güzel. İçinden Tuna Nehri’nin akması çok şairane.

- Yazını bilmem ama kışı çok güzel.

- Kafeleri internette iyi puan alıyor.

- Geceleri alemlere akışı acayipmiş ama ben görmedim.

İtikatta Naci Görürcü Amelde Üşümezsoycu

KIZIL

Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar falan.

Galiba kızıl üzerinden bir şeyler deniyorlar.

*

Kızılca kıyameti mi zorluyorlar nedir?

KAFAMDA DELİ SORULAR

-YILBAŞI kutlamanın dindeki yeri konulu geleneksel tartışmamız ne zaman başlayacak acaba?

*

- Dilan Polat’ta cezaevinde de enerciii diye haykırıyor mudur acaba?

*

- Fatih Terim ulusa ne zaman seslenecek acaba?

*

- 85 bin TL hesap ödeyen Rus milyarder Roman Abramoviç’in garsonlara da 175 bin TL bahşiş bırakmasının doğuracağı sorunları kim onaracak acaba?

#Naci Görür#Deprem#Şener Üşümezsoy
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