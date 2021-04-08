Hürriyet’in yayıncılık anlayışına ters bir haber

- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
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- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
*
Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
*
Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
*
CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
*
Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
*
Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
*
Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
*
Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
*
2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
*
3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
*
İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
*
Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
*
Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Hürriyet’in yayıncılık anlayışına ters bir haber
İçtenlikle bir gayretimiz var Hürriyet’te.
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
*
İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber.
Fark eder etmez derhal yayından çektik.
*
Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu.
*
Buradan açıkça ilan ediyorum:
Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
*
Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak... Tüm bunların erdeminin farkındayız.
*
Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz.
EMEKLİ OLMAYANLAR BİLDİRİ YAYINLASAYDI
BUGÜN, “Emekliler darbe mi yapar? Emeklinin bildirisinden darbe çıkarmak da neyin nesi?” diyenler...
Eğer emekli olmayanlar bildiri yayınlasaydı...
Şöyle diyeceklerdi:
*
“Ne var kardeşim bunda? Herkes konuşuyor, asker konuşmayacak mı? Bir grup asker, bazı konularda hassasiyetini ortaya koymuş, düşüncesini açıklamış. Ne var bunda? Buradan darbe iması çıkarmak da neyin nesi?”
*
Nereden mi biliyorum böyle diyeceklerini?
Geçmişte emekli olmayan askerler bildiri falan yayınladıklarında hep böyle dediler de oradan biliyorum.
AYTUN ÇIRAY’IN YERİNDE OLSAM
İYİ Partili Aytun Çıray, bildiriyle ilgili olarak şu tepkiyi verdi:
*
“Şahane bir bildiri. Altına imzamı atıyorum.”
*
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, bildiriyle ilgili şu tepkiyi verdi:
*
“Zevzekliktir.”
*
Bu durumda Aytun Çıray’ın şu iki tutumdan birini alması gerekir:
*
BİR: Ya çıkıp Meral Akşener’e “Sen nasıl şahane bir bildiriye zevzeklik dersin” demesi gerekir.
*
İKİ: Ya da çıkıp tüm kamuoyunun önünde “Bir zevzekliğin altına imzamı attım, çok pardon” demesi gerekir.
*
Bakalım bunlardan birini mi yapacak, yoksa ölü taklidi yapmayı mı tercih edecek?
EMEKLİ DARBE YAPAR MI?
YAPAR.
Hem de nasıl yapar.
*
Hatta yapılmışı var:
Talat Aydemir, ikinci kalkışmasını emekliyken yaptı.
*
İsmet Paşa da birinci kalkışmasında affettiği Talat Aydemir’i, emekliyken yaptığı ikinci kalkışmasından sonra darağacına gönderdi.
*
“Emekli darbe yapar mı yahu” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun biraz yakın tarih çalışmasında büyük yarar var.
ÇİN DEVLETİ ANKARA’DAKİ BÜYÜKELÇİSİNİ AZLETMELİ
BİR büyükelçiliğin yapabileceği en büyük hatayı yapmıştır Çin Büyükelçiliği...
*
Türkiye’nin muhalefet partilerinden birini hedef almış, “haklarımız saklı kalmak kaydıyla” diye o partiyi tehdit etmiş ve büyük infiale yol açmıştır.
*
Çin Büyükelçiliği’nin İYİ Parti’ye yönelik bu tutumuna bakarak bir karne çıkarırsak...
Sonuçlar şöyle olur:
*
Yapıcı tutum alma açısından bakıldığında... Notu sıfır.
Diplomatik üslup açısından bakıldığında... Notu sıfır.
Çin lehine kamuoyu oluşturmak açısından bakıldığında... Notu sıfır.
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“Böyle büyükelçi, düşman başına” diyerek Çin devleti bu büyükelçiyi görevden alır mı acaba?
BUGÜNLERDE SADECE İKİSİNİ DİNLİYORUM
FERDİ Özbeğen...
Neşe Karaböcek...
Bugünlerde dinlediğim iki sanatçı.
Neşe Karaböcek’ten bilhassa “Seni Buldum Ya” şarkısını...
Ferdi Özbeğen’den de bilhassa “Büklüm Büklüm” şarkısını...
*
Tavsiye ederim: İkisi peş peşe çok iyi gidiyor.
WHATSAPP GRUPLARININ GAZA GETİRMESİNE DAİR
WHATSAPP grupları...
Büyük gaza getirir. Acayip yanlış yaptırır. Aklı süper uçurur. Sürekli dolduruş yapar. Galeyan havası estirir. Tahrik eder. Sahte örgütlülük havası verir. Yanlış hülyalara daldırır. Gereksiz hareketler çektirir.
*
Whatsapp gruplarına aman dikkat! Aman ha aman!