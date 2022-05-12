Hem utanmaz hem utanç verici

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Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, törenin sunucusu Melike Öcalan’a şöyle dedi:

*

“Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana elimi değdirmedim.”





*

Melike Öcalan, bu sözleri işittiği anda...

İçine düşürülmüş olduğu duruma karşı...

İsyanla utanç arasında, itirazla şok arasında, başkaldırıyla öfke arasında, çaresizlik ile üzüntü arasında gitti geldi, gitti geldi.

“Şoktayım” dedi.

Ardından da ekledi: “20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi.”

*

Utanmaz olmak ayrı bir şeydir.

Utanç verici olmak ayrı bir şeydir.

*

Mehmet Ali Erbil, her ikisini de bünyesinde içselleştirmiş durumda.

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Allah şifa versin diyeceğim ama bu içselleştirme nedeniyle iyileşme ihtimali sıfır.

KUSURA BAKMA MODERN DANS

YER: Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Salonu.

Bir grup genç dansçı, parlamenterlerin toplantı yaptığı salonda bir modern dans gösterisi sergiliyorlar.

*

Tablo aşağı yukarı şöyle bir şey:

*

Parlamenterler sıralarında otururken... Koridorlara yayılan genç dansçılar, bulundukları yerde müzik eşliğinde tuhaf hareketler sergiliyorlar.

Yadırgamamayı prensip haline getirmeye çalışan benim gibi birinin bile yadırgamadan edemediği anlamsız hareketler. Kolların garip bir şekilde sallandığı, vücudun rastgele ve düzensiz ritim tutmaya çabaladığı bir dizi saçmalık. Uzaktan görenin “Şaka mı bu?” diyeceği türden bir şey.





*

Avrupa Parlamentosu’ndaki bu tuhaflığı Putin gördüyse...

Kesin videoyu “Hahahahaha” diye paylaşır.

O derece yani.

*

Modern dansı oldum olası sevmedim, sevemedim.

Tam da kendimi “Moderndir, danstır, sanattır, bir anlamı vardır, sık dişini, anlamaya çalış, özünü kavra” falan diye modern dans olgusuna alıştırmaya çalışırken...

Tekrar en başa döndüm, iyi mi?

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TAM O SIRADA CHP GENEL MERKEZİ’NDE

EKREM İmamoğlu düşüşte.

Peki bu düşüş, CHP Genel Merkezi’nde nasıl değerlendiriliyor?

*

Aldığım bilgiye göre...

“Olayın bir iyi, bir de kötü tarafı var” diye yorumlanıyormuş.

*

İYİ TARAFI: Genel Merkez’de İmamoğlu’nun kişisel adaylık iddiasını geriletecek denli büyük bir kriz yaşamasına olumlu bakılıyor ve “Bu iyi” deniyormuş.

*

KÖTÜ TARAFI: CHP’li önemli bir belediye başkanının aşırı yıpratılmasının CHP’nin genel imajına olumsuz etki yapacağı söyleniyor ve “Bu kötü” deniyormuş.

*

CHP, bir kıvam peşinde yani.

Adaylık için ortaya çıkamayacak kadar çöküş yaşasın ama bu çöküş, CHP’yi olumsuz etkileyecek noktalara varmasın.

*

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Kişisel yorumum: Siyaset zor bir iş. CHP’de siyaset yapmak ise çok, çok, çok, çok daha zor bir iş.

KAMU SPOTLARI

- Aşırı propagandist tiplerden uzak durun. İnsanı hayattan bezdiriyor.

*

- Parkta çıplak ayakla dolaşmanın tam zamanı. Vücuttaki elektriği alıyor.

*

- İrem Derici’nin eski sevgilisine verdiği ayarlara odaklanın. Kafa açıyor.

ARDA TURAN’IN SÖZLERİ

bir ihtiyaca işaret ediyor

ARDA Turan şöyle demiş:

*

“Diyet yapıyorum, 10 gün sonra bozuyorum. Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum. Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki ortam hevesimi kırıyor.”





*

Bu sözleri okuyunca...

Bizim futbolcularımızın, profesyonel yardıma ne kadar da muhtaç olduklarını gördüm.

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Kulüplerimizde psikiyatristler, psikologlar vardır mutlaka.

Ama bu hizmetin hakkıyla verildiğinden emin değilim.

Arda Turan’ın çığlığından anladığım bu.

*

Profesyonel yardım işi futbolcularımız için masajdan, idmandan çok daha önemli gibi.

Bunun bilinciyle hareket edilmesi şart.

FESTİVAL

ESKİŞEHİR’de bir festival düzenlenecekmiş.

Anadolu-Fest adı altında.

Bazı dernek ve vakıflar, kendilerine iş edinip bu festivali yasaklatma kampanyası düzenlemişler.

Valilik de bu kampanyanın etkisiyle yasaklamış.

*

Kimse kimseyi festival alanına gitmeye zorlamıyorsa... Festivale katılanlar gönül rızasıyla katılım gösteriyorsa... Herkes kendine özgü festivalini düzenlemekte sonsuz özgürse... Festival, kimsenin özgürlük alanına müdahale etmiyorsa...

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Bu yasak da nedir?

*

Türkiye, herkesin kendi yaşam tarzını özgürce yaşayabildiği bir ülke olmalıdır. Dini vakıf ve cemaatlerin de... Festival düzenleyip eğlenmek isteyenlerin de...

*

Bunun idrakine ne zaman varacağız?