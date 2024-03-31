Haydi sandık başına

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Bugün sandık günü.
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Hep birlikte sandığa gidelim.
Oylarımızı verelim.
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Ama odak noktasını asla kaçırmayalım.
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- Trafik çilesini kim bitirecekse...
- Bizi depreme kim hazırlayacaksa...
- Şehrimize kim daha iyi hizmet edecekse...
- Kim çok çalışacaksa...
- Kim şehir hayatını daha yaşanabilir hale getirecekse...
Oyumuzu ona verelim.
DÜNYA SIFIR ATIK GÜNÜ
30 Mart, yani dün “Dünya Sıfır Atık Günü” idi.
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“Sıfır atık” konusunun küresel çapta gündem haline gelmesinde en etkin rolü oynayan isim Emine Erdoğan’dır.
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Emine Erdoğan, sıfır atık kampanyasını önce ülkemizde başlattı.
2017 yılından itibaren sıfır atık konusunda yapılan tüm çalışmalara öncülük etti. Kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin bir rol oynadı.
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Ardından da konuyu dünya gündemine taşıdı Emine Erdoğan.
Birleşmiş Milletler’in çeşitli platformlarında sıfır atık rüzgârı estirdi.
Ve sonuçta 30 Mart, tüm dünyada “Dünya Sıfır Atık Günü” olarak belirlendi.
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Peki nedir bu sıfır atık olayı?
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Atığı önlemektir. Atığı azaltmaktır. Atığı yeniden kullanmaktır. Atığı geri dönüştürmektir.
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Refahı arttırmaktır. İsrafı engellemektir. Doğayı kurtarmaktır. İnsanlığa büyük bir katkıdır. Geleceği aydınlatmaktır.
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Bu işin ekonomiye katkısı ise inanılmaz boyuttadır.
Türkiye’de 2017 yılından itibaren yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin sonuçları, bu inanılmaz katkıyı ortaya koyuyor:
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Sıfır Atık Hareketi’yle 2017’den beri elde edilen...
- Ekonomik kazanç: 185 milyar TL
- Enerji tasarrufu: 2.6 milyar kwh
- Su tasarrufu: 819 milyon metreküp
- Önlenen sera gazı salımı: 5.9 milyon ton
- Kurtarılan ağaç sayısı: 498 milyon
- Petrol tasarrufu: 127 milyon varil
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Emine Erdoğan, himaye ettiği Sıfır Atık Hareketi’yle..
Hem insanlığa hem doğamıza eşsiz bir katkı sunuyor. İsrafın önlenmesi için müthiş bir çaba sarf ediyor.
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Açık söylüyorum:
- Bir Cumhurbaşkanı eşine...
- Bir first lady’e...
Böyle bir çaba çok ama çok yakışıyor.
HASAN CAN KAYA’NIN FİLMİYLE İLGİLİ SAPTAMALAR
- Aşırı bayılmadım ama sonuna kadar da kopamadım filmden enteresan biçimde.
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- Komedi filmlerinde pek gülemiyorum ama bunda istemsizce güldüğüm yerler oldu.
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- Mübalağa, komedinin can damarıdır ama fazlası zarardır. Bu filmde fazlası yoktu.
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- Hasan Can Kaya’nın oyunculuğu: Doğal, yapmacıksız. Hiç zorlamamış kendisini.
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- Büşra Pekin’in oyunculuğu: Çok gelgitli bir rol. Üstesinden iyi gelmiş.
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- Komedi kulüplerinin revaçta olduğunu bu filmde de gördük. Şahane.
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- Politik vurgular vardı filmde. Ama iyi yedirilmiş biçimde. Göze sokmadan.
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- Uğur Yücel, gerçekten büyük oyuncu. Bu filmde bir kez daha anladım.
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- Durun, durun. Filmin adını yazmamışım. Onu da yazayım da tam olsun: “Çok Aşk.”
Büşra Pekin - Hasan Can Kaya
BENİ BURADA ARAMA ANNE
ÜNİVERSİTEDE öğrenciydim Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü albümü ilk yayınlandığında.
- Kaset satıcıları, Şafak Türküsü’nü inletirdi sokaklarda.
- Kahvelerde Şafak Türküsü’nden şarkılar çalardı.
- Öğrenci evlerindeki teyplerde Şafak Türküsü’nün kasetleri dönerdi.
*
Şafak Türküsü’nün doğum tarihine baktım.
1986 yılında çıkmış albüm.
Vay vay vay!
Üzerinden 37 yıl geçmiş.
Gerçekten vay vay vay!
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen akşam gençlerle buluşma programı vardı.
Meğer o programda Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü albümünde yer alan “Beni Burada Arama Anne” şarkısı dinletilmiş.
Şafak Türküsü, oradan aklıma geldi.
*
Sosyal medyada gençlik buluşmasının görüntülerini izledim:
Ahmet Kaya ortalığı inletiyordu, Erdoğan da şarkının hüznünü ta içinde hissederek dinliyordu.
*
1986 yılının alaca karanlığında...
Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Şafak Türküsü’nün şarkılarına eşlik edeceğini hayal bile edemezdik.
Neyse...
Ben en iyisi şarkının sözlerinden birkaç dizeyle bitireyim bu yazıyı:
*
“Beni burada arama anne / Kapıda adımı, adımı sorma / Saçlarına yıldız düşmüş / Koparma anne / Kaç zamandır yüzüm traşlı / Gözlerim şafak bekledim / Uzarken ellerim kulağım kirişte / Ölümü özledim anne / Yaşamak isterken delice...”
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