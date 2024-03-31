Haydi sandık başına

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Bugün sandık günü.

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Hep birlikte sandığa gidelim.

Oylarımızı verelim.

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Ama odak noktasını asla kaçırmayalım.

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- Trafik çilesini kim bitirecekse...

- Bizi depreme kim hazırlayacaksa...

- Şehrimize kim daha iyi hizmet edecekse...

- Kim çok çalışacaksa...

- Kim şehir hayatını daha yaşanabilir hale getirecekse...

Oyumuzu ona verelim.





DÜNYA SIFIR ATIK GÜNÜ

30 Mart, yani dün “Dünya Sıfır Atık Günü” idi.

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“Sıfır atık” konusunun küresel çapta gündem haline gelmesinde en etkin rolü oynayan isim Emine Erdoğan’dır.

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Emine Erdoğan, sıfır atık kampanyasını önce ülkemizde başlattı.

2017 yılından itibaren sıfır atık konusunda yapılan tüm çalışmalara öncülük etti. Kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin bir rol oynadı.

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Ardından da konuyu dünya gündemine taşıdı Emine Erdoğan.





Birleşmiş Milletler’in çeşitli platformlarında sıfır atık rüzgârı estirdi.

Ve sonuçta 30 Mart, tüm dünyada “Dünya Sıfır Atık Günü” olarak belirlendi.

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Peki nedir bu sıfır atık olayı?

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Atığı önlemektir. Atığı azaltmaktır. Atığı yeniden kullanmaktır. Atığı geri dönüştürmektir.

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Refahı arttırmaktır. İsrafı engellemektir. Doğayı kurtarmaktır. İnsanlığa büyük bir katkıdır. Geleceği aydınlatmaktır.

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Bu işin ekonomiye katkısı ise inanılmaz boyuttadır.

Türkiye’de 2017 yılından itibaren yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin sonuçları, bu inanılmaz katkıyı ortaya koyuyor:

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Sıfır Atık Hareketi’yle 2017’den beri elde edilen...

- Ekonomik kazanç: 185 milyar TL

- Enerji tasarrufu: 2.6 milyar kwh

- Su tasarrufu: 819 milyon metreküp

- Önlenen sera gazı salımı: 5.9 milyon ton

- Kurtarılan ağaç sayısı: 498 milyon

- Petrol tasarrufu: 127 milyon varil

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Emine Erdoğan, himaye ettiği Sıfır Atık Hareketi’yle..

Hem insanlığa hem doğamıza eşsiz bir katkı sunuyor. İsrafın önlenmesi için müthiş bir çaba sarf ediyor.

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Açık söylüyorum:

- Bir Cumhurbaşkanı eşine...

- Bir first lady’e...

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Böyle bir çaba çok ama çok yakışıyor.

HASAN CAN KAYA’NIN FİLMİYLE İLGİLİ SAPTAMALAR

- Aşırı bayılmadım ama sonuna kadar da kopamadım filmden enteresan biçimde.

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- Komedi filmlerinde pek gülemiyorum ama bunda istemsizce güldüğüm yerler oldu.

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- Mübalağa, komedinin can damarıdır ama fazlası zarardır. Bu filmde fazlası yoktu.

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- Hasan Can Kaya’nın oyunculuğu: Doğal, yapmacıksız. Hiç zorlamamış kendisini.

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- Büşra Pekin’in oyunculuğu: Çok gelgitli bir rol. Üstesinden iyi gelmiş.

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- Komedi kulüplerinin revaçta olduğunu bu filmde de gördük. Şahane.

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- Politik vurgular vardı filmde. Ama iyi yedirilmiş biçimde. Göze sokmadan.

*

- Uğur Yücel, gerçekten büyük oyuncu. Bu filmde bir kez daha anladım.

*

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- Durun, durun. Filmin adını yazmamışım. Onu da yazayım da tam olsun: “Çok Aşk.”



Büşra Pekin - Hasan Can Kaya

BENİ BURADA ARAMA ANNE

ÜNİVERSİTEDE öğrenciydim Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü albümü ilk yayınlandığında.

- Kaset satıcıları, Şafak Türküsü’nü inletirdi sokaklarda.

- Kahvelerde Şafak Türküsü’nden şarkılar çalardı.

- Öğrenci evlerindeki teyplerde Şafak Türküsü’nün kasetleri dönerdi.

*

Şafak Türküsü’nün doğum tarihine baktım.

1986 yılında çıkmış albüm.

Vay vay vay!

Üzerinden 37 yıl geçmiş.

Gerçekten vay vay vay!

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen akşam gençlerle buluşma programı vardı.

Meğer o programda Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü albümünde yer alan “Beni Burada Arama Anne” şarkısı dinletilmiş.

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Şafak Türküsü, oradan aklıma geldi.

*

Sosyal medyada gençlik buluşmasının görüntülerini izledim:

Ahmet Kaya ortalığı inletiyordu, Erdoğan da şarkının hüznünü ta içinde hissederek dinliyordu.

*

1986 yılının alaca karanlığında...

Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Şafak Türküsü’nün şarkılarına eşlik edeceğini hayal bile edemezdik.

Neyse...

Ben en iyisi şarkının sözlerinden birkaç dizeyle bitireyim bu yazıyı:

*

“Beni burada arama anne / Kapıda adımı, adımı sorma / Saçlarına yıldız düşmüş / Koparma anne / Kaç zamandır yüzüm traşlı / Gözlerim şafak bekledim / Uzarken ellerim kulağım kirişte / Ölümü özledim anne / Yaşamak isterken delice...”