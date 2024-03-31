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Haydi sandık başına

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Birleşmiş Milletler

BUGÜN demokrasi günü.

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Bugün sandık günü.

*

Hep birlikte sandığa gidelim.

Oylarımızı verelim.

*

Ama odak noktasını asla kaçırmayalım.

*

- Trafik çilesini kim bitirecekse...

- Bizi depreme kim hazırlayacaksa...

- Şehrimize kim daha iyi hizmet edecekse...

- Kim çok çalışacaksa...

- Kim şehir hayatını daha yaşanabilir hale getirecekse...

Oyumuzu ona verelim.

Haydi sandık başına

DÜNYA SIFIR ATIK GÜNÜ

30 Mart, yani dün “Dünya Sıfır Atık Günü” idi.

*

“Sıfır atık” konusunun küresel çapta gündem haline gelmesinde en etkin rolü oynayan isim Emine Erdoğan’dır.

*

Emine Erdoğan, sıfır atık kampanyasını önce ülkemizde başlattı.

2017 yılından itibaren sıfır atık konusunda yapılan tüm çalışmalara öncülük etti. Kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin bir rol oynadı.

*

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Ardından da konuyu dünya gündemine taşıdı Emine Erdoğan.

Haydi sandık başına

Birleşmiş Milletler’in çeşitli platformlarında sıfır atık rüzgârı estirdi.

Ve sonuçta 30 Mart, tüm dünyada “Dünya Sıfır Atık Günü” olarak belirlendi.

*

Peki nedir bu sıfır atık olayı?

*

Atığı önlemektir. Atığı azaltmaktır. Atığı yeniden kullanmaktır. Atığı geri dönüştürmektir.

*

Refahı arttırmaktır. İsrafı engellemektir. Doğayı kurtarmaktır. İnsanlığa büyük bir katkıdır. Geleceği aydınlatmaktır.

*

Bu işin ekonomiye katkısı ise inanılmaz boyuttadır.

Türkiye’de 2017 yılından itibaren yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin sonuçları, bu inanılmaz katkıyı ortaya koyuyor:

*

Sıfır Atık Hareketi’yle 2017’den beri elde edilen...

- Ekonomik kazanç: 185 milyar TL

- Enerji tasarrufu: 2.6 milyar kwh

- Su tasarrufu: 819 milyon metreküp

- Önlenen sera gazı salımı: 5.9 milyon ton

- Kurtarılan ağaç sayısı: 498 milyon

- Petrol tasarrufu: 127 milyon varil

*

Emine Erdoğan, himaye ettiği Sıfır Atık Hareketi’yle..

Hem insanlığa hem doğamıza eşsiz bir katkı sunuyor. İsrafın önlenmesi için müthiş bir çaba sarf ediyor.

*

Açık söylüyorum:

- Bir Cumhurbaşkanı eşine...

- Bir first lady’e...

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Böyle bir çaba çok ama çok yakışıyor. 

HASAN CAN KAYA’NIN FİLMİYLE İLGİLİ SAPTAMALAR

- Aşırı bayılmadım ama sonuna kadar da kopamadım filmden enteresan biçimde.

*

- Komedi filmlerinde pek gülemiyorum ama bunda istemsizce güldüğüm yerler oldu.

*

- Mübalağa, komedinin can damarıdır ama fazlası zarardır. Bu filmde fazlası yoktu.

*

- Hasan Can Kaya’nın oyunculuğu: Doğal, yapmacıksız. Hiç zorlamamış kendisini.

*

- Büşra Pekin’in oyunculuğu: Çok gelgitli bir rol. Üstesinden iyi gelmiş.

*

- Komedi kulüplerinin revaçta olduğunu bu filmde de gördük. Şahane.

*

- Politik vurgular vardı filmde. Ama iyi yedirilmiş biçimde. Göze sokmadan.

*

- Uğur Yücel, gerçekten büyük oyuncu. Bu filmde bir kez daha anladım.

*

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- Durun, durun. Filmin adını yazmamışım. Onu da yazayım da tam olsun: “Çok Aşk.”

Haydi sandık başına
Büşra Pekin - Hasan Can Kaya

BENİ BURADA ARAMA ANNE

ÜNİVERSİTEDE öğrenciydim Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü albümü ilk yayınlandığında.

- Kaset satıcıları, Şafak Türküsü’nü inletirdi sokaklarda.

- Kahvelerde Şafak Türküsü’nden şarkılar çalardı.

- Öğrenci evlerindeki teyplerde Şafak Türküsü’nün kasetleri dönerdi.

*

Şafak Türküsü’nün doğum tarihine baktım.

1986 yılında çıkmış albüm.

Vay vay vay!

Üzerinden 37 yıl geçmiş.

Gerçekten vay vay vay!

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen akşam gençlerle buluşma programı vardı.

Meğer o programda Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü albümünde yer alan “Beni Burada Arama Anne” şarkısı dinletilmiş.

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Haydi sandık başına

Şafak Türküsü, oradan aklıma geldi.

*

Sosyal medyada gençlik buluşmasının görüntülerini izledim:

Ahmet Kaya ortalığı inletiyordu, Erdoğan da şarkının hüznünü ta içinde hissederek dinliyordu.

*

1986 yılının alaca karanlığında...

Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Şafak Türküsü’nün şarkılarına eşlik edeceğini hayal bile edemezdik.

Neyse...

Ben en iyisi şarkının sözlerinden birkaç dizeyle bitireyim bu yazıyı:

*

“Beni burada arama anne / Kapıda adımı, adımı sorma / Saçlarına yıldız düşmüş / Koparma anne / Kaç zamandır yüzüm traşlı / Gözlerim şafak bekledim / Uzarken ellerim kulağım kirişte / Ölümü özledim anne / Yaşamak isterken delice...” 

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Birleşmiş Milletler
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