Geri adımların en güzelidir bu

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
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İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
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BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
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Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
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İyi ama neden böyle oluyor?
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Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
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Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
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“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
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Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
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Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
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- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
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Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
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Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
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Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
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Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
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Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
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“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
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- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
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Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
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Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
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“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
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“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
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Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
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Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
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- BİR: Söylediklerimden eminsem.
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- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
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Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
Geri adımların en güzelidir bu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Bunun adı pişmanlıksa...
Ne harika bir pişmanlıktır bu!
*
Bunun adı bir tür özürse...
Ne muhteşem bir özürdür bu!
EYVAH! SEZEN HER AN YENİDEN SAZAN OLABİLİR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın geri adım atmasıyla...
Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca.
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Şimdi benim korkum şu:
*
Bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanlar...
“Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” falan diye...
Laf saydırmaya başlarlarsa...
*
Eyvah ki eyvah!
DİYARBAKIR’DAN NE GEÇER
“DEMOKRASİNİN yolu Diyarbakır’dan geçer” sözü kadar...
Eskide kalmış, bayatlamış, anlamını kaybetmiş, sihrini kaybetmiş bir söz yoktur.
*
90’lı yıllarda Mesut Yılmaz, “AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçer” dediğinde, bu sözün bir karşılığı, bir anlamı, bir cazibesi vardı.
*
Çünkü...
Kürt kimliği kısıtlanıyordu.
Kürtçe televizyon hayal bile edilemiyordu.
Kürt dilinin üniversiteye girmesi düşünülemiyordu.
*
Yani demem o ki...
“Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’dan geçmesini planladığı yola neleri koyacağını somut olarak açıklamasında fayda var.
BALIKÇI KRİZİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER
Babanın oğlu bile olsa... “Yalandır, yalan” diye atılmayacaksın.
*
Söz konusu İmamoğlu ise... En azından bir “acaba” diyeceksin.
*
Önüne arkasına bakmadan... Paylaşım yapmayacaksın.
*
Paylaşım yapmadan önce... “Ya silmek zorunda kalırsam?” diye düşüneceksin.
*
Trollerle mücadeleye girişeceğim diye... Trol durumuna düşmeyeceksin.
NE İYİ OLMUŞ DA GÖREVDEN ALINMIŞ
AYASOFYA Camisi’nin eski başimamı Mehmet Boynukalın’ın, sosyal medyada yaptığı...
Birleştirmeyen, bölen...
Sevdirmeyen, nefret ettiren...
Isındırmayan, soğutan...
Cezbetmeyen, iten...
Paylaşımlarını gördükçe...
“Ne iyi olmuş da bu adam görevden alınmış” deyip duruyorum.
MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ
BU cinayet...
Ece Erken üzerinden magazine heba edilecek, magazine boğulacak, magazin muhabbetiyle geçiştirilecek bir cinayet değildir.
*
Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Bir gece vakti şehrin ortasında herkesin içinde kurşunlanarak katledilmiştir.
*
Bu mafyatik infazın...
Bu pervasız cinayetin...
Bu cüretkâr saldırının...
Failleri ve azmettiricileri dibine kadar kovalanmalı ve yakalanmalıdır.
FAZIL SAY’A DAİR
FAZIL Say...
Büyük sanatçıdır, büyük müzisyendir, uluslararası arenada gururumuzdur.
*
Bütün bunlardan dolayı da bitmez tükenmez bir kredisi vardır.
Ne yapmış Fazıl Say?
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıya gitmiş olabileceğine aklı kesmemiş, bunun yalan olacağını düşünmüş ve ironik bir paylaşım yapmış.
Olur, olabilir.
İnsanız, hata yapabiliriz.
*
Bu hatayı dile dolayıp Fazıl Say’ın dış görünüşü üzerinden saldırgan yorumlar yapanlar oldu.
Fazıl Say da bu tip saldırgan yorumlara karşı geçirdiği ameliyatları anlatmak durumunda kaldı.
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Fazıl Say gibi büyük bir sanatçının...
Geçirdiği ameliyatları tek tek anlatmak durumunda bırakılması, bunları detaylıca izah etmek zorunda kalması falan.
Bana çok dokundu. Çok üzüldüm.
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Eleştiri tamam... Kafa bulma tamam... Hatta laf sokma bile tamam...
Ama dış görünüş üzerinden saldırmak...
İşte bu olmaz.
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Yapanları şiddetle ayıplıyorum ve sonsuz kınıyorum.