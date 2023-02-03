Gelinen son noktada Kılıçdaroğlu’nun durumu

Haberin Devamı

*

- DÖRTLÜ DESTEK: Karamollaoğlu, Davutoğlu, Uysal, Babacan... Kılıçdaroğlu, hepsini arkasına almış gibi. Bir tek Akşener’in tavrı gizemli.

*

- SORU İŞARETİ: Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına razı olacak mı? Yoksa alternatif bir ismi masaya getirecek mi? Belirsizlik işte burada.

*

- GALİBA: Tahminimi yazıyorum: Akşener de Kılıçdaroğlu’na evet diyecek galiba. Yoksa Kılıçdaroğlu, ihtiyatı elden bırakmazdı.

*

- SÜRPRİZİN SÜRPRİZİ: Sonucun sonucu: Adayları Kılıçdaroğlu olacak. Bunun dışında bir gelişme, sürprizin de sürprizi olur.

EKREM İMAMOĞLU NEYİ YAPAR, NEYİ YAPMAZ

Haberin Devamı

- ŞUNU YAPAR: Altılı Masa’nın kendi ismi üzerinde anlaşmasını bekler. Özellikle Akşener’in, ismini masanın gündemine getirmesini ister. Çetin pazarlıkların, kıran kırana tartışmaların ardından kendisinin aday olarak ilan edilmesini arzu eder.

*

- ŞUNU YAPMAZ: Partisinden istifa edip İYİ Parti’ye geçerek aday olmaz gibi geliyor bana. Hele imza toplayarak bağımsız aday olarak çıkmasına sıfır ihtimal veriyorum. Riskli hareketlerden kaçınır sanırım.

GÜNDEMDEKİ İSİMLERE MÜTEVAZI TAVSİYELER





- PINAR DENİZ: Çocukluğundan anılar uydurarak dikkat çekmek diye bir sorunu var galiba. İyi gelir mi tam olarak bilemiyorum ama yogaya başlamalı.





- GÜLTEKİN UYSAL: “Çocuk” ve “tecavüz” kelimelerini yan yana getirerek siyasi rakibe saldırmak, bir zihinsel kirlilik işaretidir. Zihnini temizletmeli.





Haberin Devamı

- KENAN SOFUOĞLU: Ferrari’sini satan bilgeyi, Ferrari’sine çocuk bindiren anti-bilgeye dönüştürdü. Ufaklığın canını tehlikeye atmaktan vazgeçmeli.





- ALİ BABACAN: Malcolm X’in “Ev zencisi / Tarla zencisi” ikilemindeki ev zencisini akla getiriyor. Aferin bekleyen ev zencisi olmaktan kurtulmalı.





- MEHMET BEKAROĞLU: Yıllardır milletvekilliği yaptığı partisinin tarihine “tek parti faşizmi” diye saldırdı. Biraz olsun utanmayı denemeli.





- İREM DERİCİ: Aşkın en üst seviyesine “At gibi aşığım” nitelemesini armağan etti. Atlar için üretilmiş şampuanlardan kullanmalı.





- FAZIL SAY: İstanbul Havaalanı’nı överken takipçilerine “Kızmayın ama öveceğim” demek zorunda kaldı. Hiç takmamalı ve rahat oynamalı.

Haberin Devamı

BABACAN’IN SORUNU

Çıkmış televizyona.

“Avrupa bize aferin diyecek” sözünü açıklamaya çalışıyor.

*

“Ben öyle demedim. Ben şöyle dedim. Önünü arkasını vermiyorlar” falan diye kıvrandıkça kıvranıyor.

*

Ağzından “aferin” çıktı mı?

Çıktı.

İşin bu kısmına bir türlü gelmiyor.

*

Aslında “Avrupa bile bize gıptayla bakacak” demek istemiş. Böyle bir izah geliştirmeye çalışıyor.

Lütfen dikkat!

“Avrupa bile” diyor.

Oradaki “bile”nin de bir komplekse işaret ettiğinin farkında değil.

*

Neyse... Bunları geçelim.

Asıl sorunu şu Babacan’ın:

Mertçe geri adım atmayı bilmiyor.

*

Çıksa, “Aferin kelimesini kullandım. Çok yanlış oldu. Yanlış yaptım. Siyasi rakiplerim bu kelimeden dolayı haklı olarak beni eleştirdi. Keşke o kelimeyi hiç kullanmasaydım” dese...

Haberin Devamı

Alkışlamasak bile beğeni emojisi gönderirdik.

ALKOLLÜ BİSİKLET

Alkollü bisiklet kullanan bir vatandaşa 4 bin 5 yüz lira ceza kesilmiş.

*

Düşecek, bir yerini kıracaksın... Belki de ölümcül bir kazaya neden olacaksın... Bir aracın altında kalacaksın...

Alkol alıp bisiklet kullanmak da neyin nesi be birader?

HAHAHAHA DEDİRTEN KOMİK BİR GÖRSEL

Kim hazırlamış, neden hazırlamış falan hiç bilmiyorum. Sosyal medyada paylaşılıyordu. Oradan aldım.

Çok eğlenceli, çok katmanlı, baktıkça baktıran bir görsel bu.

*

Mustafa Sarıgül var arkalarda... Fark ettiğim andan itibaren gülmeye başladım. En arkadaki Ahmet Davutoğlu’nu gördüğüm anda ise kahveyi püskürttüm. Meral Akşener ve Mansur Yavaş’a torpil geçilmiş dedim. Kemal Bey’in ise olduğundan daha yaşlı çizildiğini düşündüm.

Haberin Devamı

İSLAM KARŞITI PROPAGANDA

Halil Konakçı adlı imam, şimdi de Hz. Meryem’in Hz. Muhammed ile evleneceğini söylüyor vaazında.

*

Sosyal medyaya çıkan merdiven altı vaizler, cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar da anlatıyorlar.

*

Ben bunların tümüne...

İslam karşıtı propaganda diyorum.

Kuran yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde.

KENDİNİ ÇOK İYİ HİSSEDECEKSİN

- Dalga geçebilirsen...

- Zaaflarını saklayabilirsen...

- Beklentisizlik boyutunu yakalayabilirsen...

- Bir şifacı kediyle yaşayabilirsen...

- Yalnız kalmayı başarabilirsen...

- Matraklığa alabildiğine açık olabilirsen...

- Klişelerden uzak durabilirsen...

Kendini çok iyi hissedeceksin.