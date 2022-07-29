Fiyatları tayin eden Allah’tır saptırması

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“Diyanet fetva verdi: Fiyatları Allah artırıyor.”

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Ne anlıyoruz bu ifadeden?

Şunu anlıyoruz:

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Diyanet’in bugün Türkiye’de yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili bir fetva verdiğini ve bu fetvasında da “Fiyatları hükümet artırmıyor, fiyatları tayin eden Allah’tır” dediğini anlıyoruz.

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İyi ama bu doğru değil ki.

İyi ama bu hakikati yansıtmıyor ki.

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Her şeyden önce Diyanet, “Fiyatların artışından kim sorumludur?” şeklindeki bir soruya “Allah sorumludur” diye bir cevap vermemiş.

Bu doğru değil.

*

Diyanet, “Ticarette kâr haddi var mıdır?” şeklindeki bir soruya yanıt verirken bir “hadis” alıntısı yapmış.

Hadiste Hz. Muhammed’in söyledikleri tam olarak şöyle:

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“Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem.”

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Hz. Muhammed’in bu sözlerinden, bugünün iktisat biliminin ölçüleri içinde “Fiyatları tayin eden Allah’tır, hükümetlerin herhangi bir sorumluluğu yoktur” sonucunu çıkarmak için ya sıkı bir dangalak olmak lazım ya da gözü dönmüş bir art niyetli olmak lazım.

*

Eğer haber doğru olsaydı, yani Diyanet, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” diye fetva verip hükümetin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışsaydı...

Yaptığı Allah’a iftira atmaktan başka bir şey olmazdı.

Böylesine korkunç bir ihanet, “Diyanet kapatılsın” diye haykırmayı bile gerektirirdi.

*

Ama abi, olay böyle olmamış ki.

Konu şöyle çarpıtılmış:

*

Hadisin içinden alınan bir ifade, konteksinden çıkarılıp manşete çekilmiş. Olayın önünü arkasını bilmeyen, bilmediği gibi öğrenmeye de tenezzül etmeyen bir kitlenin önüne atılmış.

Ondan sonra gelsin “Fiyatları Allah artırıyormuş! Hahahaha!” diye bir mavra.

*

Peki bu olan bitende Diyanet’in hiç mi sorumluluğu yok?

Olmaz mı? Tabii ki var.

*

Memleket, gözü dönmüş art niyetlilik ve sıkı dangalaklık girdabının tam göbeğindeyken...

Alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi Diyanet.

Ve “Bu hadisi alıntılıyoruz ama hadiste geçen ifadeyi şöyle anlamak lazım” falan diye bir not düşmeliydi.

*

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Böylece bir Peygamber sözünü, sıkı dangalaklığın ve gözü dönmüş art niyetliliğin vahşi kabalığına, acımasız alaycılığına ve laftan anlamaz tepinmesine kurban etmemiş olurdu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAYACAĞI KONUT PROJESİNİN İPUÇLARI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birkaç gündür şöyle bir açıklama yapıyor:

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“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız. Projelerimizi Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.”





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Merak ettim, “Nedir acaba açıklanacak proje?” diye.

Bakan Kurum’u aradım.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjdeyle ilgili ipuçları verebilir misiniz?” dedim.

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Müjdeyi erken açıklamış olmamak için olağanüstü hassasiyet göstererek ipuçlarını verdi.

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Açıklanacak projeler üç alanda olacakmış:

BİR: Şehirlerin çeperlerinde herkesin kendi evini yapmalarına imkân sağlayacak arsa satışı projesini daha da somut hale getirip başlatacaklarmış.

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İKİ: TOKİ’nin her yıl yaptığı konut sayısını rekor düzeyde arttıracaklarmış. Yeni evlenenlere, gençlere konut sahibi olma fırsatı sunacaklarmış.

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ÜÇ: Bazı şehirlerde sanayi ve üretimle ilgili tesis taleplerini karşılayacak önemli adımlar atacaklarmış.

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Peki müjde ne zaman açıklanacak?

“Ağustos’un ortasında açıklanması için yoğun biçimde çalışıyoruz” dedi Bakan Kurum.

NEYMAR İLE ANELKA

İki belgesel izledim: Biri Neymar belgeseli, diğeri Anelka belgeseli. Futbola düşkün olmadığım halde bu iki ismin futbolda neye karşılık geldiğini merak ettim. Her iki ismin maceralarını izledikten sonra edindiğim izlenimler şunlardır:

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NEYMAR: Belgeselde şöyle bir şey söyledi Neymar: “Varoşlardan çıktık ama içimizdeki varoştan çıkmadık.” Bir yetenek abidesi olduğu halde imajını yönetememesinin en önemli nedeni belki de buydu. Hiç kolay bir sınanma değil tabii. Dünya çapında büyük bir efsaneye dönüşmek ve bunu hazmetmek. Neymar, bu sınavdan çaktıkça “Bana ne ya? Ben futbolumu oynarım. Onun dışındakiler kimseyi ilgilendirmez” türü bir felsefeye sığınmış hep. Futbolculuğu Pele’yle mukayese ediliyor ama ben kişilik olarak kendisine pek ısınamadım.

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ANELKA: Ters bir adam... Sürekli kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Herkesin kendisiyle uğraştığına yürekten inanmış. Aşırı alıngan. Hep ama hep arıza çıkarıyor. Geçimsiz ki hem de ne geçimsiz. Prensipleri var. Zerre taviz vermediği prensipleri... Fenerbahçe’ye de yolu uğramış, gerçi belgeselde bu uğrak üç saniyede geçiyor ama olsun. Şimdi emekli. Yerleştiği yer: Dubai. İşte bu seçimiyle benden acayip eksi puan aldı. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama yerleşmek için seçilecek yer dünyanın en yapay şehri Dubai mi olmalıydı?

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MUHAFAZAKÂRLAR CHP’YE OY VERİR Mİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün şöyle demiş:

*

“Muhafazakâr kesim CHP adayına oy vermez iddiasına katılmıyorum.”





*

Eğer...

- CHP’nin hinterlandında yer alan muhaliflerin, hınç ve nefret dolu yaklaşımları olmasaydı.

- CHP’nin çeşitli katmanlarından buram buram yükselen rövanş beklentisi bu kadar ayyuka çıkmasaydı.

- CHP’nin etrafına yuvalanmış çeşitli kesimlerin iliklerine kadar işlemiş o destansı nefret gitgide çoğalmasaydı.

- AK Parti’ye oy verenlere yönelik ağır hakaretler, yüz buruşturmalar, küçümsemeler bu denli artmasaydı.

- Zafer kazanma ihtimalinin belirmesi karşısında içine girilen şımarıklıklar, tehditler, yukarıdan konuşmalar yükselmeseydi.

Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’na katılabilirdim.

*

Yani demem o ki...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına dilini değiştirmesi yetmez. Liderlik yaptığı kitleyi de esaslı bir dönüşümden geçirmesi şart.

*

Peki bunu başarabilir mi?

İyi ama lider dediğin de bunu başarabilen kişi değil midir?