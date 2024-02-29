 Fırat Tanış’ın pozları Fırat Tanış’ın gerçeği

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Adamın imajına, havasına, tantanasına falan baktığınızda şöyle dersiniz:

“Tepeden tırnağa iddia taşıyan bir adam.”

*

İnce sol duyarlılıklar onda. Sevda türkülerini seslendirmek onda. Devrimci romantizm kasmak onda. İnsancıllık pozları onda. Doğa sevgisi onda.

*

Çizdiği portreye baktığında zannedersin ki...

- Yobazlık karşısında uygarlık bayrağını yükseltmektedir.

- Şiirden, türküden başka bir şey bilmez.

- Bir duyarlılık abidesidir.

- Hırtlığa, magandalığa karşı bir duruş sergilemek için gelmiştir yeryüzüne.

- Hayatı cehenneme çeviren kabalıklara karşı ince şeylerin bayrağını taşımaktadır.

*

Bir de “Gelin Tanış Olalım” diye bir tiyatro oyunu varmış bu adamın. Dervişane türkülerin okunduğu bir oyunmuş bu.

*

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Fırat Tanış dendiğinde akla gelenler bunlar.

Ama durun bir dakika!

Düne kadar böyleydi.

Dün, Fırat Tanış denen adamın başka bir yüzüyle tanış olduk.

*

Dün aylardır kendisinden paçasını kurtaramayan eski sevgilisi İklim Tamkan, öyle bir Fırat Tanış portresi çizdi ki...

Fırat Tanış’ın tüm imajı, pozları, kasmaları bir anda çöp oldu.

*

İklim Tamkan’ın açıklamasında geçen şu ifadelere lütfen dikkat:

*

“Ağır psikolojik şiddet... Israrlı takip... Ailemi ve yakınlarımı da içine çektiği ağır psikolojik şiddet... Derin yaralar... Tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler... Şiddet zinciri... Bozulan ruh ve beden sağlığım... Birden fazla suçun konusu olacak eylemler... Yaşadığım bu korkunç süreç...”

*

Beni burada asıl ilgilendirenler şunlardır:

*

- Nasıl oluyor da aslında dümdüz bir maganda olan bir adam, süper uygar insanmış gibi bir imaj çizebiliyor?

- Nasıl oluyor da ağır psikolojik şiddet uygulayan, uygulayabilen bir insan, “devrimci derviş” havalarını rahatlıkla millete satabiliyor?

- Nasıl oluyor da muhatabında derin yaralar açan biri, “gelin tanış olalım” tarzı artistlikler yapabiliyor.

*

Hepsinden önemlisi:

Bu tutarsızlıkları, kendi iç dünyasında nasıl açıklıyor? Kendisiyle baş başa kaldığında bu riyakarlıkla nasıl baş edebiliyor? Aynaya nasıl bakabiliyor?

*

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Terentius, “İnsana ait olan hiçbir şey bana yabancı değildir” demiş.

*

Üzgünüm Bay Terentius.

Bu kadarı bana yabancı.



İklim Tamkan

GAZZE İÇİN KENDİNİ YAKAN ASKER

- İsrail tanklarının altında can vermeyi göze alan ABD’li Rachel adlı genç kadının izinden gitmiştir.

*

- Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere ancak canını feda ederek seslenebileceğine inanmıştır.

*

- İşgale, çoluk çocuk öldürmeye, bomba yağdırmaya, sivil katliama karşı etkili bir şey yapma ihtiyacıyla dopdolu bir hale gelmiştir.

*

- “Ben bu katliama ortak olmak istemiyorum” mesajının, tüm dünya tarafından algılanmasını sağlayacak bir şey yapmak istemiştir.

*

- Tabii ki kahramandır. Şüphesiz ki onurludur. Mutlak surette tüm takdirleri hak etmektedir. Selam olsun ona!

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Aron Bushnell

BAŞKAN OLACAĞIM MÜFTÜ OLMAYACAĞIM

AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ’a sormuşlar:

*

“Tesislerde içkiyi yasaklamayı düşünüyor musunuz?”

*

Hamza Dağ, cevap vermiş:

*

“Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim. İl müftülüğüne talip değilim.”

*

Çok ince görmüş Hamza Dağ. Kısacık bir cevapla her açıyı gözetmesini başarmış. Vallahi bravo!



Hamza Dağ

İYİ KAPAK YAPAN KURUM

Bir klip yapmış TUSAŞ.

Kısacık, vurucu ve güçlü müzikli bir klip.

Kalorifer peteğiyle başlıyor savaş uçağının gökteki uçuşuyla son buluyor klibin öyküsü.

*

TUSAŞ’ı “Yılın en iyi kapak yapan kuruluşu” seçebiliriz.

TELEVİZYONA ÇIKACAK ADAYLARA TÜYOLAR

- Sistematik gidin.

- Her şeyi anlatma çabası içine girmeyin.

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- Önemli ile önemsiz ayrımı yapın.

- En önem verdiğiniz beş mesajı seçip onun üzerine gidin.

- Tekrar edin. Tekrar edin. Tekrar edin.

- Dev ekran için anlaşılır, basit, sade görseller hazırlatın.

- Ekran üzerinden anlatmaya çaba gösterin.

- Rahat olun, asla telaşlı bir görüntü vermeyin.

- Sorulara kısa cevaplar verin.

- Uzun uzun konuşmayın.

- Sohbete ve diyaloğa açık olun.

- Rakibinizle ilgili ince espriler yapın.

- Gülümsemeyi asla ihmal etmeyin.

- İnsani yönlerinizi sergilemekten kaçınmayın.

- Samimi olun, rol yapmayın.

- Bütün adaylara başarılar dileyin.

- Projelerinizi anlatırken kendinizden geçin.

- Enerjik olun.

- İyi bir hazırlık yapmadan ekrana çıkmayın.

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- İyi bir ekran performansıyla yükselebilirsiniz de inebilirsiniz de. Bunu hiç unutmayın.