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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
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Felaketin ortaya çıkardığı iki tip

#Deprem#Felaket#İnsan

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Haberin Devamı

İKİ tip insan var şu anda:

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BİRİNCİ TİP: Hiçbir işe yaramayan tweet’ler atıp zerre kadar fayda sağlamazken...

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İKİNCİ TİP: Bölgeye bir tanecik atkı, eldiven göndermek için çırpınıyor.

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BİRİNCİ TİP: Hükümetçilik ya da muhalefetçilik dışında bir şey yapmazken...

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İKİNCİ TİP: Gönüllü yazılıp bölgeye yardıma koşuyor.

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BİRİNCİ TİP: Ah vah etmek, dırdır etmek, söylenmek dışında bir şey yapmazken...

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İKİNCİ TİP: Bulunduğu yerdeki yardım merkezlerinde koordinasyon gönüllüsü oluyor.

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BİRİNCİ TİP: Fitne ateşini yakmak, beraberliği bozmak için elinden geleni yaparken...

*

İKİNCİ TİP: Yüreğinde sadece ve sadece bölge halkının acısını taşıyor.

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BİRİNCİ TİP: Karanlığa küfrederken...

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İKİNCİ TİP: Kalkıp bir mum yakıyor.

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Şu en acı günlerimizde umudumu arttıran tek bir şey var:

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Birinci tiptekiler, azgın azınlık olarak kalmış durumdayken... Her türlü siyasi görüşten devasa sessiz çoğunluğumuz, çok şükür ki ikinci tiptekilerden oluşuyor.

 

#Deprem#Felaket#İnsan
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