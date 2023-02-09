Felaketin ortaya çıkardığı iki tip

Haberin Devamı

İKİ tip insan var şu anda:

*

BİRİNCİ TİP: Hiçbir işe yaramayan tweet’ler atıp zerre kadar fayda sağlamazken...

*

İKİNCİ TİP: Bölgeye bir tanecik atkı, eldiven göndermek için çırpınıyor.

*

BİRİNCİ TİP: Hükümetçilik ya da muhalefetçilik dışında bir şey yapmazken...

*

İKİNCİ TİP: Gönüllü yazılıp bölgeye yardıma koşuyor.

*

BİRİNCİ TİP: Ah vah etmek, dırdır etmek, söylenmek dışında bir şey yapmazken...

*

İKİNCİ TİP: Bulunduğu yerdeki yardım merkezlerinde koordinasyon gönüllüsü oluyor.

*

BİRİNCİ TİP: Fitne ateşini yakmak, beraberliği bozmak için elinden geleni yaparken...

*

İKİNCİ TİP: Yüreğinde sadece ve sadece bölge halkının acısını taşıyor.

*

BİRİNCİ TİP: Karanlığa küfrederken...

*

İKİNCİ TİP: Kalkıp bir mum yakıyor.

*

Şu en acı günlerimizde umudumu arttıran tek bir şey var:

*

Haberin Devamı

Birinci tiptekiler, azgın azınlık olarak kalmış durumdayken... Her türlü siyasi görüşten devasa sessiz çoğunluğumuz, çok şükür ki ikinci tiptekilerden oluşuyor.