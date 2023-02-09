Felaketin ortaya çıkardığı iki tip

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İKİ tip insan var şu anda:
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BİRİNCİ TİP: Hiçbir işe yaramayan tweet’ler atıp zerre kadar fayda sağlamazken...
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İKİNCİ TİP: Bölgeye bir tanecik atkı, eldiven göndermek için çırpınıyor.
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BİRİNCİ TİP: Hükümetçilik ya da muhalefetçilik dışında bir şey yapmazken...
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İKİNCİ TİP: Gönüllü yazılıp bölgeye yardıma koşuyor.
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BİRİNCİ TİP: Ah vah etmek, dırdır etmek, söylenmek dışında bir şey yapmazken...
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İKİNCİ TİP: Bulunduğu yerdeki yardım merkezlerinde koordinasyon gönüllüsü oluyor.
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BİRİNCİ TİP: Fitne ateşini yakmak, beraberliği bozmak için elinden geleni yaparken...
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İKİNCİ TİP: Yüreğinde sadece ve sadece bölge halkının acısını taşıyor.
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BİRİNCİ TİP: Karanlığa küfrederken...
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İKİNCİ TİP: Kalkıp bir mum yakıyor.
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Şu en acı günlerimizde umudumu arttıran tek bir şey var:
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Birinci tiptekiler, azgın azınlık olarak kalmış durumdayken... Her türlü siyasi görüşten devasa sessiz çoğunluğumuz, çok şükür ki ikinci tiptekilerden oluşuyor.
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