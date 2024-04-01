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Erdoğan oylanmayınca

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Yerel Seçimler

DÜNKÜ yerel seçimde AK Parti’nin yaşadığı yenilginin birçok nedeni var.

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En önemlisini yazayım:

*

Bundan 10 ay önce Türkiye büyük bir seçim yaptı.

O seçimde şartlar, bugünkünden pek de farklı değildi:

- Erdoğan’ın karşısında büyük bir ittifak vardı.

- Ekonomide yine sorunlar vardı.

- Pahalılık yine gündemdeydi.

*

Fakat sonuçta o seçimin tartışmasız galibi Erdoğan oldu.

*

10 ay sonra yapılan seçimde ise Erdoğan oylanmıyordu ve seçimde tablo tamamen değişti.

*

Neden?

*

Çünkü ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili olarak vatandaş hükümete bir uyarıda bulunmak istedi.

Hem de ciddi bir uyarı.

*

AK Parti’ye oy vermeyen seçmenin duygusu şöyle gelişti:

*

“Nasıl olsa Erdoğan oylanmıyor, nasıl olsa Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı devam ediyor, nasıl olsa Erdoğan açısından bir sorun yok. O zaman uyarımızı yapabiliriz.”

*

Tabii ki birçok faktör var sonuçları belirleyen.

Bu o faktörlerin en önemlisi.

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MİLLETLE İNATLAŞMA YOK

ERDOĞAN’ın seçim sonuçlarının ardından yaptığı balkon konuşmasını dikkatle dinledim.

*

- İrtifa kaybını kabul etmesi önemliydi. Çünkü her şey kabulle başlar.

*

- Milletle inatlaşmayacağını söylemesi önemliydi. İşin sırrı buradadır.

*

- Özeleştiri yapacaklarını belirtti. Bunu ciddi biçimde yapmak zorundalar.

*

Demokrasi vurgusu yaptı.

Bunun önemi şurada:

Kazanılan seçimin ardından demokrasi vurgusu yapmak kolaydır. Önemli olan kaybedilen seçimin ardından demokrasi vurgu yapmaktır.

*

Milli iradeye saygı mesajı verdi. Bütün başkanları kutladı. Ayrımcılık yapmadı. Kucaklayıcı bir yaklaşım sergiledi.

*

Tam olarak Erdoğan’- dan beklediğim bir konuşmaydı. Hiç şaşırmadım.

SEÇİMİN SONUÇLARI

- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, artık siyasetin önemli aktörleri haline gelmiş durumda.

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- Kılıçdaroğlu’nun ardından lider olarak girdiği ilk seçimde CHP’ye zafer kazandıran Özgür Özel, rüştünü kanıtlamış oldu.

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- CHP, makus talihini ilk kez yendi. Yıllardır yaşadığı seçim mağlubiyetlerinin ardından ilk kez zafer kazandı.

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- İYİ Parti, bu seçimde resmen ve alenen bitti. Meral Akşener, artık siyaseten ayakta kalamaz.

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- DEM Parti seçmeni İstanbul’da Leyla Zana ve Ahmet Türk çizgisine yüz vermedi. Belirsiz ittifak çalıştı: DEM’in oyları CHP’ye gitti.

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- CHP’nin “Biz ittifakı sandıkta yapacağız” söylemi tuttu. Gerçekten de ittifak, sandıkta yapılmış oldu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Yerel Seçimler
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