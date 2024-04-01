Erdoğan oylanmayınca

Paylaş
En önemlisini yazayım:
*
Bundan 10 ay önce Türkiye büyük bir seçim yaptı.
O seçimde şartlar, bugünkünden pek de farklı değildi:
- Erdoğan’ın karşısında büyük bir ittifak vardı.
- Ekonomide yine sorunlar vardı.
- Pahalılık yine gündemdeydi.
*
Fakat sonuçta o seçimin tartışmasız galibi Erdoğan oldu.
*
10 ay sonra yapılan seçimde ise Erdoğan oylanmıyordu ve seçimde tablo tamamen değişti.
*
Neden?
*
Çünkü ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili olarak vatandaş hükümete bir uyarıda bulunmak istedi.
Hem de ciddi bir uyarı.
*
AK Parti’ye oy vermeyen seçmenin duygusu şöyle gelişti:
*
“Nasıl olsa Erdoğan oylanmıyor, nasıl olsa Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı devam ediyor, nasıl olsa Erdoğan açısından bir sorun yok. O zaman uyarımızı yapabiliriz.”
*
Tabii ki birçok faktör var sonuçları belirleyen.
Bu o faktörlerin en önemlisi.
MİLLETLE İNATLAŞMA YOK
ERDOĞAN’ın seçim sonuçlarının ardından yaptığı balkon konuşmasını dikkatle dinledim.
*
- İrtifa kaybını kabul etmesi önemliydi. Çünkü her şey kabulle başlar.
*
- Milletle inatlaşmayacağını söylemesi önemliydi. İşin sırrı buradadır.
*
- Özeleştiri yapacaklarını belirtti. Bunu ciddi biçimde yapmak zorundalar.
*
Demokrasi vurgusu yaptı.
Bunun önemi şurada:
Kazanılan seçimin ardından demokrasi vurgusu yapmak kolaydır. Önemli olan kaybedilen seçimin ardından demokrasi vurgu yapmaktır.
*
Milli iradeye saygı mesajı verdi. Bütün başkanları kutladı. Ayrımcılık yapmadı. Kucaklayıcı bir yaklaşım sergiledi.
*
Tam olarak Erdoğan’- dan beklediğim bir konuşmaydı. Hiç şaşırmadım.
SEÇİMİN SONUÇLARI
- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, artık siyasetin önemli aktörleri haline gelmiş durumda.
*
- Kılıçdaroğlu’nun ardından lider olarak girdiği ilk seçimde CHP’ye zafer kazandıran Özgür Özel, rüştünü kanıtlamış oldu.
*
- CHP, makus talihini ilk kez yendi. Yıllardır yaşadığı seçim mağlubiyetlerinin ardından ilk kez zafer kazandı.
*
- İYİ Parti, bu seçimde resmen ve alenen bitti. Meral Akşener, artık siyaseten ayakta kalamaz.
*
- DEM Parti seçmeni İstanbul’da Leyla Zana ve Ahmet Türk çizgisine yüz vermedi. Belirsiz ittifak çalıştı: DEM’in oyları CHP’ye gitti.
*
- CHP’nin “Biz ittifakı sandıkta yapacağız” söylemi tuttu. Gerçekten de ittifak, sandıkta yapılmış oldu.
Paylaş