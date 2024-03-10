Erdoğan neden final seçimim dedi

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“Bu seçim benim için bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim, benim son seçimim.”

*

Erdoğan, neden böyle bir açıklama yapmış olabilir?

*

Dört ihtimal var:

BİRİNCİ İHTİMAL

DUYGUSAL MESAJ

Seçmenlere “aşırı duygusal bir mesaj” vererek yerel seçimde partisine daha fazla oy kazandırmak istemiş olabilir. Malum seçmen, duyguya prim verir.

İKİNCİ İHTİMAL

SOSYAL DENEY

“Bakalım parti içinde kimler nasıl davranacak, bakalım kimler hangi tutum içine girecek” diye parti içi bir sosyal deney yapmak istemiş olabilir.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Anayasal olarak bir daha aday olamayacağını anımsatarak... Anayasa değişikliğinin akıllara gelmesini istemiş olabilir.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

DURUM TESPİTİ

Bazen puro içen bir adam sadece puro içiyordur. Yani Erdoğan, başka hiçbir amaç taşımaksızın sadece durum tespiti yapmıştır.

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BELALI BİR ARAÇ

ATV denilen bir araç var. Özel parkurda ya da arazide kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç bu.

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Bu küt, odunsu, sevimsiz araç ne zaman amacı dışında kullanılsa...

Mutlaka bir tehlike beliriyor, muhakkak bir bela geliyorum diyor ve durum aniden acayip tatsızlaşıyor.





TÜRKLERİN BECEREMEDİĞİ ŞEYLER

KÜFÜRSÜZ eleştiri. / Cheesecake yapmak. / Yalnız kalmak. / Heykel yapmak. / Kasmadan doyasıya eğlenmek. / Çocuk yetiştirmek. / “Bana ne abi bana ne” diyebilmek. / Kişisel alana saygı.

BURCU KÖKSAL GİBİ OLMAMA SÖZÜ

CHP karar almış.

CHP’nin belediye başkan adayları bir taahhütname imzalayacaklarmış.

Ve şöyle söz vereceklermiş:

*

“Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıkları nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime söz veriyorum.”

*

CHP Afyon adayı Burcu Köksal’ın yarattığı tahribatı gidermek için bulunmuş bir yol bu.

Ancak unutulan bir şey var:

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Yasal olarak belediye başkanları, zaten böyle davranmak zorunda.

Cinsiyet ayrımcılığı yapmak, etnik köken ayrımcılığı yapmak falan suç.

*

Koca partiyi böyle bir söz verme ihtiyacı içine sokan Burcu Köksal’a soruyorum: Mutlu musunuz şimdi Burcu Hanım?

SEN ASIL ÇİFTETELLİ OYNAMAYANDAN KORK

AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu, bir lansman toplantısında çiftetelli oynamış.

*

Yılmaz Büyükerşen Hocamız, işte bu durumu “Dilber gibi oynayan aday” diye eleştirmiş.

Ardından da şöyle demiş:

*

“Eğer Eskişehirliler, çiftetelli oynayan birini belediye başkanı seçerlerse vay o Eskişehir’in haline.”

*

Bizim yere göğe koyamadığımız, takdir ettiğimiz, acayip çağdaş bulduğumuz, cinsiyetçi yaklaşımları kendisine asla yakıştıramadığımız Yılmaz Hocamızın geldiği şu son yere bakın hele.

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Çiftetelli oynayan adaya, “Dilber gibi oynuyor” diye güya aşağılıyor.

*

Dans edenden, halay çekenden, çiftetelli oynayandan, horon tependen ne zarar gördün de böyle diyorsun Yılmaz Hocam?

*

Ayrıca videolar var:

Sen de sahnedeki gençlerle gönlünce eğlenmiş dans edip oynamışsın Hocam. Partinizin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce de dans edip oynamış.

*

Aday gösterilmediği günden beri Yılmaz Hocamızda bazı tuhaflıklar belirmeye başladı.

Kendisinden hiç beklemediğimiz şeyler söylüyor, kendisine hiç yakıştıramadığımız çıkışlar yapıyor.

Hayırdır inşallah.

YENİDEN REFAH DİLİ VE EDEBİYATI

YENİDEN Refah, özellikle AK Parti’den aday olmak isteyip de olamayanları aday yaptı.

*

Şurası kesin:

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Bu adayların büyük bölümü seçimi kazanamayacak ama AK Parti’nin kaybetmesine yol açacak.

*

AK Parti yönetimi, işte bunun şokunu yaşıyor.

Tam olarak ne yapacaklarını ne diyeceklerini bilemiyorlar.

Bazen sert çıkışlar yapıyorlar, olmuyor.

Bazen sessiz kalıyorlar, olmuyor.

Bu konuda tam olarak bir dil tutturabilmiş değiller.

*

Oysa Yeniden Refah’a oy verebilecek seçmenler, kendilerinin dünyasına en yakın seçmenler.

Yeniden Refah yönetimini bir tarafa bırakıp doğrudan o seçmenlere seslenseler, o seçmenleri kucaklasalar, o seçmenleri yanlarına çekecek bir dil ve edebiyat geliştirseler, kendileri açısından en iyisini yapmış olacaklar.



