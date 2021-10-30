Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
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Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
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O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
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Aşağı yukarı şöyle bir film:
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10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
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“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
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Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
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Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
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Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
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Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
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O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
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Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
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Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
- Cumhuriyet, ortak neşemiz ve kıvancımız olmuş.
*
- Cumhuriyet’in anlamı ve önemi kavranır hale gelmiş.
*
- Cumhuriyet mayası tutmuş.
*
Aman ne iyi. Aman ne güzel. Aman ne hoş.
KATİL FURKAN ZIBINCI’NIN İLK İFADESİNİ OKUYUNCA KAN BEYNİME SIÇRADI
Dünkü Hürriyet’te Şebnem Şirin’i boğazını keserek katleden katil Furkan Zıbıncı’nın ilk ifadesini okudum.
Okur okumaz da kan beynime sıçradı.
*
Güya Şebnem evlenmek istiyormuş ama Zıbıncı reddediyormuş. Güya Şebnem, Zıbıncı’yı kıskanıyormuş. Güya Şebnem, Zıbıncı’ya bıçak savurmuş. Güya Zıbıncı, Şebnem’i engellemek için kolunu tutmuş. Güya alkollü olduğu için Şebnem’in boğazını nasıl kestiğini hiç hatırlamıyormuş.
*
Bunları okuduğum anda karar verdim:
Bütün kadın katilleri, aynı dalga boyundan geliyor.
*
Hepsinin ortak özellikleri aynı:
*
- Hepsi öldürdükleri kadına onursuzca iftira atarlar.
*
- Hepsi neredeyse katlettikleri kadını suçlu çıkarırlar.
*
- Hepsi her şeyi hatırlar ama cinayeti hatırlamazlar.
*
Furkan Zıbıncı denilen katilin de diğer kadın katillerden hiçbir farkı yok yani.
BENİM ANLADIĞIM ŞUDUR: MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI ŞU ÜÇ İSİMDEN BİRİ OLACAK
Siz bakmayın Özgür Demirtaş, Muhtar Kent türü zırvalara.
Millet İttifakı’nın adayı, şu üç isimden biri olacak:
*
- BİR: Kemal Kılıçdaroğlu.
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- İKİ: Ekrem İmamoğlu.
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- ÜÇ: Mansur Yavaş.
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Bu üç ismin dışında kalan isimlerin tümü...
Ya fantezi peşinde koşmanın ürünüdür ya da hedef şaşırtmaca maksatlı olarak ortaya çıkarılmaktadır.
ARTIK AVCUMUN İÇİ GİBİ BİLİYORUM BU KASABALARI
Yemyeşil, ormanla çevrili ve de sırlarla dolu küçük bir Avrupa kasabasında bir cinayet işlenir.
Şehirden gelen aksi bir dedektif ile acemi yerel komiser el ele verip bu cinayeti çözmeye çalışır.
*
Son günlerde bu tema üzerinden ilerleyen öyle çok dizi izledim ki...
Bu türden bir kasabada yaşamak zorunda kalsam hiç sıkıntı çekmem.
GÜL’ÜN TALİHSİZLİĞİ
Cumhurbaşkanı olduğu zaman birkaç milli bayramda hastalanmış ve bu nedenle törenlere katılmamıştı Abdullah Gül.
Bir keresinde de “Bakın, gerçekten de hastayım” mesajını vermek için hastaneden fotoğrafını da paylaşmıştı.
*
Bugünlerde Abdullah Gül ne zaman bir milli bayramı kutlasa...
Hemen hastane odasında çektirdiği o fotoğrafı paylaşıyorlar sosyal medyada.
Fotoğrafın altına ise şöyle yazıyorlar: “Bugün hasta değil misiniz?”
*
Son zamanlarda “unutulma hakkı” diye bir şeyden söz ediliyor ya...
Sanırım Abdullah Gül, bu konuda bu hakkı kullanmak ister.
UMARIM VATANDAŞTAN ÇIKARMAZLAR CEZAYI
Zincir marketlere fena ceza kesilmiş.
Rakamlar dudak uçuklatıcı.
*
Rakamları okurken dudaklarımdan şu cümle döküldü istemsizce:
*
“Umarım bu zincir marketler, bu cezanın acısını vatandaştan çıkarmaya kalkışmazlar.”
KEDİLER İÇİN ENTEL İSİM ÖNERİLERİ
- Ontolojik sorunlar çekiyorsa... KAFKA
- Müziğe yatkınlığı varsa... AMADEUS
- Fırtınalıysa ve hiç durulmuyorsa... HEMINGWAY
- Polemikçiyse ve tırmalıyorsa... PEYAMİ
- Bütün gün uyuyorsa... OBLOMOV
- Siyasete meraklıysa... İTTİFAK
- Sürekli düşünüyorsa... HEGEL
- Film izlemeye meraklıysa... TARANTINO
- Yemeğe düşkünse... MİLOR