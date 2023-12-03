Dubai uçağında Seçil ve fenomenler için net bir istikamet verdi

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- BİR: Fenomenler vakası...

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- İKİ: Seçil Erzan olayı...

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Bu iki olayla ilgili olarak yargı, yaklaşımını fiili olarak ortaya koymaya başlamış durumda.

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Fenomenler vakasına yönelik ilk adım Dilan Polat ve çevresine yönelik operasyonla başladı. Dalgalar halinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Seçil Erzan olayıyla ilgili olarak soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturmanın nerelere kadar uzanacağı merak ediliyor.

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Devletin fiili olarak yaklaşımı belli.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyor?

İşte bu sorunun cevabı, ilk kez ortaya çıktı.

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Erdoğan’ın Dubai uçağında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği cevaptan anladığımız şudur:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan...

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- Her iki olayı da yakından takip ediyor.

- Her iki olayla ilgili “nereye kadar giderse gitsin” yaklaşımında.

- Her iki olaya da en küçük bir anlayış göstermiyor.

- Her iki olayla ilgili yetkili mercilere “Ne gerekiyorsa yapılmalı” diyor.

- Her iki olayın da yargıda hızla neticelenmesini istiyor.

*

Dubai uçağında Erdoğan’ın fenomenler ve illegal fon olayıyla ilgili yaptığı açıklamalar... Konuyla ilgili bir yaklaşım istikameti çizmesi açısından çok önemliydi.

ERDOĞAN’IN UÇAKTAKİ ÜÇ ÖNEMLİ MESAJI

MESAJ BİR

KİMSEYE AYRIMCILIK YOK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın soruya cevap verirken söylediği ilk cümle şuydu:

*

“Türkiye hukuk devletidir, kim hukuksuzluk yaparsa cezasını çeker.”

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Hükümet karşıtı çevrelerde “Soruşturmalarda bazı ünlülere bazı ayrıcalıklar tanınabilir” tarzı yaklaşımlar ve bu yaklaşımların neden olduğu soru işaretleri var.

Bunları görüyoruz, biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kim hukuksuzluk yaparsa cezasını çeker” diyerek en temel ilkeyi anımsatmasının nedeni o iddialar ve yaklaşımlar.

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Erdoğan’ın “Türkiye bir hukuk devletidir, kim hukuksuzluk yaparsa cezasını çeker” demesi, o iddia ve yaklaşımlara karşı net bir yanıt olarak kayıtlara geçti.

MESAJ İKİ

DOLANDIRICILARA DİKKAT

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ERDOĞAN, bazı tanımlamalar da yaptı:

- Mesela Seçil Erzan’ın yaptığını yapanlara, yani kısa sürede yüksek kâr vaadinde bulunanlara “Dolandırıcı” dedi.

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- Mesela Seçil Erzan’ın çevresinde gelişen faaliyetle ilgili olarak bir isimlendirme yaparak “İllegal fon faaliyetleri” nitelemesinde bulundu.

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Ardından da vatandaşları uyardı:

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“Bunlara kanmayın. Bunlara karşı dikkatli olun”.



Seçil Erzan

MESAJ ÜÇ

DENİZBANK VURGUSU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, açıklamalarında Denizbank’la ilgili özel bir vurgu yapmaktan da kaçınmadı.

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Konuyla ilgili şu cümlesine dikkat:

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“Bankanın en üst düzey yöneticileriyle ilgili de şu anda soruşturma devam ediyor.”

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Buradan anladığımız şudur:

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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve bankanın üst düzey ekibi de illegal fon olayıyla ilgili yürütülen soruşturmanın dışında değil.

Fenomen sorusuna cevap

verirken gelen son dakika haberi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a Dubai uçağında fenomenler ve fon olayıyla ilgili soruyu sorduk.

Erdoğan da başladı cevap vermeye.

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Tam bu sırada yanımda oturan “Ensonhaber” sitesinin Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, telefonuna gelen son dakika haberini bana gösterdi.

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“Flaş... Flaş... Son Dakika... Son dakika...” falan türü haykırışların arasında beliren haber şuydu:

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“Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi dediği masadaki 15 fenomenin taşınır taşınmaz tüm malvarlıklarına el koyuldu”.

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Ben İlyas Efe’nin gösterdiği telefondaki bu habere bakarken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam olarak şöyle diyordu:

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“Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır.”

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Tevafuk, rastlantı, denk geliş...

Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış.