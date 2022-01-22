Dört başı mamur bir seviyesizlik

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
Dört başı mamur bir seviyesizlik
Sedef Kabaş ne dedi?
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
Başı Erdoğan, ortası Erdoğan, sonu Erdoğan. Yani bağlamından koparma falan yok.
Bağlam gayet belli: Erdoğan’a hakaret!
*
Uygar bir insan, siyaset konuşurken... “Öküz” der mi? “Ahır” der mi? “Büyükbaş” der mi? “Hayvan” der mi? Bu nasıl bir üsluptur? Bu nasıl bir dildir? Bu nasıl bir siyasi analizdir?
*
Bu yapılanın adı... Ne siyasi analizdir. Ne siyasi eleştiridir. Ne de sert siyasi eleştiridir.
*
Bu yapılanın adı...
Düpedüz densizliktir. Düpedüz kabalıktır. Düpedüz terbiyesizliktir. Düpedüz seviyesizliktir.
*
Kısacası bu dört başı mamur seviyesizliğin...
Savunulacak, arka çıkılacak, tevil edilecek hiçbir tarafı yoktur.
‘SEDEF KABAŞ’GİLLER NEDEN HAKARET EDİYOR
NEDENİ gayet basit:
*
Çünkü...
Kendi cenahları tarafından asla ayıplanıp utandırılmayacaklarını biliyorlar.
*
Ne ayıplaması! Ne utandırması!
Tam tersine kahramanlaştırılacaklarının, muhalif cenahın starı haline getirileceklerinin bal gibi farkındalar.
*
Muhalefet çevresindeki bu tuhaf iklim nedeniyle...
Seviyeyi düşürdükçe yükseleceklerinden o kadar eminler ki...
Ekranlarda sorumsuzca ve şuursuzca dellendikçe delleniyorlar.
GÖZALTI VE TUTUKLAMA
SEDEF Kabaş’ın hakaretleri hukuki açıdan suç teşkil ediyor.
Sedef Kabaş, tabii ki bunun hesabını hukuk önünde verecek.
*
Ancak Sedef Kabaş’ın gece yarısı gözaltına alınmasına ve dün akşam tutuklanmasına gelince...
*
Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Ben bu tür gece yarısı gözaltılarına ve bu tür davalarda tutuklamalara karşıyım.
ERDOĞAN’A HAKARETİN SİYASETTEKİ YANSIMASI
SEDEF Kabaş’ın dilinden dökülen hakaretlerde...
İflah olmaz bir nefretin izlerini görüyoruz.
Nefret ve küçümseme. Nefret ve aşağılama. Nefret ve kabullenememe.
Bütün bu duygularla söylüyor o sözleri Erdoğan’a.
*
Bu sözlerin Erdoğan’ı seven kitle üzerinde şöyle bir etkisi oluyor:
*
“Bu nefret, beni de kapsıyor” diye düşünüyor o kitle. “Bu aslında beni de aşağılıyor” diye hissediyorlar. “Bu küçümseme bana da yönelik” diye inanıyorlar.
Bunun siyasetteki yansıması ise şöyle oluyor:
Muhalif kesime karşı derin bir güvensizlik ve Erdoğan’ın etrafında sımsıkı kenetlenme.
*
Yani Sedef Kabaşgiller, aslında en büyük zararı muhalefete veriyorlar.
UĞUR DÜNDAR, AYKUT ERDOĞDU, ENGİN ÖZKOÇ
SEDEF Kabaş’ın katıldığı programda yer alan diğer isimler şunlardı:
Uğur Dündar, Aykut Erdoğdu ve Engin Özkoç.
*
Keşke bu isimler, Sedef Kabaş o sözleri söylediğinde...
“Ne yapıyorsunuz Sedef Hanım. Lütfen kendinize gelin. Biz de Erdoğan’ı en sert şekilde eleştiriyoruz ama hakaret etmiyoruz. Bu yaptığınız siyasi eleştiri değil. Lütfen sözlerinizi geri alın. Sonuçta hakkında konuştuğunuz kişi ülkenin Cumhurbaşkanı’dır” cümlelerini söylemiş olsalardı.
*
Bu tür hakaretleri durduracak olan işte bu tür yaklaşımlardır.
SEZEN AKSU OLAYI MUHAFAZAKÂR WHATSAPP GRUPLARINDA NASIL KONUŞULUYOR?
YASİN Aktay’ın Yeni Şafak’taki yazısını okudum.
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Şöyle diyor “Hz. Âdem, İlk İnsan ve İlk Peygamber” başlıklı yazısında Aktay:
*
“Sezen Aksu’nun Hz. Âdem ve Havva’ya hakaret olarak algılanan ‘Harika Bir Şey Yaşamak’ isimli şarkısıyla ilgili tepkiler ve tartışmalar, doğrusu ilginç bir hal aldı. Gözlemleyebildiğim ilginçlik, sosyal medyadaki tepkilerle takip edebildiğim çok sayıda WhatsApp grubundaki değerlendirmeler arasındaki bariz fark. Tamamı muhafazakâr, İslami kesimden insanlardan oluşan bu gruplarda Sezen Aksu’nun bu sözleri hakaret maksadıyla söylememiş olduğuna ve elbette lafız olarak yanlış olsa da bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair çok güçlü bir kanaat var.”
*
Çok ilginç bir gözlem bu.
*
Keşke bu insanlar, WhatsApp gruplarında ortaya koydukları bu güçlü kanaati toplum önünde de dile getirebilseler.
Böylece muhafazakâr camiadaki asıl güçlü sesin bu ses olduğu ortaya çıksa da meydan Milli Beka Hareketi’ne kalmasa.
*
Sözü Yasin Aktay’ın yazısının son bölümüyle bitireyim:
*
“Bu kanaati paylaşanların büyük çoğunluğunun Sezen Aksu’nun geçmişte aynı zamanda ‘Işık Doğudan Yükselir’ albümündeki Yunus Emre, Mevlânâ ve Âşık Daimi’nin sözlerine yaptığı muhteşem besteleri hayırla anıyor olmasını da zikretmek gerekiyor. Doğrusu doksanlı yılların karanlık ortamında Türkiye’nin zedelenen manevi iklimine bu albümün tatlı bir esinti gibi geldiğini unutmak mümkün değil.”