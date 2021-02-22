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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

22 Şubat 2021

HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

Sadece ve sadece...

PKK’nın ve PKK’nın terör baronlarının yüzlerini güldürmüş olursun.

*

Kendine gel ve aklını başına topla.


ALPAY İLE ZEKİ MÜREN ARASINDA KALDIM

ZEKİ Müren’i çok severim.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Hele onun erken dönemlerinde klasik eserleri seslendirmesine meftunumdur. Mesela “Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim” şarkısını, hiç kimse onun kadar güzel terennüm edemez.

*

Alpay’a gelince...

Duygu katarak şarkı söyleme işinin bir numarasıdır. Onun her zaman genç kalışını ve her zaman bir arayışta oluşunu hep takdirle karşılamışımdır. Siyasi görüşlerini de her zaman büyük bir anlayışla karşılarım.

*

Alpay’ın Sabah gazetesinde Zeki Müren’i eleştiren sözlerini okuyunca...

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Duraksadım.

*

Şöyle şeyler söylüyordu Zeki Müren için:

*

“On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk sanat müziğini katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye’de kötü örnek olmuştur.”

*

“Arada kaldım, duraksadım” falan diyorum ama yine de ölüp gitmiş bir sanatçı hakkında, bir başka sanatçının bu denli keskin ifadeler kullanmasını yadırgadığım için kendimi Zeki Müren’e daha yakın hissettim.

*

Zeki Müren, sadece bir dönemden ibaret değildir ki...

Ne yani?

Alpay, Zeki Müren’in klasik eserleri kusursuz biçimde icra ettiği şarkılarını 10 kulağından biriyle de olsun dinlemez mi?


TARAFSIZ BÖLGE’NİN GÖZDE İSİMLERİNE DAİR

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun


- METE YARAR: Anlatım tarzıyla, yaklaşım farklılığıyla yakalıyor seyirciyi... Kimsenin itiraz edemeyeceği noktaları yakalıyor. Anlattıklarını dinletiyor, dinletebiliyor.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- NECDET SARAÇ: Demokrat bir isim... Her görüşe açık. Karşısındakine hak veriyor. İnandığı fikirleri savunurken ise ödünsüz. Temiz tartışıyor.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

* ŞABAN SEVİNÇ: “Sayın” demeden isim söylemez, diplomatik bir üslubu vardır. Arada çok iyi espri yapar. Yakın tarihi iyi bilir. Vazgeçilmezdir yani.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- ZAFER ŞAHİN: O kadar çok tartıştı ki... Tartıştıklarıyla dost oldu. Şaka bir yana... Yakından tanısanız seversiniz. Ben çok sevdim mesela.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- BEDRİ BAYKAM: Tartışma ne kadar büyürse büyüsün... Nezaketinden gıdım taviz vermiyor. Görüşlerinden de... Bir sanatçı bakışı katıyor tartışmalara.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- NEDİM ŞENER: İki konuda çok ama çok hassas: FETÖ ve PKK... Bu iki konu açıldığında kimseyi dinlemez. Hassasiyetindeki samimiyet herkesi etkiliyor.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- YAŞAR HACISALİHOĞLU: Bamteli var, ona dokunmazsanız bilimsel ve akademik bir üslupla konuşur. Dokunursanız... Üslubunu bozmadan yumruk gibi iner.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- ÜMİT KOCASAKAL: Futbolu bilir. Şarkı söyler. Çizgi roman hastasıdır. Renkli kişiliğini en ciddi tartışmanın içine öyle ustaca yerleştirir ki... Bayılırsınız.

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

- HULKİ CEVİZOĞLU: Bir ağırlığı var, kesin. Ama bir mizah duygusu da var, bu da kesin. Bilgiye dayalı ve ezberbozan yaklaşımlarıyla her zaman gözdedir.

EVREN’İN BOĞAZİÇİ’NE ATADIĞI REKTÖRÜN KİTABI

SENE: 1982...

12 Eylül darbesinin başı Kenan Evren, tepeden inme biçimde...

Boğaziçi Üniversitesi’ne bir rektör atadı.

Adı: Ergün Toğrol.

Tam 10 yıl boyunca...

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun


Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptı.

*

Ergün Toğrol’un Boğaziçi anılarını anlattığı “Boğaz’da On Yıl” adlı kitabını aldım.

*

Cevabını aradığım soru şuydu:

*

Kültürü acayip farklı olan, kendine özgü bir dünyası olan, diğer bütün üniversiteler gibi olmayan, kafasına göre takılan, özgürlüğü bir yaşam biçimi haline dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi’nde...

Darbeci Kenan Evren’in tepeden indirdiği bu rektöre karşı...

Bir protesto, bir sırt dönme, bir itiraz, bir serzeniş, bir ses yükseltme, hatta ve hatta bir yüz buruşturma olmuş mu diye...

*

Yok. Yok. Yok.

Ergün Toğrol, en güzel yıllarını geçirmiş Boğaziçi’nde.

Unutulmaz yıllar olmuş Boğaziçi yılları...

Kenan Evren gelmiş üniversiteye, âlâyı vâlâ ile ağırlanmış.

Her şey çok güzel geçmiş ama çok güzel...

*

Merak ettim:

Acaba Boğaziçi kültürü dediğimiz kültür, 1982 ile 1992 yılları arasında kendisini paranteze mi almıştı?

AÇIN ARTIK ŞU KAFE VE RESTORANLARIMIZI

- Parti kongreleri yapılıyor mu? Yapılıyor.

- Kayak tatillerinde sorun var mı? Yok.

- Kalabalık cenaze törenleri düzenleniyor mu? Düzenleniyor.

- Otellerin restoranları ve kafeleri açık mı? Açık.

- Sokaklar dolup taşıyor mu? Taşıyor.

*

Eeee açın kardeşim şu lokanta ve kafelerimizi... Beş sezonluk Breaking Bad’i üçüncü kez izliyoruz. Anlayın artık halimizi.

X

İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

Fakat ne oldu?

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13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

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PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

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Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

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Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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Dinle Z kuşağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2021
“Eskiden her şey çok güzeldi” tezi...

Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.

*

Tamam...

Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...



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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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