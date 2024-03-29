DEM seçmenini en iyi tanıyan isimden analiz

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Onun yaptığı analize göre...

DEM seçmeni, üç ayrı tutum alacak:

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- BİRİNCİ TUTUM: PKK’nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler İmamoğlu’na oy verecek.

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- İKİNCİ TUTUM: Değişim isteyenler, farklı bir çizgiye geçilmesi gerektiğini düşünenler DEM Parti’ye oy verecek.

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- ÜÇÜNCÜ TUTUM: Bir kesim de parti yönetiminin içine düştüğü bu girdaba tepki göstererek sandığa gitmeyecek.

BU SEÇİMİN KUŞAĞI

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde en çok konuşulan kuşak:

Z KUŞAĞI.

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Bu seçimin en çok konuşulan kuşağı:

ARTI 65 KUŞAĞI.

SEROK ERDOĞAN SLOGANI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Güneydoğu mitinglerinden iki not:

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- NOT BİR: Batman mitinginde alandaki ahali “Serok Erdoğan – Başkan Erdoğan” sloganları atıyor.

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- NOT İKİ: Erdoğan, ahaliye Kürtçe “Ser seran ser çavan – Başım gözüm üstüne” yanıtı veriyor.

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“Yasaklı dil” ucubesini milyonlarca yıl geriye postalayan bir şey değil mi bu?

EMEKLİ MESAJI

BU seçimin kaderini emekliler belirleyecek.

Bu cümle, neredeyse herkesin dilinde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime çok az bir süre kala seçimin kaderini belirleyeceği söylenen emeklilere mesaj verdi.

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Söylediği şu Erdoğan’ın:

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“Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı.”

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Böylece emeklilerde oluşan karamsarlığı dağıtmayı amaçlayan ilk açıklama Erdoğan’dan gelmiş oldu.

DERGÂH DIŞI İLAN EDİLEN CÜBBELİ İÇİN ÇIKIŞ YOLLARI

- “Siz kovmadınız ben istifa ediyorum” moduna geçebilir.

- Değişik cemaatlerle transfer görüşmelerine başlayabilir.

- Kendi cemaatini kurup bağımsızlığını ilan edebilir.

- Gündüz kuşağı programı yapabilir.

- “İslam’da aforoz müessesi yoktur” başlıklı reddiye yazabilir.

- “Ben zaten bu cemaate sığmazdım” çıkışı yapabilir.

- Cüneyd Efendi ile güçlerini birleştirebilir.

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NEDEN ACABA

- Tarikat, cemaat falan dendiğinde tüyleri diken diken olanlar, Süleymancılar konusunda dut yemiş bülbül oluyorlar. Neden acaba?

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- Geçen seçim DEVA’yı, Gelecek’i, Saadet’i ekranlarına çıkaranlar, bu seçim Yeniden Refah’ı ekranlarından indirmiyorlar. Neden acaba?

*

- “Oyumu DEM’in İstanbul adayına vereceğim” diyen bir DEM’liye acayip tuhaf bir şey söylemiş gibi bakılıyor. Neden acaba?

*

- Oyunu İmamoğlu’na vereceğini açıklayan bir sanatçıyı göklere çıkaranlar, oyunu Kurum’a vereceğini söyleyen bir sanatçıyı alabildiğine aşağılıyorlar. Neden acaba?

ALİ RIZA BEY’İN NAR AĞACI

SELANİK’te Atatürk’ün evi. Bahçesinde bir nar ağacı.

Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey tarafından dikilmiş bu nar ağacı.

*

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Bu nar ağacı bakımsızlıktan perişan hale gelince...

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, devreye girmiş.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli mühendis ve personel, Selanik’e gönderilmiş, nar ağacı bakıma alınmış ve tekrar sağlığına kavuşmuş.

*

Hayat, işte böyle ince şeylerle anlam kazanıyor.

BÖCEK’İN YAPTIĞINA BAKIN

ANTALYA Belediye Başkanı Muhittin Böcek benim görebildiğim kadarıyla...

Bir halk adamı imajı çiziyordu. İdeolojik bağnazlığı hiç yoktu. Tipik belediye başkanı gibi davranıyordu.

*

Fakat o bile son çare olarak şöyle bir slogana sığınmış:

*

“Antalya! Cumhuriyet’e sahip çıkacak!”

*

“Antalya! Hizmet eden başkanına sahip çıkacak” demiyor Böcek. Onun yerine işin kolayına kaçıyor:

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Kendisini Cumhuriyet yerine koyuyor.

*

Neden böyle yapıyor?

Çünkü kendisini “Cumhuriyet” yerine koyduğu anda...

Hizmet etmiş olsa da olmasa da hiç fark etmeyecek.

Oylar kendisine yağacak. Bedavadan. Havadan.

*

Yerel seçimi bağlamından koparmak, odağından uzaklaştırmak, amacından saptırmak bu değilse nedir Allah aşkına?

*

Üstelik hayatımda hiç görmediğim, hiç tanımadığım AK Parti Antalya adayı Hakan Tütüncü, “Benim cumhuriyetçiliğim, Atatürkçülüğüm konusunda en ufak bir tartışma yokken bu pankartlar nereden çıktı” diye şaşkınlığını dile getirirken oluyor bu iş.

*

Böyle bir ucuz siyaseti herkesten beklerdim, Muhittin Böcek’ten asla beklemezdim.