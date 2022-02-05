Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
O zaman ben de oradan ilerleyeyim.
*
Hiç unutmam:
Kemal Kılıçdaroğlu ile Tarafsız Bölge programı yapıyordum.
Programda şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu:
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’dur.”
*
Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu birlikteler.
*
Peki Kemal Bey’in yakın geçmişte “en çapsız Dışişleri Bakanı” ilan ettiği Davutoğlu ile şimdi ittifak kurması, bir çizgi değişimi değil mi?
Ahmet Davutoğlu’nun benim çizgi değişimlerimle uğraşmak yerine...
Kemal Bey’deki bu epey kalın çizgi değişimine odaklanması gerekmez mi?
*
Hadi bırakalım Kemal Bey’i.
Ahmet Davutoğlu’nun kendisine bakalım:
*
Başbakanlık görevini bırakırken şöyle demişti Ahmet Davutoğlu:
*
“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.”
*
E ne oldu?
Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu.
*
Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması...
En hafif tabirle...
Bir çizgi değişimi değilse nedir?
*
Doğrudur.
Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır.
Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!
HEYKEL ÜZERİNDEN KIŞKIRTMA DENEMESİ
SAMSUN’daki meşhur Atatürk heykeline “Onur Anıtı” denildiğini unutmuşum. Duyunca hatırladım.
*
1919 tarihi, bu milletin onurlu başkaldırışının başlangıç tarihidir. Bu nedenle o anıta “Onur Anıtı” denmesi, tam isabettir.
*
“Onur Anıtı”na onursuzca saldıran tiplerin uyuşturucuya dayalı sabıka kayıtları ortaya çıktı.
*
Bu tipler, olsa olsa bir provokasyonun maşası olabilirler...
Başka da bir şey olamazlar.
*
Bu kriminal tipler, eğer gerçekten de maşaysalar...
Kimin maşasıdırlar, asıl ona bakmak lazım.
HÜDA HANIM NE DİYOR BU İŞE?
HDP Milletvekili Oya Ersoy, millet Regaib Kandili’ni kutlarken Meclis’te şu konuşmayı yaptı:
*
“Size neden gerici diyoruz, biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı’yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz.”
*
HDP’de dindarlığıyla öne çıkan Hüda Kaya isimli bir milletvekili var.
*
O Hüda Kaya ki...
28 Şubat’ta başörtüsü zulmüne maruz kalmıştı. Üç kızıyla birlikte hapislere atılmış, sürüm sürüm süründürülmüştü.
*
Acaba Hüda Hanım...
Bir kandil gecesi, Meclis kürsüsünden yapılan bu konuşma hakkında ne düşünüyor?
*
“1500 yıl öncesinde kalmış” cümlesinden rahatsız oluyor mu mesela? “Gerici” nitelemesine fit mi mesela?
Yoksa tevil üstüne tevil mi eder bu konuşmayı? Tevil edecekse... Nasıl edecek acaba?
*
Vallahi çok merak ediyorum, billahi çok merak ediyorum.
ZELENSKİ TAMAM SIRA PUTİN’DE
HERKES gibi ben de şu sorunun yanıtını merak ediyorum:
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilecek mi?
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Erdoğan’ın Kiev gezisinin ardından uçakta yaptığı basın toplantısında söylediklerinden yola çıkarak...
İzlenimlerimi aktarıyorum:
*
- İlk girişimden son derece başarılı bir sonuç çıkmış durumda. Öyle anlaşılıyor ki Ukrayna Lideri Zelenski’nin Erdoğan’a güveni tam. Çok kuvvetli biçimde Erdoğan’ı arabulucu konumunda gördüğünü belirtmiş Zelenski.
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- Şimdi sırada çetin ceviz Putin var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Putin arasında yıllardır süren bir ilişki var. Her iki lider de birbirlerini iyi tanıyorlar. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim: Erdoğan, Putin’in son tahlilde rasyonel bir tutum alacağını umut ediyor olabilir.
*
- Ama yine de çok ihtiyatlı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok ihtiyatlı fakat iyimser. Bunu da söylemeden geçmeyelim.
BALIKÇI OLAYINDAN FENA SIKILDIM
BALIKÇI da balıkçı... Balıkçı da balıkçı...
İktidara yakın kesimler, balıkçı olayının peşini neredeyse bırakmış durumda ama bakıyoruz İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu hâlâ balıkçıyı konuşuyor.
*
İmamoğlu, “Genel başkanımıza yemeği niye haber verecekmişim ki? Yediğimiz her yemeği haber mi vereceğiz?” diyor.
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Kılıçdaroğlu ise “İmamoğlu bana İngiliz elçisiyle yemek yiyeceğini haber vermişti” diyor.
*
Yani yaptıkları yeni açıklamalarla soru işaretlerini gidermek yerine büsbütün artırıyorlar.
*
Bense fena sıkıldım bu balıkçı muhabbetinden.
Bu sıkıntı ancak Kahraman’a gidip kalkan söyleyerek geçecek gibi.