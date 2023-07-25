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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
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CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

#CHP#Esenyurt#Ekremi İmamoğlu

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yerinde olmak istemeyeceğin birinin adını söyle deseler, onun adını söylerim. O derece yani.

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CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- EKREM İMAMOĞLU: CHP’nin başına mı geçse, İstanbul’a yeniden aday mı olsa? Hayatının kararını vermek durumunda. Bu yüzden zorlanıyor.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- CANAN KAFTANCIOĞLU: İmamoğlu’na öyle gıcık oluyor ki... Hiçbir iktidar yanlısı, İmamoğlu’na onun kadar gıcık olmuyordur.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- GÖKHAN GÜNAYDIN: Deklare İmamoğlu yanlısı... Buna rağmen partinin kurumsal yapısının göbeğinde... Tadını çıkarıyor bu durumun.

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CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- EREN ERDEM: Çırpınıyor, savaşıyor, kavganın tam göbeğinde. Bir serdengeçti gibi, bir fedai gibi. Kendisini resmen hedef haline getirmiş durumda. Kaderini Kılıçdaroğlu’nun kaderiyle birleştirmiş gibi.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

*

- BÜLENT KUŞOĞLU: Kılıçdaroğlu’nun en has adamlarından biri. Sessiz ve derinden gidiyor. Sadece kritik zamanlarda kafayı çıkarıyor. Tarzı bu.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

*

- ERDOĞAN TOPRAK: Son günlerde biraz sütre gerisine çekildi ama aslında o bir “genel koordinatör”. Çekip çevirme, toparlama falan... En sevdiği işler.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- ÖZGÜR ÖZEL: İtikatta Kemalci, amelde Ekremci... İki taraftan da tam olarak kopamıyor. Bu açıdan beni en çok şaşırtan isim.

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CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- ENGİN ALTAY: Kemal Bey’in en güvendiği isimlerdendi. Zoom toplantısındaki efkârlı hali, en çok Kemal Bey’i yaralamıştır sanırım.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

*

- MANSUR YAVAŞ: Seçim gecesi yaşadığı trajedinin ardından elini eteğini çekti bu işlerden... “Aman beni karıştırmayın bu parti işlerine” der gibi bir hali var.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

*

- BÜLENT KERİMOĞLU: Bakırköy Belediye Başkanı... Son anda Kerimoğlu Zeybeği gibi İmamoğlu’nu hedef alarak oyuna dahil oldu. Kalıcı olur mu? Bilmiyorum.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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- SELİN SAYEK BÖKE: Meşhur Zoom toplantısında adı geçti ama görüntüsü yoktu. Bunu fırsata çevirip ortadan kaybolmayı tercih etmiş görünüyor.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

ZARİF BİR KÖYLERE ÇEKİLİŞ PROJESİ

GEÇENLERDE Sabah gazetesinde şöyle bir haber gözüme çarptı:

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“AK Parti tersine göç için düğmeye basıyor. Memleketine dönene teşvik.”

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Haberi okur okumaz aklıma geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğim Hasan Mete’nin kendini adadığı “köye dönüş” projesi geldi.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

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Hasan Mete, “Akıllı Cazibe Köyleri” ismini verdiği bir proje geliştirmiş. Projeye göre bu köyler, kendi enerjisini üretiyor, sıfır atıkla çalışıyor. Rekolte hesaplarıyla tarım yapılıyor. Son teknolojinin kullanıldığı bu köylerde hem yaşam standartları çok yüksek hem de müthiş bir üretim çabası söz konusu. Uzmanlarla fizibilite çalışmasını yapmış Hasan Mete. Köyün üç yıl gibi kısa zamanda kendini amorti ettiğini söylüyor.

*

Bu projeyi devletteki bazı yetkili isimlere anlattığını söyleyen Hasan Mete, beklediği ilgiyi görmeyince Kars, Erzurum ve Sivas’ta üç köy projesini kendi başına yapmaya karar vermiş. 2024’te ilk kazmayı vuracaklarmış. Amacı, projesinin nasıl sonuçlanacağını bu örnek köy projeleriyle herkese göstermek.

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Kanaatim şudur:

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“Hadi gelin, köyümüze dönelim” denilerek köye göçü sağlamak mümkün değil. Bunun yolu “Akıllı Cazibe Köyleri” türü projelerden geçiyor.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler
Hasan Mete

PAKETLEMELERİN EN ŞAHANESİ

BİR video dolaşıyordu ortalıkta:

Magandanın teki bir kadını bayıltana kadar dövüyor, arabaya sürüklüyor ve çevresindekileri tehdit ediyor.

*

İzleyen herkes gibi ben de acayip hırslandım. “Bulun bu magandayı” diye feryat edenler arasında yer aldım.

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Ve anında sonuç!

Polisimiz Esenyurt’ta paketlemiş adamı. Hayatımda gördüğüm en şahane paketlemeydi. Teşekkürler Türk polisi.

CHP’nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler

#CHP#Esenyurt#Ekremi İmamoğlu
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