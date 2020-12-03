CHP’linin tecavüz olayına bakışım

Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
CHP’linin tecavüz olayına bakışım
Benim bu konuya ilkesel bakışım.
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Asla ve kata bağlamaz.
*
Ensar Vakfı olayında her türlü çirkin saldırıya göğüs gererek ben bu tavrı koymuştum.
Ki o zaman uçağa muçağa binmiyordum.
*
CHP olayında da ben bu tavrı koyuyorum.
Ki şu anda Tuncay tipi CHP’liler bana düşmanlık yapıyor.
*
Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar!
Siyasi hırslarınız sizi haksızlığa sevk etmesin.
*
Hepinizin gayet iyi bildiği ve doğru olduğuna inandığı şu basit ilkesel yaklaşımı sergilemekten hiçbir şey sizi alıkoymasın.
*
Ancak böyle bir tavrı sergilerseniz...
İçinizden çıkabilecek bir ahlaksız, bir şerefsiz yüzünden...
İleride mahcup olma ihtimaliniz sıfır olur.
*
Yoksa size düşen derin bir yüz kızarıklığıyla kafayı öne eğmekten başka bir şey olmaz, olamaz.
TECAVÜZ OLAYINDA NEYE BAKILIR?
BİR kurumun içinden tecavüzcü çıkabilir.
Bu normaldir.
Ama normal olmayan şudur:
*
Söz konusu kurum...
Tecavüz olayını örtbas etmeye kalkıyorsa...
Tecavüzcüyü anında kulağından tutup atmıyorsa...
Konuyu geçiştirmeye çalışıyorsa...
Konuyla çok esaslı bir hesaplaşma içine girmiyorsa...
Tecavüzcüye karşı mahkemede davalı olmuyorsa...
Tecavüz mağduruyla süper bir dayanışma içine girmiyorsa...
Tecavüzcüyle uğraşacağına konuyu gündeme getirenle uğraşıyorsa...
Konuyu hafifletecek her türlü yola başvuruyorsa...
İşte bu durumda...
Kurumsal yapıya yönelik eleştiriler en yüksek sesle dile getirilir.
*
Ama dikkat!
Bu durumda bile...
Bütün bir kurumsal yapı, tecavüzcüyle özdeşleştirilemez.
*
Tamam mı?
Anlaştık mı?
İMAMOĞLU VE SUİKAST
İMAMOĞLU taraftarları bastırıyorlar:
*
İmamoğlu için suikast ihbarı var.
*
İmamoğlu karşıtları da bastırıyorlar:
*
İmamoğlu için suikast ihbarı yok.
*
Ben hayatımda bu denli saçma ve boş bir tartışma görmedim, duymadım. Bir taraf, aslı astarı henüz tam olarak belirlenmemiş tartışmalı bir suikast ihbarından alabildiğince yüksek siyasi rant devşirmek için elinden geleni yapıyor. Öbür taraf, böyle bir suikast olayından yüksek rant devşirilmesin diye çabalıyor. Kurumlar devreye girmiş. Emniyet yalanlıyor, belediye doğruluyor. Ve kimse kimseye inanmıyor.
*
Deliler ırmağından bir tas su içip ben de keyfime baksam mı acaba?
KILIÇDAROĞLU’NUN TERÖRİST TAZİYESİYLE İLGİLİ TUTUMU
ŞÖYLE dedi Kılıçdaroğlu:
*
“Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum.”
*
Daha geçenlerde HDP milletvekilleri, PKK tarafından katledilen gencecik Necmettin öğretmenimizin katilleri için taziye ziyaretine gitmişti.
*
Bakalım HDP’den ilk kim, “Bu CHP’nin diğerlerinden farkı yok” açıklaması yapacak?
*
Belki de “Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Efendi” tavrı koyarlar. Kim bilir?
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NİN BÜLENT ERSOY ZARAFETİ
BÜLENT Ersoy, kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacaktı.
Dernek bunu kabul etmedi.
Bunun üzerine Bülent Ersoy...
“Mal varlığımı ÇYDD’ye bağışlayacaktım, vazgeçtim” dedi.
*
Bütün bu tartışma içinde arada atlanan bir şey oldu.
ÇYDD’den yapılan Bülent Ersoy açıklamasındaki muhteşem zarafet.
*
O açıklamanın üslubu ve yaklaşımı aşağı yukarı şöyle bir şeydi:
*
“Bülent Ersoy’a teşekkür ederiz. Bizi düşünmüş. Eksik olmasın. Kendisine ulaşmaya çalıştık. Ama ulaşamadık. Ulaşsaydık yaklaşımımızı kendisine izah etme şansı bulacaktık. Bizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorduk.”
*
Ben Bülent Ersoy’un yerinde olsam...
Bu zarif yaklaşımın ardından...
ÇYDD yetkilileriyle hemen temasa geçerdim.
BENİM SPOTIFY LİSTEM
SPOTIFY’da geçen yıl neler dinlemişim?
*
Listemi açıklıyorum:
*
Arabayla işe giderken Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, MFÖ...
*
Evde tam gaz çalışmaya konsantre olmuşken Chopin...
*
Bir piyanist şantör fırtınası estirirken Ferdi Özbeğen, Ümit Besen.
*
Spor yaparken “Dance Party” adı verilen seçme...
*
“Adamda ne ses vardı yahu” diye düşünürken İbrahim Tatlıses.
*
Yaşar Kemal’i çok özlediğimde “O Yar Gelir” türküsü... Şevval Sam’dan.
*
Dur ben bir krallar geçidi yapayım” dediğimde Neşet Ertaş, Âşık Mahsuni...
*
“Banalitenin de bir cazibesi vardır” dediğimde Esengül, Kibariye...
*
Anadolu’nun renklerine dalayım dediğimde... Kahtalı Miçe, Özay Gönlüm.
*
Ağır takılma havasındayken... Safiye Hanım ve Zeki Bey’den klasikler.
*
Bir başucu grubu olarak... Kardeş Türküler.
*
Eski entel günlere bir selam olarak... Zülfü Livaneli, Yeni Türkü.
*
Türküleri bir başka açıdan dinlemek istediğimde Cem Adrian...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle