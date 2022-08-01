Cemevlerine saldırı: Alçakça provokasyon

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Bu yüzden “provokasyon” kelimesi... Çok yorgun düştü, acayip klişe hale geldi, gücünü kaybetti.

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Fakat Ankara’da üç cemevine yapılan saldırı söz konusu olduğunda o yorgun, o klişe, o gücünü kaybetmiş “provokasyon” kelimesini gönül rahatlığıyla yeniden devreye sokabiliriz. Çünkü bu olay kadar provokatif bir olayın eşine nadir rastlanır.

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Türkiye’de iç kargaşa çıkarmak için can atanların kendilerini saklamaya bile gerek görmediği böyle bir süreçte...

Cemevlerine saldırı olayı, başka hiçbir biçimde izah edilemez.

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Allah’tan Türkiye, bu tür provokasyonlara şerbetli. Ve gerekenler hemen yapıldı.

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Saldırgan anında yakalandı. Her kesimden cemevleriyle dayanışma mesajları yükseldi. Alevi olmayanlar, “Camiye yapılan saldırıdan bir farkı yoktur bunun” dediler. Diyanet’ten tepki geldi.

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Tepkileri görünce içim rahat etti ve “Bu tür alçaklıkları tezgâhlayanlar, avuçlarını yalamaya mahkûm kalacaklar” dedim.

YAZA ÖZGÜ ŞEYLER







- YAZ SANATÇISI: Kenan Doğulu.

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- YAZ EĞLENCESİ: Çeşme ünlüleri ile Bodrum ünlülerinin listesini yapmak.

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- YAZ MEYVESİ: Şeftali.

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- YAZ ŞARKISI: Edis’ten “Martılar”.

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- YAZ FİLMİ: “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” adlı korku filmi.

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- YAZ KİTABI: Zülfü’nün içinde Abdülhamit geçmeyen kitaplarından biri.

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- YAZ ROTASI: Trakya üzerinden Çanakkale Köprüsü’nü geçip Asos’a ulaşmak.

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- YAZ YEMEĞİ: Karpuz ve beyazpeynir.

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- YAZ EĞLENCESİ: Yazlık sitenin bahçesinde okey oynamak.

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- YAZ AVM’Sİ: Kanyon... Püfür püfür esiyor abi.

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- YAZ DİZİSİ: Tekrarından “Aşkı Memnu”.

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- YAZ ARACI: Scooter. Ama işlek yollardan uzakta.

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- YAZ GİYSİSİ: Tişört, şort, espadril üçlüsü...

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- YAZ GEYİĞİ: “Bi lahmacun 350 lira abi” diye başlayan geyik.

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- YAZ ADAMI: Yaz başlamadan bronzlaşmış olan Fedon.

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- YAZ ETKİNLİĞİ: Açık havada konsere gitmek. Nerede bulursan dal.

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- YAZ İÇECEĞİ: Smoothie... Bilhassa çilekli olanından.

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- YAZ KURSU: En yakın sörf kursuna yazılmak. Bilhassa kite sörfü kursuna.

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- YAZ ŞİİRİ: Melih Cevdet’in “Şinanay” adlı şiiri.

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- YAZ İKONU: Eda Taşpınar ve onun bitmek bilmeyen güneşlenmesi.

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- YAZ BURCU: Tabii ki aslan burcu ama yengeci de es geçmeyelim.

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- YAZ POLEMİĞİ: Bodrum mu Çeşme mi?

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- YAZ GÖRGÜSÜZLÜĞÜ: Ödenen hesabı göstermek için adisyon fotoğrafı paylaşmak.

SARAH JESSİCA PARKER’IN MEMLEKETİMİZE GELMESİ



Karaköy Lokantası’nın çıkışında bir kadın görmüşler gazeteciler.

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Kendi aralarında şöyle bir muhabbet dönmüş:







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- “Bu şey değil miydi ya? Hani Sex And The City’deki kadın”.

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- Yok abi. O değil. Türk bu. “Çok sağ ol” dedi.

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- Hayır, hayır. Sarah Jessica Parker bu abi.

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Fotoğraflar, haber merkezlerinin masasına geldiğinde de buna benzer şeyler konuşuldu.

Ve en sonunda fotoğraftaki kişinin Sarah Jessica Parker olduğu teyit edildi.

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Ben asıl şunu söylemek istiyorum:

Böyle cool isimlerin memleketimize sessiz sedasız gelmesi şahane bir şey.

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Eskiden sadece Kate Moss Bodrum’a detox kampına gelir, kimselere gözükmeden uzardı.

Çok şükür bu cendereden kurtuluyoruz yavaş yavaş.



ŞEFLER VE ÇAĞRIŞIMLARI







- DANİLO ZANNA: Odası kireç mi bilmiyorum ama yüzü hep güleç. Kendisinin yaptığı “lazanya / pizza / makarna” üçlüsünden birini yemeden bu yeryüzünden gitmek istemem. Bir dileğim daha var: Lahmacun ya da Bafra pidesi de yapsa... Ve sonra da “lahmacun mu, pizza mı?” ya da “pide mi, lahmacun mu?” konusunda görüşlerini açıklasa.

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- SOMER SİVRİOĞLU: Hafif kilolu olması bana acayip güven veriyor. “Bu adamın yaptığı yemek yenir” duygusu uyanıyor bende. Mezeye Anglosakson yorum katıyormuş. Yorum katılmamış mezeye bile kendimi uzak hissediyorum. Bu nedenle kendisinden şöyle acılı bir Adana kebaba Anglosakson bir yorum bekliyorum.

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- MEHMET YALÇINKAYA: Bolu Mengenli olması açısından Anadolu mutfağının mümtaz bir şahsiyeti olduğunu düşünüyorsun. Ama hayır! Kendisi deniz ürünlerinde üstadı azam. Bu konuda yeni bir kitap bile yazdı. Karideslerin gündelik hayatları konusunda son derece felsefi çıkarımları var. Bir sahil balıkçısında uzun uzun muhabbet edilecek bir yapısı var.