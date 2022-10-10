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Fakat yine de Nükhet Duru’nun Muhittin Böcek’e yönelik ettiği şu iltifatlara dikkat kesilmeden edemedim:

*

“Canım Başkan’ım. Böcük Başkan’ım. Siz bize bir lütufsunuz. Siz Antalya’ya bir lütufsunuz.”





*

Şöyle bir baktım etrafa.

*

Nükhet Duru’yu yadırgayan olmamış pek. “Böcük” tabirine takılan da yok.

Ne Nükhet Duru TT olmuş ne Muhittin Böcek.

Ortada “yalaka” diye bir kelimenin izine tozuna rastlanmıyor. Acımasız bir alay fırtınasının esamesi okunmuyor.

Sanki yeryüzünün en normal işi oluyormuş gibi bir hava.

*

Azıcık hayal kurdum.

Şöyle bir hayal:

*

Nükhet Duru, Ağrı Belediyesi’nin davetiyle Ağrı’ya konsere gitmiş.

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Ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a şöyle şeyler söylemiş:

*

“Canım Başkan’ım. Sayın Başkan’ım. Sevimli Başkan’ım. Siz bize bir lütufsunuz. Siz Ağrı’ya bir lütufsunuz.”

*

Hadi söyleyin, ne olurdu böyle bir şey olsaydı?

*

Nükhet Duru...

Anında “yalaka sanatçı” durumuna düşürülmez miydi? Toprağa gömülüp linç taşlarıyla recmedilmez miydi? 40 yıllık parlak kariyeri anında çöp haline getirilmez miydi?

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

*

Bu rezilliği çıkmış riyakârlığı...

Benim artık midem kaldırmıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ABD’YE GİTMESİ

- Çok demode, çok gereksiz, çok faydasız bir eylem gibi geliyor bana.

*

- Kütahya’nın iki kasabasına gitmek, on eyalet dolaşmaktan evladır.

*

- Yetkililerle görüşsen icazet almaya gitti derler. Görüşmesen niye gideceksin?

*

- Eskisi gibi değil... Artık bu iş Amerika’ya gitmekten değil, Amerika’ya uzak durmaktan geçiyor.

*

- Bilgi, görgü arttırmak için mi acaba? Ama bunun için daha yakın yerler var.

*

- Al işte, yine aynı soru: Kim veriyor bu akılları?

ALEVİLER CEPHESİNDE NASIL BİR HAVA VAR

İKTİDARIN Aleviler için attığı tarihi adım, Aleviler cephesinde nasıl karşılandı?

*

Araştırdım, konuştum, baktım, takip ettim, iki farklı yaklaşım gördüm:

*

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- BİR: AK Parti’den gelebilecek en güzel adımları bile elinin tersiyle itmeye baştan odaklanmış aşırı politize Alevi dernekleri, atılan adımı beğenmediler. Ancak neden beğenmediklerini, herkesi ikna edecek biçimde gerekçelendiremediler.

*

- İKİ: Cemevleri etrafında odaklanmış, cemevlerini hayatlarının merkezi haline getirmiş, politize olmadan kazanım elde etmeyi hedefleyen, kendilerine el uzatılmasını bekleyen, devletten adım atmasını bekleyen Alevi dernekleri ve önderleri, atılan adımdan memnunlar.

MADEM FEYZİOĞLU’DAN NEFRET EDİYORSUN

METİN Feyzioğlu’nun KKTC’ye büyükelçi olarak atanması üzerine Metin Feyzioğlu’na hakaret etmeyen neredeyse kalmadı gibi.

*

Dert nedir peki?

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Metin Feyzioğlu’nun siyasi pozisyonunu değiştirmesi mi?

*

İyi ama dert buysa...

Siyasi pozisyon değiştirmenin şahikası sayılacak başka bir örnek var önümüzde.

Şöyle bir örnek:

*

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, benim programıma katılmış ve Ahmet Davutoğlu için “Gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı” demiş, politikalarını kıyasıya eleştirmişti.

*

Şu anda ise...

İkisinin arası can ciğer kuzu sarması.

*

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu pozisyon değiştirince alkış kıyamet... Feyzioğlu pozisyon değiştirince auvvv...

*

Bu mudur?

Budur.

BİR KAMYON KAVUN

NE çilek ne karpuz ne şeftali ne kayısı ne elma.

En sevdiğim kavundur benim.

*

Putin’e doğum gününde bir kamyon kavun gönderildiğini öğrendiğim andan itibaren...

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Hayatımda alabileceğim en şahane doğum günü hediyesinin bir kamyon kavun olduğuna karar verdim.

BÜTÜN TUŞLARA BİRDEN BASTIM

ERDOĞAN’ın liderlik karizması eşsiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönem performansı göz dolduruyor. Meral Akşener muhteşem gidiyor. Mini etek de bizim başörtüsü de. Zelenski müthiş bir lider. Putin’deki azim kimsede yok. Bir cebimde Türkçülüğün Esasları, bir cebimde Das Kapital. Veganlara saygım var. Kebapçıları çok severim.

BAŞÖRTÜSÜNÜ SAVUNMAK İLE İRANLI KADINLARI SAVUNMAK

- İkisi de özgürlük taraftarı olmaktır.

- İkisi de isteyenin istediği gibi giyinmesi yanlısı olmak anlamına gelmektedir.

- İkisi de yasakçı kafalara karşı mücadeledir.

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- İkisi de kılık kıyafet zabitlerine karşı çıkmaktır.