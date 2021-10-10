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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

10 Ekim 2021

Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

“Kadir Şeker vakasından sonra böyle oldu. Kimse Kadir Şeker’in başına gelenlerin kendi başına gelmesini istemiyor” diye yorumlar yaptılar.

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

*

Oysa bu olayın Kadir Şeker vakasıyla ilgisi yok.

*

Kadir Şeker vakası...

Sokak ortasında kadına şiddet olayına müdahale eden bir adamın başına gelenlerdi.

*

Bu olaysa...

Dört adamın, arkalarına sığınan bir kadın için kıllarını bile kıpırdatmaması olayıdır.

*

Üstüne oturdukları sandalyeleri, ellerine alıp müdahale edebilirlerdi. Hadi bunu geçtim. Hep birlikte ayağa kalkıp öylece dursalar bile yeterdi.

*

En doğrusunu bir sosyal medya kullanıcısı söylemiş.

Dediği şu:

*

“Bu dört kişi, erkek değil de kadın olsaydı, o satırlı adam gününü görürdü.”

*

Doğru valla.

Bu zamana kadar yaşayıp gördüğümüz toplumsal olaylarda...

Test edilip onaylanmıştır ki...

Kadınlar, erkeklerden çok daha cesur, çok daha güçlü, çok daha gözü pek, çok daha korkusuz.

İKTİDAR CEPHESİNDE VAZGEÇİLMESİ GEREKEN 2 ALIŞKANLIK

BİRİNCİ ALIŞKANLIK:

- Her yetkili, kamuoyu huzurunda herhangi bir icraatını anlatırken mutlaka, “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bunu yaptık” diye bir cümle kuruyor. Artık bu alışkanlıktan vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlükte ve bu sisteme göre Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı... Bu artık herkesin bildiği bir gerçek. Vurgulamaya, altını çizmeye gerek yok.

*

İKİNCİ ALIŞKANLIK:         

- Hükümet cephesinde yer alan herhangi bir yorumcunun, hükümet uygulamalarıyla ilgili olarak yaptığı yapıcı ve dostane eleştiriler bile yadırganıyor. Artık bundan vazgeçilmeli. Unutulmamalı ki... Eleştirinin olmadığı yerde körlük başlar. Körlüğün başladığı yerde ise sorunların farkına varılmaz. Sorunların farkına varılmayınca da çözüm olmaz.

GÜNDEMDEKİLER

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok


- MUSTAFA KESER: Polemik gücü açısından Bülent Ersoy’la kimsenin yarışamayacağını düşünürdüm. Hele Mustafa Keser’e hiç şans vermezdim. Fakat gelin görün ki... Mustafa Keser’in içinden bir yırtıcı çıktı. Adamda ne cevher varmış. Ne laf ebesiymiş. “Divayı divan yaparlar” falan... Vay arkadaş.

*

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

- DENİZ BAYKAL: Muhalif kesimlerde bir Deniz Baykal alerjisi oluştu. Kendisine karşı amansız bir anlayışsızlık ve vefasızlık sergiliyorlar. Baykal, bunu hak edecek ne yaptı acaba? Anlamış değilim. Neyse... Benim Baykal’la ilgili söyleyeceğim şudur: Sağlık durumu elverseydi kutuplaşmış Türkiye’de çok önemli bir işlev görecekti. Sağduyulu bir duruşu temsil edecekti.

*

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

- BÜLENT ERSOY: Merkür retrosu en çok onu vurdu. En yakınını kaybetti. Orkestrası Kıbrıs zindanlarında perişan oldu. Mustafa Keser’in bombardımanına maruz kaldı. Kesin döktürmüştür ama ben yine de kurşun döktürmesini tavsiye edeceğim. Ya da şöyle söyleyeyim: “Nazara geldim” diyerek kendisini avutabilir. Enfes bir tesellidir “Nazara geldim” yaklaşımı.

*

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

- MEHMET ALİ ERBİL: Yaşına baksak... Biraz kemale erdiğini söyleyebiliriz. Sağlığına baksak... Allah şifa versin ama pek iyi değil gibi. Elimizdeki bu iki veriden yola çıkarak... Kendisine şunları söylemek istiyorum: İnsan biraz durulur Mehmet Ali... Biraz sakinleşir, ehlileşir. Bir parça kalender hale gelir. 90’lar senindi. 2000’ler de senindi. Hatta 2010’lar bile... Yani demem o ki... “Yaşamadım” falan diyemezsin.

*

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

- MEHMET METİNER: Küçük bir hükümet eleştirisi yapmış ekranda... Sırf bunu yaptı diye neredeyse hükümet karşıtı ilan edilecek. Oysa yaptığı dostane ve yapıcı eleştiriyle hükümete kötülük değil iyilik yapıyor. Asıl hükümet karşıtlığı yapanlar, gördükleri olumsuzluğu dile getirmeyip her şeyi “şahane” diye karşılayanlardır.

NECİP FAZIL İLE TANPINAR DOSTLUĞUNUN FOTOĞRAFI

ESKİ yazarlar, bugünün yazarları gibi değildi.

Birbirlerine kızarlardı.

Birbirleriyle polemik yaparlardı.

Birbirlerine demediklerini bırakmazlardı.

Ama birbirlerinden de hiç ayrılmazlardı.

*

Hep aynı mahfillerde buluşurlar, hep aynı dergilerde kalem oynatırlar, hep aynı camianın içinde kabul edilirlerdi.

*

Bugün “Yazarlar, hangi mekâna takılıyor?” sorusunun bir cevabı yok.

Ama eskiden varmış.

*

Bugün “Orhan Pamuk ile Ahmet Ümit buluşması” falan türü bir şey yok.

Ama eskiden varmış ünlü yazarların buluşmaları.

*

Geçenlerde İhsan Yılmaz, Sefa Kaplan’ın hazırladığı “Tanpınar Sözlüğü” kitabından söz etmişti.

Kitapta Tanpınar’ın Necip Fazıl’ı suçladığı bir bölüm yer alıyormuş.

Kitap çıkınca ayrıntılarını okuma fırsatını bulacağız.

*

Tam da İhsan Yılmaz’ın yazdığı yazının etkisindeyken elime geçti bu fotoğraf.

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Tanpınar ile Necip Fazıl’ın plaj sefası...

*

İşte anlatmak istediğim tam da budur:

*

Ne kadar birbirlerini suçlasalar da...

Son tahlilde...

Tanpınar ile Necip Fazıl, aynı plajda buluşup vakit geçiren iki yakın dost.

Bu fotoğraf da bunun kanıtı.

*

Fakat her iki yazar da...

Ne kadar genç... Ne kadar fit... Ne kadar cool... Ne kadar patlamaya hazır iki bomba gibi...

X

İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

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Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

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Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

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Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



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Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2021
Meral Akşener şöyle dedi:

 

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.

*

Peki ya sonra?

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Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2021
Eskiden “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi:

 

Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...

*

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?

Tabii ki hayır.

Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.

Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.

*

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Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Eylül 2021
Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:

“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.

“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.

“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.

“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.

Yani derdim Allah derdim.

Gelelim bugüne...

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‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”

*

Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...

“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.

*

HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.

Dediği şu:

*

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Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2021
Geçenlerde Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program.

Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:



*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.

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Ali Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Eylül 2021
Telefonuma bir mesaj geldi.

Baktım:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...

*

Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:



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Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2021
“Günaydın” demeyecekmişiz.

Çünkü...

“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.

“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.

*

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.

*

Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:

“Allahumme meassabirin!”

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Resul Tosun’un çıkardığı yapay laiklik tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Eylül 2021
1990’larda “Laiklik elden gidiyor” denilerek...

Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.

*

Amaç:

Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.

2021 yılının eylül ayındayız.

Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.

*

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