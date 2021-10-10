Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
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Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
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“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
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Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
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O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
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Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
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Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
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Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
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Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
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Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
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- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
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- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
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Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
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Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
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Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
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Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
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Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
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İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
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Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
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Söylediği tam olarak şu Özel’in:
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“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.
Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
“Kadir Şeker vakasından sonra böyle oldu. Kimse Kadir Şeker’in başına gelenlerin kendi başına gelmesini istemiyor” diye yorumlar yaptılar.
*
Oysa bu olayın Kadir Şeker vakasıyla ilgisi yok.
*
Kadir Şeker vakası...
Sokak ortasında kadına şiddet olayına müdahale eden bir adamın başına gelenlerdi.
*
Bu olaysa...
Dört adamın, arkalarına sığınan bir kadın için kıllarını bile kıpırdatmaması olayıdır.
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Üstüne oturdukları sandalyeleri, ellerine alıp müdahale edebilirlerdi. Hadi bunu geçtim. Hep birlikte ayağa kalkıp öylece dursalar bile yeterdi.
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En doğrusunu bir sosyal medya kullanıcısı söylemiş.
Dediği şu:
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“Bu dört kişi, erkek değil de kadın olsaydı, o satırlı adam gününü görürdü.”
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Doğru valla.
Bu zamana kadar yaşayıp gördüğümüz toplumsal olaylarda...
Test edilip onaylanmıştır ki...
Kadınlar, erkeklerden çok daha cesur, çok daha güçlü, çok daha gözü pek, çok daha korkusuz.
İKTİDAR CEPHESİNDE VAZGEÇİLMESİ GEREKEN 2 ALIŞKANLIK
BİRİNCİ ALIŞKANLIK:
- Her yetkili, kamuoyu huzurunda herhangi bir icraatını anlatırken mutlaka, “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bunu yaptık” diye bir cümle kuruyor. Artık bu alışkanlıktan vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlükte ve bu sisteme göre Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı... Bu artık herkesin bildiği bir gerçek. Vurgulamaya, altını çizmeye gerek yok.
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İKİNCİ ALIŞKANLIK:
- Hükümet cephesinde yer alan herhangi bir yorumcunun, hükümet uygulamalarıyla ilgili olarak yaptığı yapıcı ve dostane eleştiriler bile yadırganıyor. Artık bundan vazgeçilmeli. Unutulmamalı ki... Eleştirinin olmadığı yerde körlük başlar. Körlüğün başladığı yerde ise sorunların farkına varılmaz. Sorunların farkına varılmayınca da çözüm olmaz.
GÜNDEMDEKİLER
- MUSTAFA KESER: Polemik gücü açısından Bülent Ersoy’la kimsenin yarışamayacağını düşünürdüm. Hele Mustafa Keser’e hiç şans vermezdim. Fakat gelin görün ki... Mustafa Keser’in içinden bir yırtıcı çıktı. Adamda ne cevher varmış. Ne laf ebesiymiş. “Divayı divan yaparlar” falan... Vay arkadaş.
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- DENİZ BAYKAL: Muhalif kesimlerde bir Deniz Baykal alerjisi oluştu. Kendisine karşı amansız bir anlayışsızlık ve vefasızlık sergiliyorlar. Baykal, bunu hak edecek ne yaptı acaba? Anlamış değilim. Neyse... Benim Baykal’la ilgili söyleyeceğim şudur: Sağlık durumu elverseydi kutuplaşmış Türkiye’de çok önemli bir işlev görecekti. Sağduyulu bir duruşu temsil edecekti.
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- BÜLENT ERSOY: Merkür retrosu en çok onu vurdu. En yakınını kaybetti. Orkestrası Kıbrıs zindanlarında perişan oldu. Mustafa Keser’in bombardımanına maruz kaldı. Kesin döktürmüştür ama ben yine de kurşun döktürmesini tavsiye edeceğim. Ya da şöyle söyleyeyim: “Nazara geldim” diyerek kendisini avutabilir. Enfes bir tesellidir “Nazara geldim” yaklaşımı.
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- MEHMET ALİ ERBİL: Yaşına baksak... Biraz kemale erdiğini söyleyebiliriz. Sağlığına baksak... Allah şifa versin ama pek iyi değil gibi. Elimizdeki bu iki veriden yola çıkarak... Kendisine şunları söylemek istiyorum: İnsan biraz durulur Mehmet Ali... Biraz sakinleşir, ehlileşir. Bir parça kalender hale gelir. 90’lar senindi. 2000’ler de senindi. Hatta 2010’lar bile... Yani demem o ki... “Yaşamadım” falan diyemezsin.
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- MEHMET METİNER: Küçük bir hükümet eleştirisi yapmış ekranda... Sırf bunu yaptı diye neredeyse hükümet karşıtı ilan edilecek. Oysa yaptığı dostane ve yapıcı eleştiriyle hükümete kötülük değil iyilik yapıyor. Asıl hükümet karşıtlığı yapanlar, gördükleri olumsuzluğu dile getirmeyip her şeyi “şahane” diye karşılayanlardır.
NECİP FAZIL İLE TANPINAR DOSTLUĞUNUN FOTOĞRAFI
ESKİ yazarlar, bugünün yazarları gibi değildi.
Birbirlerine kızarlardı.
Birbirleriyle polemik yaparlardı.
Birbirlerine demediklerini bırakmazlardı.
Ama birbirlerinden de hiç ayrılmazlardı.
*
Hep aynı mahfillerde buluşurlar, hep aynı dergilerde kalem oynatırlar, hep aynı camianın içinde kabul edilirlerdi.
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Bugün “Yazarlar, hangi mekâna takılıyor?” sorusunun bir cevabı yok.
Ama eskiden varmış.
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Bugün “Orhan Pamuk ile Ahmet Ümit buluşması” falan türü bir şey yok.
Ama eskiden varmış ünlü yazarların buluşmaları.
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Geçenlerde İhsan Yılmaz, Sefa Kaplan’ın hazırladığı “Tanpınar Sözlüğü” kitabından söz etmişti.
Kitapta Tanpınar’ın Necip Fazıl’ı suçladığı bir bölüm yer alıyormuş.
Kitap çıkınca ayrıntılarını okuma fırsatını bulacağız.
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Tam da İhsan Yılmaz’ın yazdığı yazının etkisindeyken elime geçti bu fotoğraf.
Tanpınar ile Necip Fazıl’ın plaj sefası...
*
İşte anlatmak istediğim tam da budur:
*
Ne kadar birbirlerini suçlasalar da...
Son tahlilde...
Tanpınar ile Necip Fazıl, aynı plajda buluşup vakit geçiren iki yakın dost.
Bu fotoğraf da bunun kanıtı.
*
Fakat her iki yazar da...
Ne kadar genç... Ne kadar fit... Ne kadar cool... Ne kadar patlamaya hazır iki bomba gibi...