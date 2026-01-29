İşte asgari ücret desteğinin şartları

Haberin Devamı

2026 yılı asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları belli oldu. 2026 yılına yönelik asgari ücret yüzde 27 artırılarak brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira, günlük 1101 lira olarak belirlendi. 2025 yılında günlük 33.3 lira aylık 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yüzde 27 artırılarak, 2026 yılında günlük 42.33 lira, aylık da 1270 lira olarak uygulanacak. 2024 yılında ise asgari ücret desteği günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak uygulanmıştı. 2025 yılında asgari ücret desteği bir önceki yıla göre yüzde 42.85 artırılmıştı.

Peki, 2026 yılı asgari ücret desteğinden kimler, nasıl yararlanacak?

Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan destekten yararlanılacak.

İŞSİZLİK FONU’NDAN KARŞILANACAK

Destek, 2026 yılının Ocak-Aralık dönemi için verilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

2026 yılı Ocak ila Aralık döneminde şartları sağlayan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 42.33 liranın çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

İşveren, 2025 yılının aynı ayında, çalıştırdığı işçi için prime esas kazancı günlük 1300 lira (aylık 39 bin lira) ve altında olan çalışanlar için destekten yararlanacak. Bu çalışanlar için işverene, günlük 42.33 lira, aylık da 1270 lira asgari ücret desteği verilecek.

YENİ AÇILAN İŞYERLERİ YARARLANACAK MI?

2026 yılının ilgili ayında en fazla 2025 yılının aynı ayında destek hesabına esas olan toplam prim gün sayısı kadar asgari ücret desteğinden yararlanılacak.

Asgari ücret desteğinden, prime esas kazancı toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için 2600 lira ve altında; linyit, taşkömürü çıkarılan işyerleri için 3467 lira ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için yararlanılabilecek.

2026 yılında yeni açılan işyerlerinin tamamı ise hiçbir ücret sınırı olmadan asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

KİMLER DESTEK ALAMAYACAK?

2026 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2025’in Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Örneğin, geçen sene işyerinde asgari ücret desteğinden yararlanılan çalışan sayısı 500 kişiyse, bu yıl bu sayı 490 kişiye düşmüşse, asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilmesi halinde destekten yararlanılamayacak.

İşverenin, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildirimde bulunduğu tespit edilirse tespit tarihinden sonra asgari ücret desteği verilmeyecek.

Yapılan denetim ve incelemelerde 2026 yılı içinde aylık brüt asgari ücretin 3303 lirayı geçmeyecek tutarda prime esas kazanç bildiriminin eksik yapıldığı tespit edilirse; SGK, işverene ihtarda bulunacak ve 15 gün içinde eksiklik giderilirse asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edebilecek.