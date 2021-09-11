Bırakın artık şu tatsız ve kibirli müsamereleri

“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Bırakın artık şu tatsız ve kibirli müsamereleri
Edremit’in düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde, “Kara çarşaftan kurtulup özgürlüğüne kavuşmuş kadın” müsameresi yapılmış.
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
*
Üstelik günün anlam ve önemine de fena halde aykırı!
*
Düşman işgalinden kurtuluşun ve özgürlüğün yegâne anlamı nedir?
Tabii ki özgürlüktür.
Özgürlüğü de tek bir cümlede özetleyebiliriz:
*
İsteyenin istediği kıyafeti giyebilmesi.
*
Eğer kara çarşaf, eskiden bir dayatma konusu olmuşsa...
Özgürlük gelir ve o dayatma son bulur.
*
Kara çarşaf dayatması kalktıktan sonra ise...
İsteyen kara çarşaf giymekte özgürdür.
Ve hiç kimse böyle bir tercih yaptığı için aşağılanamaz.
*
Yani demem o ki...
Bir dayatmanın yerini, başka bir dayatma alamaz.
*
Kılık kıyafet konusunda ille de müsamere yapılmak isteniyorsa...
Şehrin kurtuluşunu sembolize eden törenlerde...
İsteyenin istediği kıyafeti giymekte özgür olduğuna dair bir müsamere yapılmalıdır.
Gerçi bu da komik ve banal kaçacak görüntülere sebep olacaktır ama neyse...
*
En iyisi bu tür tatsız ve kibirli müsamerelerden vazgeçmek galiba.
FAZİLET YAYMA VE AHLAKSIZLIĞI ÖNLEME BAKANLIĞI
AFGANİSTAN’da Taliban, “Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı” diye bir bakanlık kurmuş.
*
İngilizceden böyle çeviriyorlar bakanlığın adını.
Biraz dikkatle okuyunca... Hemen çaktım olayı!
*
Bu bakanlığın temel dayanak noktası Kuran’da geçen şu ifade:
“Emri bil maruf, nehyi anil münker.”
Yani “İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak” ilkesi.
*
Bu ilke, benim hayatta en sevdiğim ilkedir.
İslam, bütün Müslümanlara “İyiliği yayma / Kötülükten sakındırma” görevi yükler.
*
İyilik, yani...
Zor durumda olana yardım etmek, doğruyu söylemek, harama el uzatmamak vb.
*
Kötülük, yani...
Yalan söylemek, yardımdan kaçınmak, günah işlemek vb.
*
Peki bu iş nasıl yapılacak?
İyilik nasıl emredilecek?
Kötülükten nasıl sakındırılacak?
*
İşte burada devreye “yorum” adını verdiğimiz o en temel belirleyici giriyor.
*
Eğer Taliban zihniyetindeysen...
Bu işi zorla, zorbalıkla, sopayla, yasaklarla, din zabıtalığıyla falan yapar ve güzelim ilkeyi böyle yorumlayarak zalimlik yapmış olursun.
*
Eğer Taliban zihniyetinde değilsen...
Bu işi tatlılıkla, güzellikle, sadece ifade ederek, hiçbir zorbalığa başvurmadan, tercihlere saygı göstererek yaparsın ve güzelim ilkenin hakkını vermiş olursun.
*
Yani demem o ki...
- Sorun dinde değildir.
- Sorun dinin yorumundadır.
BAMYA
VEDAT Milor’un bir sorusu var.
Diyor ki:
*
“Eskiden tadını sevmediğinizden hiç yiyemediğiniz, ama artık bayıla bayıla yediğiniz yemekler neler?”
*
Vedat Bey’in sorusuna...
Kişisel maceramı özetleyerek yanıt veriyorum:
*
- Eskiden burun kıvırırdım ama şimdi enginarla barıştım.
*
- Kerevizle başım hiç hoş değildi, şimdi bayılarak yiyorum.
*
- Karnabahar görünce yüzümü buruştururdum ama artık karnabahar görünce bahar gelmiş gibi oluyorum.
*
- Eskiden lahanaya bir tek sarmada katlanabilirdim ama artık kara lahanaya bile meftunum.
*
- Eskiden mercimekle arama mesafe koyardım ama artık bilhassa mercimek köftesi görünce aklım başımdan gidiyor.
*
- Ispanak ayılıp bayıldığım bir sebze değildi ama artık böreğin bile ıspanaklısını tercih ediyorum.
*
Peki ya bamya?
İşte orada duralım!
*
Yarım asrı aşkın bir zamandır şu yeryüzündeyim:
Bamyadan uzak durma konusunda milim geri adım atmadım, atamadım.
*
Neden?
Sorunun kısa ve acısız yanıtı şu:
Bazen nedensiz de sevilmez.
İYİ PARTİLİ ÜST DÜZEY YETKİLİ
HANDE Fırat’ın dünkü yazısında şöyle bir ifade vardı:
*
“İYİ Partili üst düzey bir yetkili, ‘Cihan Paçacı’nın açıklamalarının Genel Merkez ve partinin üst düzey organlarında karşılığı yok. İstişare sonucu yapılmış bir açıklama değil. Kendi fikirleridir’ dedi.”
*
Söylenene bir şey demeyeceğim.
Söylenenden bağımsız olarak şunu söylemekle yetineceğim:
*
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, adıyla sanıyla açıklama yaparken... Bu “üst düzey yetkili”nin adını verme cesareti bile gösterememesi, benim gözümde Cihan Paçacı’nın kıymetini on basamak daha yükseltti.