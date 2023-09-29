Bir kayıtsızlık var CHP’ye karşı

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- CHP tartışmalarına karşı derin bir kayıtsızlık var millette. Kimse ne olacağını merak etmiyor.

*

- Özgür Özel konuşuyor televizyonda. Reyting yok. Milim oynamıyor reyting. İzlemiyor kimse.

*

- Kılıçdaroğlu’na karşı sosyal medyada büyük öfke vardı. Artık o bile yok. O derece bir ilgisizlik.

*

- Eskiden bazı gazeteciler, “CHP dedikoduları” yapmaya bayılırlardı kıyıda köşede. CHP dedikodusu yapan da pek kalmadı.

*

- “CHP’ye girelim, seyirci olmayalım, partiyi dönüştürelim” diyenler olmuştu bir ara. Sonra hepsi umutsuzca evlerine döndü.

İMAMOĞLU’NUN RUH HALİ: SIKKIN, ÖFKELİ, STRESLİ

- Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’nda seçime gidilme ihtimalinin yüzde 99.9 olması nedeniyle canı sıkkın.

*

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- Partideki iç çekişmelerin yerel seçime olumsuz yansımasının kaçınılmaz olması nedeniyle morali bozuk.

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- İYİ Parti ile ittifakın bu seçimde gerçekleşme ihtimalinin giderek zayıflamış olması nedeniyle kafası atık.

*

- HDP’nin bu seçimde aday çıkarıp çıkarmayacağının belirsiz olması nedeniyle depresif ve stresli.

*

- Muhalif seçmenlerdeki yılgınlık, heyecan kaybı, isteksizlik, moralsizlik, beklentisizlik nedeniyle öfkeli ve yılgın.





EN NEFRETLİK TİPOLOJİ

- Hocalı’da katliam yapılırken kılını kıpırdatmaz.

- Azerbaycan Türkleri, yurtlarından sürülürken salağa yatar.

- Karabağ’ın Ermeni işgaline uğraması karşısında aval aval bakar.

Ama sıra Karabağ’dan kendi istekleriyle giden Ermenilere gelince...

Vicdanı ayaklanır, ağıtlar yakar.

*

Bu tipoloji karşısında hissettiğim tek bir duygu var: Nefret!

PİLAV KELLİK YAPARMIŞ

Çıkınında her zaman elektrik yaratan konular bulundurmayı başaran Canan Karatay hocamız, yine bulmuş janjanlı bir mevzu.

Bu sefer söylediği şu:

*

“Erkekler pilava çok meraklı. Oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir.”

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*

İyi de Canan Hocam, sabah akşam suşi adı altında lop lop pilavları götüren Japon erkekleri neden kel olmuyor?

Biz neden kel Japonlara rastlamıyoruz?

SCHADENFREUDE

Almanca bir kelime bu.

Anlamı şu:

“Başkalarının çektiği acılardan haz almak”.

*

Başkalarının çektiği acılardan haz almam, alanlardan hiç hazzetmem.

*

Fakat bunun bir istisnası oldu.

ABD’de Bob isimli senatörün başına gelenler karşısında schadenfreude durumu oldu bende.

*

Hiçbir hak, hakkaniyet tanımadan resmen ve alenen Türkiye düşmanlığı yapan Bob’un son günlerde çektiği acılara bakıp bitmek tükenmek bilmez bir haz alıyorum.

Allah affetsin.

MARUZ KALMAKTAN KURTULAMADIĞIM ŞEYLER

- Dilan Polat.

- FETÖ’cü hesaplar.

- Çakallarla Dans serisi.

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- Kadınlar konusunda konuşan sarıklı hoca videoları.

- Bilmem ne evreninden doğan bilmem ne dizileri.

- SMS reklamları.

- Mehmet Ali Erbil.

- Sokaklarda hiç bitmeyen inşaat gürültüsü.

YERLİ VE MİLLİ PARTİ

Teoman Mutlu, başarılı bir işinsanı. Kendisiyle Sarıgül’ün partisine girdiği zaman tanışmıştım. “Yerli ve Milli Parti” diye bir parti kurduğunu öğrendim. Hemen aradım. Verdiği bilgiler şunlar:

*

10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nde parti kurmuş. Partinin adı dikkatimi çekti: “Yerli ve Milli Parti”. Hızla teşkilatlanıyorlarmış. Ocak ortasında büyük kurultayı yapacaklarmış. Ankara’da Atakule’de 6 katlı genel merkez, otobüs, şarkılar hazırmış. Üniversite mezunu olmayanları teşkilat başkanı yapmıyorlarmış. Sabri Erbakan da kurucular arasındaymış.

*

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Ne diyelim? Hadi hayırlısı.

BİRİNİ İZLEME İKİSİNİ BİRDEN İZLE

Bir tarafta Barış Yarkadaş var.

Kemal Bey’ci. Genel Merkez’ci. İmamoğlu karşıtı. Özgür Özel karşıtı.

*

Bir tarafta Şaban Sevinç var.

Kemal Bey bıraksın diyor. Genel Merkez’e verip veriştiriyor.

*

Durum şudur yani:

Birini izlersen hiçbir şey anlamazsın. İkisini birden izlersen ancak bir senteze varabilirsin.

Şaban Sevinç

Barış Yarkadaş

YAĞMUR YAĞARKEN MIRILDANDIKLARIM

- Yağmur öncesi karanlığı diye bir şey var abi. Yeryüzünün en muteber karanlığı.

*

- Balkona çıksam mı? Islansam mı? Gerek var mı?

*

- Gök gürültüsünü bile özlemişim. Ki pek meraklısı değilim.

*

- İyi ki dışarıda değilim. İyi ki. İyi ki.

*

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- Fakat ne özlemişiz yağmuru. Şiir gibi yağıyor mübarek.

*

- Herkes bana çektiği yağmur videosunu atıyor. Niye acaba?

*

- Tam yağmurda dinlenecek şarkı açtım, yağmur kesildi.