Bir de benim imzayı görse

Hayatta başaramadığım çok iş var.

En başaramadığım iş ise şu:

*

Şöyle janjanlı, cakalı, afili, artistik bir imza çakmak.

*

İmzam öyle kötü, öyle utanılası, öyle abuk sabuk, öyle şekilsiz, öyle kılıksız ki... Anlatamam.

İnsan içine çıkarılacak bir imza değil.

Sahip çıkılacak bir imza da değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını görünce...

Tepki göstermiş.

“Böyle imza mı olur ya. Değiştir şu imzanı” demiş.

*

Şöyle bir baktım Mehmet Muş’un imzasına...

Benim imzamın yanında ordinaryüs imzası gibiydi.

Bakan Mehmet Muş’un, AK Parti Grup Başkan Vekili iken attığı imza.

Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba?

Düşünmek bile istemiyorum.

BİR OSCAR FİLMİNİ İZLEME MACERASI

Filmin adı şu:

“Her Şey Her Yerde Aynı Anda”

*

11 dalda Oscar’a aday gösterilince...

Oturup izleyeyim dedim.

*

21 dakika dayanabildim.

Bu 21 dakika boyunca...

Saç baş yoldum. Anlamsızlık deryasına daldım. Minnacık bir bağlantı kuramadım. Bunaldım, sıkıldım. Bırak içine girmeyi, dışında bile kalamadım.

Ve en sonunda illallah edip çat diye kapattım.

*

7 dalda Oscar alınca...

“Bu kadar ödül verildiğine göre bir hikmeti var galiba. Kafam basmadı sanırım. Dur, sabırla izleyeyim şunu” dedim.

Ve yeniden en baştan izlemeye başladım.

*

Ödüllerin etkisiyle azıcık dişimi sıktım.

Biraz felsefi kırıntı yakalar gibi oldum. Biraz postmodern gönderme bulur gibi oldum. Sonra başladım esnemeye. Dikkatim dağıldı. Telefonla oynamaya başladım. Filmden koptum biraz. Sonra tekrar zorladım kendimi. Yeniden izlemeye başladım. Bu sefer hiçbir şey yakalar gibi olamadım, bulur gibi de olamadım.

Derken bir de baktım ki...

Anca 43. dakikaya kadar gelebilmişim.

1. dakikada...

Bünyem daha fazlasını kaldıramadı. “Yeter be yeter. Yok işte bir şey. Her şeyi saçma, her yeri berbat” diye isyan ederek uzaktan kumandayı ekrana fırlattım.

*

Artık şuna eminim:

*

Kim “Bu filmi ben pek beğendim” diyorsa...

Yüzde yüz yalan söylüyordur.

*

Çıkıntılık yapmak, aykırılık yapmak, dikkat çekmek gibi bir amaç yoksa normal bir insan evladının bu filmi beğenmesine olanak ve olasılık yoktur.

İmkân ve ihtimal ise hiç yoktur.

ADAY ADAYLARINA TAVSİYELER

- “Çok farklı yerlerden çok teklif aldım” havası basmayı sakın unutmayın.

*

- Mutlaka kitlesel bir dayanağınız olsun: Takipçi sayısı, aşiret falan...

- Halkımızın değişik kesimleriyle el ele afişler yaptırın.

*

- Genel merkezlerde bir dayanak noktası bulun. Yoksa varmış gibi yapın.

- Hangi partiden aday adayıysanız o partinin yetkililerine WhatsApp’tan yürüyün.

*

- Sosyal medyadan toplumu proje bombardımanına tutun.

BU SAATTEN SONRA HİÇBİR ŞEY OLMAZ

- İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bir huruç hareketi başlatacakmış.

*

- Mansur Yavaş’ın son açıklaması, ortalığı karıştırırmış.

*

Böyle şeyler söyleniyor son günlerde.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

*

Şu saatten sonra bunların hiçbiri, seçimin gidişatını etkilemez.

Bunlara bel bağlayanlar, hüsrana uğrar.

KADIKÖY’DE KEDİ KATLİAMI

Kadıköy’de Fener Mahallesi’nde bir kedi katliamı yaşanmış.

Sokaklar ve bina bahçelerinde her taraf kedi ölüleriyle dolmuş.

Zehirlenmiş zavallı kedicikler.

*

Kendi halinde yaşayan güzelim sokak kedilerini zehirleyerek katledenler...

Sizin için bir bedduam var:

O kedi ölüleri, yaşamınız boyunca kâbusunuz olur inşallah.

FETÖ’CÜ CEVHERİ’Yİ NEDEN DİNLEYEMİYORUM

Dinleyemiyorum çünkü...

O konuştukça...

Fetullah’ın burnunu çekmesi geliyor gözümün önüne / Ergenekon zamanı yaptıkları zulümleri hatırlıyorum / Meclis’in tepesinde uçurdukları savaş uçaklarının sesi yankılanıyor kulaklarımda / Fetullah’ın yarım bıraktığı çay bardağı geliyor aklıma / Ali Tatar geliyor hatırıma / Akıttıkları kanlar geçiyor gözümün önünden...

*

Konsantrasyonum bir anda gidiveriyor.





ORTALAMA MUHAFAZAKÂR BAKIŞ AÇISI ŞUDUR

Cübbeli Ahmet’in politik yaklaşımlarına şöyle bir baktığınızda...

Ortalama muhafazakâr ahalinin bakış açısını yakalarsınız.

*

Nedir Cübbeli’nin bakışı?

HDP’ye süper karşı, HÜDAPAR’a mesafeli...