Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız

- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız
Oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- Oğlunuzun sürekli arkasını toplamayın.
*
- Oğlunuza bir bebek gibi değil, sorumluluk sahibi bir yetişkin gibi davranın.
21. YÜZYILIN NEZAKETİ
TELEFONLA aramadan önce “Müsait misiniz? Sizi arayabilir miyim?” diye mesaj atanlar var.
*
Bu insanlar...
Günümüzün nezaket abidesi insanlarıdır.
DURUP DURURKEN YILDIRIM GÜRSES
YILDIRIM Gürses geldi aklıma durup dururken.
“Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin / Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim” şarkısını mırıldandım.
Sonra “Affetmem Asla Seni” şarkısını dinledim.
Ardından peş peşe geldi şarkılar: “Eller”, “Güller Ağlasın”, “Çal Kanunum Çal”, “Körfezdeki Üç Beş Güzel” ve diğerleri.
*
Onun “Çok sesli Türk müziği yapıyorum” diyerek enstrüman sayısını arttırması acayip çocukça bir fanteziydi ama şarkıları çok esaslıydı be!
CHP’NİN OYLARI NEDEN YÜKSELMİYOR?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün aynen şöyle dedi:
*
“Vallahi de billahi de iktidar olduğumuzda ilk yapacağım işlerden biri, sizlere (muhtarlara) birer yardımcı personel tahsis etmek olacak. Dışarıda 10 milyon işsiz var. Açarsın KPSS sınavını. Kazanan tercih ettiği muhtarlıkta işe başlar.”
*
Bu açıklamayı okuduktan sonra...
Son zamanlarda aklımızdan hiç çıkmayan bazı siyasi sorulara cevap bulmak mümkün olabiliyor.
*
Hangi sorular onlar?
Mesela şu türden sorular:
*
- AK Parti’nin oyları neden düşmüyor?
- Millet neden muhalefete değil de kararsızlara geçiyor?
- CHP’nin oylarında neden artış olmuyor?
- Muhalefet neden anketlerde göklere tırmanamıyor?
SEVDİĞİM TURİST TİPİ
- Kapadokya’ya gidip de balona binmeyen...
- Venedik’e gidip de gondola yüz vermeyen...
- Bodrum’a gidip de yolunu asla Türkbükü’nden geçirmeyen...
- Roma’ya gidip de İspanyol Merdivenleri’ne burun kıvıran...
- Antalya’ya gidip de beş yıldızlı otellere adım atmayan...
Turist tipi, benim en sevdiğim turist tipidir.
‘ÇAĞRI’ FİLMİ NEDEN BENZERSİZ BİR FİLMDİR
ÇAĞRI’nın yönetmeni Mustafa Akkad’ın El-Kaide bombasıyla can vermesinin üzerinden tam 15 yıl geçmiş. Dün katledilişinin yıldönümüymüş. Allah’tan rahmet diliyorum kendisine.
*
Söz “Çağrı”dan açılmışken...
Bu filmi benzersiz kılan unsuru söylemeden geçemeyeceğim.
*
Düşünün: Bir kutlu kişi üzerine bir film çekiyorsunuz ve filmde, o kutlu kişiyi hiç göstermemeniz gerekiyor. Buna rağmen o kutlu kişinin hayatını ve mesajını en muhteşem biçimde anlatmayı başarabiliyorsunuz. Az buz başarı değildir bu.
BAYRAK YARIŞINI HİZMETTE YAPALIM
İSTANBUL’un bazı tepelerinde çok güzel bayraklar dalgalanıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Ama artık yeter!
Büyük bayrak, daha büyük bayrak, en büyük bayrak dikme yarışından vazgeçelim.
*
Bu saatten sonra yarışılacak alan belli:
İyi bir yaşam, daha iyi bir yaşam, en iyi bir yaşam için yarışalım.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ BAYRAMI
DOLAR 10’u yokladı ya...
Bu işin tadını en çok Özgür Demirtaş çıkardı.
Dün Özgür Demirtaş Bayramı’ydı.
KORK / KORKMA
- Hata yapmaktan korkma, hep aynı hatayı yapmaktan kork.
- Yalnız kalmaktan korkma, etrafın kalabalıkken yalnız kalmaktan kork.
- “Seninle işim bitti” denmesinden korkma, “Sen bilirsin” diyememekten kork.
CİNAYET VİDEOSUNUN PEŞİNE DÜŞMEK
BAŞAK Cengiz’in öldürüldüğü anın videosunu...
Yayınlamak da... İzlemek de... Arayıp bulmaya çalışmak da...
Benim açımdan...
Süper hastalıklı bir durumdur.
*
Yayınlayana, izleyene, arayıp bulmaya çalışana...
Allah şifa versin.