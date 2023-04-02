Bedri Baykam’ın sanat üssüne girdim

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Çok uzun zamandır gitmeyi planlıyordum Piramid Sanat’a. Ancak ramazan öncesi vakit buldum ve gittim.

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Piramid Sanat’ın Taksim’deki merkezine girdiğim anda şaşırdım. Çünkü yukarıdan bakış, kasma falan yoktu.







Demek ki modern sanatın süper mütevazı, sıfır kasmalı yüzü de varmış.

İşte bununla tanıştım.

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Girişte geniş, ferah bir kafe alanı. Buranın dört bir yanına Bedri Baykam’ın yeryüzü coğrafyasından topladığı janjanlı objeler yerleştirilmiş.







Kafe desen, ancak durmuş oturmuş kafelerde rastlayabileceğiniz türde huzurla dolu. Çayı güzel, kahvesi okkalı.

Piramid Sanat çalışanlarının hepsi güler yüzlü, sımsıcak bir ilgiyle karşılıyorlar gelenleri.

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Piramid Sanat’ta neler var?







Şahane sergi salonları var, muhteşem eserler var, Bedri Baykam’ın atölyesi var, muhabbete ayrılmış salonlar var, söyleşiler ve paneller yapılan alanlar var.

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Resme çok küçük yaşlarda başladı Bedri Baykam, bunu biliyoruz.

Bu nedenle “Bedri Baykam’ın sanat hayatı” dediğimizde uzun, çok uzun bir dönemden söz ediyoruz.

Piramid Sanat’ta işte bu uzun sanat hayatının bütün dönüm noktalarını görmek mümkün.

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Bedri Baykam, bir tarz tutturmuş ve bütün bir sanat hayatını o tarza adamış sanatçılardan değil.







Sürekli değişen, çabuk sıkılan, kendisini hep yenileyen bir tarzı var Bedri Baykam’ın.

Cesur, yenilikçi, devrimci, hiç el atılmamış alanlara korkusuzca dalan, hiç denenmemiş yöntemleri geliştirmeye çalışan bir sanatçı.

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Piramid Sanat’ta azıcık vakit geçirmek bile bunu fark etmek için yetip de artar.

Öyle güzel vakit geçirdim ki...

Bedri’ye, “Bundan böyle buranın müdavimi olacağım” dedim.

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“Kim kazanacak, kim kaybedecek/Anket savaşları/Muharrem oyları bölecek mi/Seccade krizi” falan...

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Sıkıldıysanız siz de takılın Piramid Sanat’ta.

MEHMET YILMAZ’IN ‘POST-PORTRE’ SERGİSİ



SANATÇI Mehmet Yılmaz’ın zihnini öteden beri şu soru meşgul ediyormuş:







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“Leonardo da Vinci kendi zamanındaki algı ve eğilimiyle, bir zaman yolculuğu sayesinde şimdiki sanat ortamını, güncel ürünleri ve görüntü tekniklerini görseydi tepkisi ne olurdu?”

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İşte biraz da bu soruya yanıt vermek için ortaya çıkan eserler, Piramid Sanat’ta sergileniyor. İnsanı zaman yolculuğuna çıkaran, Da Vinci’yi günümüzde hayal ettiren çok ilginç eserler. Ben özellikle Mona Lisa portresinin yapım sürecini anlatan videoya bayıldım.

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Mehmet Yılmaz’ın sergisini hararetle öneriyorum. 7 Haziran’a kadar Piramid Sanat’ta.

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ALBERT EİNSTEİN İLE SATRANÇ OYNAMAK



PİRAMİD Sanat’ta meşhur Einstein heykeline rastladım.

Satranç ve Einstein...







Doğrusu çok yakışmışlardı.

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Einstein’in karşısına satranç oyuncusu olarak çıkmak, bayağı cüretkâr bir iş.

Normalde böyle bir cüreti göstermezdim ama Bedri ısrar etti.



MONA LISA TABLOSUNUN BİR ARKA FONU VAR



HİÇ dikkatinizi çekti mi?







Mona Lisa tablosunun arka fonu?

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Resme baktığımızda Mona Lisa’nın dudaklarına, yüz hattına falan odaklanıyoruz ama hep arka fonu ıskalıyoruz.

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Mehmet Yılmaz, Mona Lisa’nın arka fonunu ortaya çıkarmaya karar vermiş.







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Piramid Sanat’ta bu fonun önünde fotoğraf çektiriyorsunuz ve oluyorsunuz Mona Lisa.



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Bayağı eğlenceli bir etkinlik.







Üstelik çekilen fotoğraflar, bir duvarda sergileniyor.