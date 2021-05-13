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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bayram işini beceremiyoruz
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bayram işini beceremiyoruz

13 Mayıs 2021

Bir rengi olmalı bayramın.

Bir coşkusu olmalı.

Bir törenselliği olmalı.

Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.

Bir rüzgârı olmalı.

Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.

Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.

Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.

Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.

Bir yeniliği olmalı eski bayramları aratmayan.

*

Yok. Yok. Yok.

Maalesef bizde bunların hiçbiri yok.

Ve bu tamamen bizim ihmalimiz.

*

Bunun üzerinde biraz düşünmenizi temenni ederek...

Hepinizin bayramını en içten dileklerle kutluyorum.

Bayram işini beceremiyoruz

YERYÜZÜNÜN EN İLKEL KISIRDÖNGÜSÜ

RAMAZAN gelir / İsrail saldırır / Filistinli çocuklar ölür / Dünya sessiz kalır / “Araplar nerede” diye söylenilir / İslam dünyası asla bir araya gelmez / İsrail daha da azar / Bayrama doğru daha çok çocuk katleder / Dünya yine susar / Hepimiz çok öfkeleniriz / Ve sonra her şey unutulur / Ta ki bir sonraki ramazandaki İsrail saldırısına kadar.

*

Ramazan gelir / İsrail saldırır / Filistinli çocuklar ölür / Dünya sessiz kalır / “Araplar nerede” diye söylenilir / İslam dünyası asla bir araya gelmez / İsrail daha da azar / Bayrama doğru daha çok çocuk katleder / Dünya yine susar / Hepimiz çok öfkeleniriz / Ve sonra her şey unutulur / Ta ki bir sonraki ramazandaki İsrail saldırısına kadar.

*

Bu kısırdöngü var ya bu kısırdöngü...

Yeryüzünün en ilkel, en aşağılık, en vahşi, en barbar, en alçak kısırdöngüsüdür.

Bayram işini beceremiyoruz

İSRAİL VE YAHUDİ

İSRAİL yönetiminin yaptığı aşağılık eylemler ile Yahudi kelimesini birbirinden ayırmalıyız.

*

İsrail yönetimi ayrıdır, Yahudi ayrıdır.

*

Bunu yapabilmeyi becermekte zorluk çekiyorsak...

Sürekli İsrail yönetiminin aldığı kararları benimsemeyen, itiraz eden, karşı çıkan Yahudileri aklımıza getirmeliyiz.

HAMAS ELEŞTİRİLERİYLE İSRAİL’İ TEMİZE ÇEKMEK

BİR terane var son günlerde.

Şöyle bir terane:

*

HAMAS bomba atıyormuş. İsrail de ona cevap vermek zorunda kalıyormuş.

HAMAS çocukları kalkan yapıyormuş. Bu nedenle İsrail çocukları öldürmek zorunda kalıyormuş.

Bütün suç HAMAS’ınmış.

HAMAS olmasa İsrail melaike olacakmış.

Ama ah işte HAMAS varmış.

*

İyi de birader...

Şu son olaylarda İsrail, durup dururken Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki evlerini ellerinden almadı mı? Mescid-i Aksa’ya saldırmadı mı? İsrail bunları yaparken HAMAS’ın yaptığı bir şey var mıydı?

*

HAMAS, bir sonuçtur.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasının sonucudur. İsrail’in dur durak bilmeyen barbarlığının sonucudur. İsrail’in barışa yanaşmamasının sonucudur. İsrail’in Filistin’i yok etme çabasının sonucudur.

*

HAMAS’a yönelik eleştiriler...

İsrail’i temize çekmez.

*

HAMAS yokken de İsrail böyleydi.

HAMAS varken de İsrail böyle.

Belirleyici olan HAMAS değildir.

Belirleyici olan İsrail’dir.

Bayram işini beceremiyoruz

Bayram işini beceremiyoruz

JEFF KOONS, DİYARBAKIR, KARPUZ İÇİNDE ÇOCUK FALAN

DİYARBAKIR’DA dikilen o korkunç karpuz içindeki çocuk heykeline hepimiz salladık da salladık.

Haklı olarak aşağıladık, hiç beğenmedik, “bu ne be” dedik, ürkütücü bulduk, korku filmlerine benzettik.

*

Peki ya sıra Jeff Koons adlı çağdaş ve avangart sanatçının yaptığı şu “Michael Jackson and Bubbles” heykeline gelince ne yapıyoruz? Ya da aynı sanatçının bir balonu eğip bükerek yaptığı korkunç heykelleri görünce?

*

“Amma güzel” diyoruz, “Vay, işte modern sanat” diye bayılıyoruz, alıp en muteber müzemizin başköşesine yerleştiriyoruz.

*

O kadar ki...

Taa 1988 yılında “Michael Jackson and Bubbles” adlı heykeli, 5.6 milyon dolara satın almışız!

*

Bizim zavallı Diyarbakır Belediyemizin tek suçu, yaptığı işi iyi satamamak.

*

Oysa Diyarbakır Belediyesi de yaptığı işe...

“Kitsch” ya da “Banaliteden esintiler” üst başlığını koysaydı...

Hepimiz en azından şöyle bir dururduk.

X

Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mayıs 2021
Ali Babacan şöyle demiş:

 

2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”

*

Hahahaha!

*

Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.

*

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İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Mayıs 2021
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.

Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:

*

- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.

*

- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.

*

- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.

*

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Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mayıs 2021
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

Sürekli güncelleyerek...

Baktı, olmuyor.

Vazgeçti tarih vermekten.

*

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.


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Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’de yaptığı uzun açıklamaların içinde şöyle bir cümle yer aldı:

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”

*

Bu cümle, çok tepki aldı.

Benim de kulağımı tırmaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.

Berlin’deymiş.

Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.

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O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mayıs 2021
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.

Şöyle bir macera:

Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.

Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.

Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.

Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.

Falan...

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İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mayıs 2021
Dünkü Hürriyet’in manşeti şuydu:

“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”

*

Nereden çıktı bu manşet?

*

Anlatayım:

*

Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.

Emre

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İşte Ayasofya’ya imam olacak imam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Mayıs 2021
Bugün size bir imamımızın öyküsünü anlatacağım.

Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...

*

Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.

Yıl: 2006.



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E hani öldürmeye gelen dirilecekti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Mayıs 2021
Sezai Karakoç’un ünlü sözü aynen şöyledir:

“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.

*

Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...

Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...

Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.

*

“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?

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Bu nasıl kapanma ki...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Mayıs 2021
Büyük kapanmanın ilk gününde İstanbul’un dört bir yanından gelen fotoğraflara bakıyorum:

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.

Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.

Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:

*

Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.

Kim bu muaf tutulanlar?

Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...

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Bir göç karşıtı ile bir göç yanlısının ateşli münakaşası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Nisan 2021
Göç karşıtı şöyle dedi:

“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”

*

Göç yanlısı cevap verdi:

*

“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”

*

Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:

*

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Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Nisan 2021
Alkol ve korona ilişkisi açısından şu üç doğruyu söylemem gerekir:

BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.

*

İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.

*

ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.

*

Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.

*

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Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Nisan 2021
Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.

Açtım, baktım.

*

Açıklamanın sonuna gelince...

Birden irkildim.

Şöyle diyordu Biden:

*

“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”

*

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Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Nisan 2021
Dün itibarıyla...

Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

*

Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...



Aynı duyguda birleşmiş durumda.

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Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Nisan 2021
HDP’ye yıllardır söylenen bir söz var:

“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.

*

- Hık derler.

- Mık derler.

- Öyle derler.

- Böyle derler.

Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.

*

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90’ların fırtınası: Selahattin Duman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Nisan 2021
Selahattin Duman 90’ların köşe yazarıydı.

Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...

Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.

*

- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...

- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...


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Bir zamanlar ben de 23 Nisan çocuğuydum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Nisan 2021
Her 23 Nisan’da şiir okuma işi bana düşerdi.

“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.

*

Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.

Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.

*

Sene 1976 olmalı.

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‘Menderes’in sonu’ demeden konuşmayı öğrenemediler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Nisan 2021
CHP’li Engin Altay, tam bir çelişkiler yumağıdır benim için.

Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.

Mesela...

“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.

*

Bütün bunlara bakıp...

“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.

*

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Bütün kadınlar KADES'i indirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Nisan 2021
Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı.

Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.

*

Haberin ayrıntılarını okuyunca...



Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.

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