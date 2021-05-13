Bayram işini beceremiyoruz

“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Bayram işini beceremiyoruz
Bir rengi olmalı bayramın.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
Bir yeniliği olmalı eski bayramları aratmayan.
*
Yok. Yok. Yok.
Maalesef bizde bunların hiçbiri yok.
Ve bu tamamen bizim ihmalimiz.
*
Bunun üzerinde biraz düşünmenizi temenni ederek...
Hepinizin bayramını en içten dileklerle kutluyorum.
YERYÜZÜNÜN EN İLKEL KISIRDÖNGÜSÜ
RAMAZAN gelir / İsrail saldırır / Filistinli çocuklar ölür / Dünya sessiz kalır / “Araplar nerede” diye söylenilir / İslam dünyası asla bir araya gelmez / İsrail daha da azar / Bayrama doğru daha çok çocuk katleder / Dünya yine susar / Hepimiz çok öfkeleniriz / Ve sonra her şey unutulur / Ta ki bir sonraki ramazandaki İsrail saldırısına kadar.
*
Ramazan gelir / İsrail saldırır / Filistinli çocuklar ölür / Dünya sessiz kalır / “Araplar nerede” diye söylenilir / İslam dünyası asla bir araya gelmez / İsrail daha da azar / Bayrama doğru daha çok çocuk katleder / Dünya yine susar / Hepimiz çok öfkeleniriz / Ve sonra her şey unutulur / Ta ki bir sonraki ramazandaki İsrail saldırısına kadar.
*
Bu kısırdöngü var ya bu kısırdöngü...
Yeryüzünün en ilkel, en aşağılık, en vahşi, en barbar, en alçak kısırdöngüsüdür.
İSRAİL VE YAHUDİ
İSRAİL yönetiminin yaptığı aşağılık eylemler ile Yahudi kelimesini birbirinden ayırmalıyız.
*
İsrail yönetimi ayrıdır, Yahudi ayrıdır.
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Bunu yapabilmeyi becermekte zorluk çekiyorsak...
Sürekli İsrail yönetiminin aldığı kararları benimsemeyen, itiraz eden, karşı çıkan Yahudileri aklımıza getirmeliyiz.
HAMAS ELEŞTİRİLERİYLE İSRAİL’İ TEMİZE ÇEKMEK
BİR terane var son günlerde.
Şöyle bir terane:
*
HAMAS bomba atıyormuş. İsrail de ona cevap vermek zorunda kalıyormuş.
HAMAS çocukları kalkan yapıyormuş. Bu nedenle İsrail çocukları öldürmek zorunda kalıyormuş.
Bütün suç HAMAS’ınmış.
HAMAS olmasa İsrail melaike olacakmış.
Ama ah işte HAMAS varmış.
*
İyi de birader...
Şu son olaylarda İsrail, durup dururken Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki evlerini ellerinden almadı mı? Mescid-i Aksa’ya saldırmadı mı? İsrail bunları yaparken HAMAS’ın yaptığı bir şey var mıydı?
*
HAMAS, bir sonuçtur.
İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasının sonucudur. İsrail’in dur durak bilmeyen barbarlığının sonucudur. İsrail’in barışa yanaşmamasının sonucudur. İsrail’in Filistin’i yok etme çabasının sonucudur.
*
HAMAS’a yönelik eleştiriler...
İsrail’i temize çekmez.
*
HAMAS yokken de İsrail böyleydi.
HAMAS varken de İsrail böyle.
Belirleyici olan HAMAS değildir.
Belirleyici olan İsrail’dir.
JEFF KOONS, DİYARBAKIR, KARPUZ İÇİNDE ÇOCUK FALAN
DİYARBAKIR’DA dikilen o korkunç karpuz içindeki çocuk heykeline hepimiz salladık da salladık.
Haklı olarak aşağıladık, hiç beğenmedik, “bu ne be” dedik, ürkütücü bulduk, korku filmlerine benzettik.
*
Peki ya sıra Jeff Koons adlı çağdaş ve avangart sanatçının yaptığı şu “Michael Jackson and Bubbles” heykeline gelince ne yapıyoruz? Ya da aynı sanatçının bir balonu eğip bükerek yaptığı korkunç heykelleri görünce?
*
“Amma güzel” diyoruz, “Vay, işte modern sanat” diye bayılıyoruz, alıp en muteber müzemizin başköşesine yerleştiriyoruz.
*
O kadar ki...
Taa 1988 yılında “Michael Jackson and Bubbles” adlı heykeli, 5.6 milyon dolara satın almışız!
*
Bizim zavallı Diyarbakır Belediyemizin tek suçu, yaptığı işi iyi satamamak.
*
Oysa Diyarbakır Belediyesi de yaptığı işe...
“Kitsch” ya da “Banaliteden esintiler” üst başlığını koysaydı...
Hepimiz en azından şöyle bir dururduk.