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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

11 Kasım 2021

Atatürk’ü artık, Kemalizm’in dar kalıplarına sıkıştırmadan anıyoruz.

Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.

Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Böyle bir anma...

Anmaların en güzelidir, en şahanesidir, en etkileyicisidir, en görkemlisidir, en anlamlısıdır, en kutlusudur.

*

Bu tür bir anmadan tek bir sonuç çıkar.

O da şudur:

*

Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline gelmiştir.

MUHALEFETİ DİRİ TUTAN MUKTEDİR SÖYLEMLER

CHP’yi kapatmak lazım.

Hainleri sürgüne göndermek gerek.

Anıtkabir’in bir köşesinde de mescit olsaydı.

Falan filan...

*

Bunlar son birkaç gün içinde iktidar dostlarının, muhalefeti rahatsız etmek için söylediği sözler.

*

İşin bir ahlaki boyutu var.

Hadi onu bir tarafa bırakalım.

Ve sadece siyasi yarış boyutuna bakalım:

*

Bu tür yaklaşımların tümü...

Muhalefete moral veriyor.

Muhalefete söylem üstünlüğü sağlıyor.

Muhalefeti diri ve canlı tutuyor.

*

Kısacası...

Kendilerini iktidar dostu olarak konumlandıranlar, gollük pası veriyorlar.

Muhalefete de pası değerlendirmek kalıyor.

Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

ÖNYARGILARIMI PARAMPARÇA ETTİLER

“YARGI”, “Saygı” ve de “Kulüp”...

Bu üç Türk dizisi, benim Türk dizilerine karşı önyargılarımı paramparça etti.

*

Nazar değmez ve de devamı gelir inşallah.

BU PAZAR OY KULLANMAYI SAKIN İHMAL ETMEYİN

SÖZÜM Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşı tüm Türklere.

*

Bulgaristan’ın siyasi geleceğinde etkin olmak için... Bulgaristan’da kazanım elde etmek için... Bulgaristan’daki hak ve özgürlüklerinizi korumak için...

Bu pazar yapılacak seçimde muhakkak oy kullanmalısınız.

*

Türkiye’deki seçmenler, Türkiye’nin birçok şehrinde kurulan sandıklarda oy kullanırlarsa...

50’ye yakın milletvekilini yakalama şansı söz konusu olacak.

*

Önceki seçimde 30 bin oy kullanılmış. Oysa Türkiye’de 350 bine yakın seçmen var.

*

Haydi Türkler! Haklarınız ve özgürlükleriniz için bu pazar sandığa!

Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

BİZ YAPTIK AMA SİZ DE YAPMIŞTINIZ SİYASETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Lütfü Türkkan olayıyla ilgili söylediklerini dinledim.

*

Söylediklerinin özeti şudur:

*

“Tamam. Bizim Lütfü Bey, şehit yakınına küfretti... Ama siz de şöyle yapmıştınız, böyle yapmıştınız.”

*

Meral Akşener’in, empatiyi şehit yakınından ziyade Lütfü Bey’e yapmasını falan geçiyorum...

Sonuç olarak olaya yaklaşım biçimi budur.

*

Meral Akşener’in Lütfü Türkkan olayıyla ilgili yaptığı o konuşmanın ardından...

Kendi kendine kaldığı anlarda cevaplaması gereken asıl soru şudur:

*

Ben şimdi kendi küfürbazımı, başka küfürbazlara sığınarak korumaya çalıştım.

İyi ama...

Bu şekilde davranmaya devam edersem...

Ben nasıl yeni bir siyaset, yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım, yeni bir tarz inşa edeceğim? Benim diğerlerinden farkım ne olacak?

Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

TRT PAYININ KALKMASI ÇOK BÜYÜK OLAYDIR

BEN kendimi bildim bileli şu iki cümle kulaklarımda çınlar durur:

*

BİR: Elektrik faturalarından TRT payı kalksın.

İKİ: Asgari ücretten vergi alınmasın.

*

Birincisi oldu.

İnşallah ikincisi de olur.

FATMA ŞAHİN NEDEN ÖRNEK ALINASI BAŞKANDIR

GAZİANTEP Belediye Başkanı Fatma Şahin aradı. “Ziyaretine gelmek istiyorum” dedi. “Hay hay” dedim. Geldi. Büyük bir heyecanla ve telaşla anlatmaya başladı:

*

“Londra’dan geliyorum. Gaziantep, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yeşil şehir ilan edildi. Sağlanacak fonlarla Gaziantep’e önemli yatırımlar yapılacak.”

Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Fatma Şahin, ayrıca Kentsel Girişimler Konseyi’ne Türkiye’den seçilen tek belediye başkanı olmuş.

*

Gelelim Fatma Şahin’in neden örnek alınması gerektiği konusuna...

*

Şunca zamandır heyecanından bir gıdım bile eksilme olmadı... Sadece ve sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... Gaziantep’i yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Kucaklayıcı ve bütünleştirici politikalara ağırlık veriyor... Nefret ettirmeyen ve sevdiren bir dili var...

*

Bir belediye başkanından daha ne istenir ki?

 

X

Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2021
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.

Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.

*

Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...



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Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2021
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.

Nedir iptal kültürü?

Şöyle bir şey:

*

Herhangi bir ünlü...



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Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2021
Bu kaçıncı vukuat?

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı. 

SIRADAN BİRİ DEĞİL

İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor. 



KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR

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Kanaat önderi falan kalmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2021
Etkili ve sözü dinlenir kanaat önderinin temel özellikleri şunlardır:

- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.

*

- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.

*

- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.

*

- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.

*

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Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Kasım 2021
Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

*

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

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Sayın dedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Kasım 2021
“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...

Şu cevabı veririm:

*

Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...

“Sayın Öcalan” dediğinde...

Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.

Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.

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Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2021
Falih Rıfkı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

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Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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