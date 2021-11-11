Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
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Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
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Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
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- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
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- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
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Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
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Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
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Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
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Aşağı yukarı şöyle bir film:
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10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
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“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu
Atatürk’ü artık, Kemalizm’in dar kalıplarına sıkıştırmadan anıyoruz.
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Böyle bir anma...
Anmaların en güzelidir, en şahanesidir, en etkileyicisidir, en görkemlisidir, en anlamlısıdır, en kutlusudur.
*
Bu tür bir anmadan tek bir sonuç çıkar.
O da şudur:
*
Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline gelmiştir.
MUHALEFETİ DİRİ TUTAN MUKTEDİR SÖYLEMLER
CHP’yi kapatmak lazım.
Hainleri sürgüne göndermek gerek.
Anıtkabir’in bir köşesinde de mescit olsaydı.
Falan filan...
*
Bunlar son birkaç gün içinde iktidar dostlarının, muhalefeti rahatsız etmek için söylediği sözler.
*
İşin bir ahlaki boyutu var.
Hadi onu bir tarafa bırakalım.
Ve sadece siyasi yarış boyutuna bakalım:
*
Bu tür yaklaşımların tümü...
Muhalefete moral veriyor.
Muhalefete söylem üstünlüğü sağlıyor.
Muhalefeti diri ve canlı tutuyor.
*
Kısacası...
Kendilerini iktidar dostu olarak konumlandıranlar, gollük pası veriyorlar.
Muhalefete de pası değerlendirmek kalıyor.
ÖNYARGILARIMI PARAMPARÇA ETTİLER
“YARGI”, “Saygı” ve de “Kulüp”...
Bu üç Türk dizisi, benim Türk dizilerine karşı önyargılarımı paramparça etti.
*
Nazar değmez ve de devamı gelir inşallah.
BU PAZAR OY KULLANMAYI SAKIN İHMAL ETMEYİN
SÖZÜM Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşı tüm Türklere.
*
Bulgaristan’ın siyasi geleceğinde etkin olmak için... Bulgaristan’da kazanım elde etmek için... Bulgaristan’daki hak ve özgürlüklerinizi korumak için...
Bu pazar yapılacak seçimde muhakkak oy kullanmalısınız.
*
Türkiye’deki seçmenler, Türkiye’nin birçok şehrinde kurulan sandıklarda oy kullanırlarsa...
50’ye yakın milletvekilini yakalama şansı söz konusu olacak.
*
Önceki seçimde 30 bin oy kullanılmış. Oysa Türkiye’de 350 bine yakın seçmen var.
*
Haydi Türkler! Haklarınız ve özgürlükleriniz için bu pazar sandığa!
BİZ YAPTIK AMA SİZ DE YAPMIŞTINIZ SİYASETİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Lütfü Türkkan olayıyla ilgili söylediklerini dinledim.
*
Söylediklerinin özeti şudur:
*
“Tamam. Bizim Lütfü Bey, şehit yakınına küfretti... Ama siz de şöyle yapmıştınız, böyle yapmıştınız.”
*
Meral Akşener’in, empatiyi şehit yakınından ziyade Lütfü Bey’e yapmasını falan geçiyorum...
Sonuç olarak olaya yaklaşım biçimi budur.
*
Meral Akşener’in Lütfü Türkkan olayıyla ilgili yaptığı o konuşmanın ardından...
Kendi kendine kaldığı anlarda cevaplaması gereken asıl soru şudur:
*
Ben şimdi kendi küfürbazımı, başka küfürbazlara sığınarak korumaya çalıştım.
İyi ama...
Bu şekilde davranmaya devam edersem...
Ben nasıl yeni bir siyaset, yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım, yeni bir tarz inşa edeceğim? Benim diğerlerinden farkım ne olacak?
TRT PAYININ KALKMASI ÇOK BÜYÜK OLAYDIR
BEN kendimi bildim bileli şu iki cümle kulaklarımda çınlar durur:
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BİR: Elektrik faturalarından TRT payı kalksın.
İKİ: Asgari ücretten vergi alınmasın.
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Birincisi oldu.
İnşallah ikincisi de olur.
FATMA ŞAHİN NEDEN ÖRNEK ALINASI BAŞKANDIR
GAZİANTEP Belediye Başkanı Fatma Şahin aradı. “Ziyaretine gelmek istiyorum” dedi. “Hay hay” dedim. Geldi. Büyük bir heyecanla ve telaşla anlatmaya başladı:
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“Londra’dan geliyorum. Gaziantep, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yeşil şehir ilan edildi. Sağlanacak fonlarla Gaziantep’e önemli yatırımlar yapılacak.”
Fatma Şahin, ayrıca Kentsel Girişimler Konseyi’ne Türkiye’den seçilen tek belediye başkanı olmuş.
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Gelelim Fatma Şahin’in neden örnek alınması gerektiği konusuna...
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Şunca zamandır heyecanından bir gıdım bile eksilme olmadı... Sadece ve sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... Gaziantep’i yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Kucaklayıcı ve bütünleştirici politikalara ağırlık veriyor... Nefret ettirmeyen ve sevdiren bir dili var...
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Bir belediye başkanından daha ne istenir ki?