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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Aşk eski bir yalan
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Aşk eski bir yalan

20 Ocak 2022

Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

*

Şarkıyı mırıldanırken korkuyorum.

Linç edilmekten korkuyorum.

*

“Ahmet Hakan haddini bil” diye başlayabilirler her an.

*

“Adem’le Havva senin asker arkadaşın değil, Hazreti Adem / Hazreti Havva diyeceksin” diye kampanya yapabilirler her an.

*

Diyanet İşleri Başkanlığı, bildiri yayınlayabilir diye korkuyorum.

*

Milli Beka Hareketi”, evimin önünde toplanıp gösteri yapabilir diye korkuyorum.

*

O “Milli Beka Hareketi” ki...

Tarkan’ın “Cuppa Cuppa” şarkısında, aslında “Cunta Cunta” denmek istendiğini...

Ve şarkının aslında darbeci bir şarkı olduğunu ciddi olarak piyasaya sürmüş bir harekettir.

*

Ve çok merak ediyorum.

Bu mübalağalı zorlamalar...

Bu aşırı duyarlılıklar...

Bu tuhaf tutumlar...

Konuyu...

Antalya’da bir ara çok meşhur olan “Adam and Eve” adlı aşırı turistik ve aşırı romantik otele kadar vardırır mı acaba?

İLKESİZ BİR TRAJEDİ, VICIK BİR KOMEDİ

EKREM İmamoğlu, hükümeti eleştirirken...

“Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” dedi.

Aşk eski bir yalan

Oyuncu Fırat Tanış da bunun üzerine...

“Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden yerel yönetici” diye İmamoğlu’nu eleştirdi.

*

Bunun üzerine...

İmamoğlu’nu ölümüne savunanlar, hemen Fırat Tanış’a cephe aldılar.

Duyar kasıyorsun, kasma” diye Fırat Tanış’a yüklendikçe yüklendiler.

*

Ve yüklenmeler sürerken...

Ekrem İmamoğlu...

“Fırat Tanış haklı, tiyatro dememeliydim” deyiverdi.

*

Peki İmamoğlu’nun bu tutumu üzerine İmamoğlu’nu ölümüne savunup Fırat Tanış’a laf çakanlar ne dediler?

*

Ne diyecekler? Şunu dediler:

“Başkanımız ne kadar da kibar. Bir sanatçının uyarısı üzerine geri adım attı.”

*

Kısacası İmamoğlu’nu ölümüne savunanlar, olayı tam bir tiyatroya dönüştürmüş oldular.

Oynadıkları tiyatronun türü ise şu:

-

İlkesiz bir trajedi... Vıcık bir komedi...

MURAT ONGUN VE TEVFİK GÖKSU’DAN MESAJLAR

“İMAMOĞLU ve engellenme” konusunda yazdığım yazıyla ilgili olarak...

Önce Murat Ongun’dan, ardından da Tevfik Göksu’dan mesajlar aldım.

Aşk eski bir yalan

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un mesajı şöyle:

*

“Yazıda bahsettiğiniz afiş (Buradan metro geçebilirdi), hayal mahsulüdür. Milletin Twitter’da yaptığı bir fotoşop. İstanbul’un hiçbir yerinde böyle bir afiş yoktur.”

*

İBB AK Parti Grubu Başkanı Tevfik Göksu’nun mesajı şöyle:

*

“İmamoğlu yönetimine hiçbir engelleme söz konusu değildir. Engelleme iddialarının tümü dayanaksızdır.”

*

Mesajları iletiyor, takdiri size bırakıyorum.

*

NOT: Murat Ongun’un sözünü ettiği gibi İstanbul’da benim sözünü ettiğim türde bir afiş asılmamıştır. Ama Başkan Ekrem İmamoğlu, dün öğle saatlerinde şöyle bir açıklama yaptı:

“Arkadaşlarıma söyleyeceğim: ‘Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar Ey halkımız sizin otobüslere ulaşmanızı engelliyorlar’ diye afişleri İstanbul’un her tarafına asacağız.”

Sonuç? Ben “Asıldı” derken hata yapmışım ama “Asılacak” deseymişim kurtarırmış.

ERDOĞAN NE DEDİ AKŞENER NE DİYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şöyle demişti:

*

“Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.”

*

Ben bu açıklamayı ilk duyduğumda...

Hiç anormal karşılamamış, gayet normal karşılamıştım.

*

Sonuçta...

O cephede işler karışık, kendi aralarında liderlik mücadelesi var, hesaplaşmalar olacak” diyordu Erdoğan...

*

Fakat bu açıklamayı bambaşka yerlere savuranlar çıktı.

*

Bambaşka yere savuranların sonuncusu ise Meral Akşener oldu.

Şöyle dedi Akşener:

*

“Sayın Erdoğan, bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu Türk yargıcı kesmelidir. Başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın.”

*

Akşener’e şu üç şeyi söylemek isterim:

*

BİR: Erdoğan’ın açıklamasını ne İmralı ne de Edirne sizin anladığınız gibi anlamıştır.

*

İKİ: Erdoğan’ın açıklamasından ne İmralı memnun kalmıştır ne de Edirne... İkisi de memnun değildir.

*

ÜÇ: İmralı da Edirne de Erdoğan’ın aslında ne demek istediğini gayet doğru şekilde anlamıştır.

 

X

Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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