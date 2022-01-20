Aşk eski bir yalan

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
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Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
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Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
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“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Aşk eski bir yalan
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
*
Şarkıyı mırıldanırken korkuyorum.
Linç edilmekten korkuyorum.
*
“Ahmet Hakan haddini bil” diye başlayabilirler her an.
*
“Adem’le Havva senin asker arkadaşın değil, Hazreti Adem / Hazreti Havva diyeceksin” diye kampanya yapabilirler her an.
*
Diyanet İşleri Başkanlığı, bildiri yayınlayabilir diye korkuyorum.
*
“Milli Beka Hareketi”, evimin önünde toplanıp gösteri yapabilir diye korkuyorum.
*
O “Milli Beka Hareketi” ki...
Tarkan’ın “Cuppa Cuppa” şarkısında, aslında “Cunta Cunta” denmek istendiğini...
Ve şarkının aslında darbeci bir şarkı olduğunu ciddi olarak piyasaya sürmüş bir harekettir.
*
Ve çok merak ediyorum.
Bu mübalağalı zorlamalar...
Bu aşırı duyarlılıklar...
Bu tuhaf tutumlar...
Konuyu...
Antalya’da bir ara çok meşhur olan “Adam and Eve” adlı aşırı turistik ve aşırı romantik otele kadar vardırır mı acaba?
İLKESİZ BİR TRAJEDİ, VICIK BİR KOMEDİ
EKREM İmamoğlu, hükümeti eleştirirken...
“Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” dedi.
Oyuncu Fırat Tanış da bunun üzerine...
“Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden yerel yönetici” diye İmamoğlu’nu eleştirdi.
*
Bunun üzerine...
İmamoğlu’nu ölümüne savunanlar, hemen Fırat Tanış’a cephe aldılar.
“Duyar kasıyorsun, kasma” diye Fırat Tanış’a yüklendikçe yüklendiler.
*
Ve yüklenmeler sürerken...
Ekrem İmamoğlu...
“Fırat Tanış haklı, tiyatro dememeliydim” deyiverdi.
*
Peki İmamoğlu’nun bu tutumu üzerine İmamoğlu’nu ölümüne savunup Fırat Tanış’a laf çakanlar ne dediler?
*
Ne diyecekler? Şunu dediler:
“Başkanımız ne kadar da kibar. Bir sanatçının uyarısı üzerine geri adım attı.”
*
Kısacası İmamoğlu’nu ölümüne savunanlar, olayı tam bir tiyatroya dönüştürmüş oldular.
Oynadıkları tiyatronun türü ise şu:
-
İlkesiz bir trajedi... Vıcık bir komedi...
MURAT ONGUN VE TEVFİK GÖKSU’DAN MESAJLAR
“İMAMOĞLU ve engellenme” konusunda yazdığım yazıyla ilgili olarak...
Önce Murat Ongun’dan, ardından da Tevfik Göksu’dan mesajlar aldım.
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un mesajı şöyle:
*
“Yazıda bahsettiğiniz afiş (Buradan metro geçebilirdi), hayal mahsulüdür. Milletin Twitter’da yaptığı bir fotoşop. İstanbul’un hiçbir yerinde böyle bir afiş yoktur.”
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İBB AK Parti Grubu Başkanı Tevfik Göksu’nun mesajı şöyle:
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“İmamoğlu yönetimine hiçbir engelleme söz konusu değildir. Engelleme iddialarının tümü dayanaksızdır.”
*
Mesajları iletiyor, takdiri size bırakıyorum.
*
NOT: Murat Ongun’un sözünü ettiği gibi İstanbul’da benim sözünü ettiğim türde bir afiş asılmamıştır. Ama Başkan Ekrem İmamoğlu, dün öğle saatlerinde şöyle bir açıklama yaptı:
“Arkadaşlarıma söyleyeceğim: ‘Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar Ey halkımız sizin otobüslere ulaşmanızı engelliyorlar’ diye afişleri İstanbul’un her tarafına asacağız.”
Sonuç? Ben “Asıldı” derken hata yapmışım ama “Asılacak” deseymişim kurtarırmış.
ERDOĞAN NE DEDİ AKŞENER NE DİYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şöyle demişti:
*
“Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.”
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Ben bu açıklamayı ilk duyduğumda...
Hiç anormal karşılamamış, gayet normal karşılamıştım.
*
Sonuçta...
“O cephede işler karışık, kendi aralarında liderlik mücadelesi var, hesaplaşmalar olacak” diyordu Erdoğan...
*
Fakat bu açıklamayı bambaşka yerlere savuranlar çıktı.
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Bambaşka yere savuranların sonuncusu ise Meral Akşener oldu.
Şöyle dedi Akşener:
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“Sayın Erdoğan, bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu Türk yargıcı kesmelidir. Başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın.”
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Akşener’e şu üç şeyi söylemek isterim:
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BİR: Erdoğan’ın açıklamasını ne İmralı ne de Edirne sizin anladığınız gibi anlamıştır.
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İKİ: Erdoğan’ın açıklamasından ne İmralı memnun kalmıştır ne de Edirne... İkisi de memnun değildir.
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ÜÇ: İmralı da Edirne de Erdoğan’ın aslında ne demek istediğini gayet doğru şekilde anlamıştır.