Aşırı nazik ‘kolpa yaptık’ itirafı

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Eşi Selahattin Demirtaş, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmış:

*

“Başak Hanım’ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi. Geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler, birlikte yürütülmüştür. Halkımız bilsin. Halkımız bize güvensin. Ne yaptığımızı biliyoruz.”

*

Ben hayatımda...

“Kolpa yaptık, numara çektik, tiyatro çevirdik” itirafının...

Bu kadar nazik şekilde yapıldığına ilk defa tanık oluyorum.

NACİ GÖRÜR HOCA’YA BAKIŞTAKİ DEĞİŞİM

Naci Görür Hoca, azıcık muhalif muhalif konuşunca...

Yaşa Hoca! Bravo Hoca!

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Naci Görür Hoca, Murat Kurum’a azıcık olumlu yaklaşınca...

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Sıktın Hoca! Baydın Hoca!

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Halbuki Naci Görür Hoca, aynı Naci Görür Hoca.

Değişen sadece siyasetin dejenere ettiği tipler.

İYİ BİR LAF SOKMA ÖRNEĞİ

TV NET’teki programda şöyle bir şey olmuş:

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- MURAT KURUM: Karda da sokakta olacağız yağmurda da.

- SUNUCU: Kayak tatiline gitmeyecek misiniz?

- MURAT KURUM: Kaymayı bilmiyorum. Çocukken kızakla kayardık.

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“İyi laf sokmalar” diye bir ders olsa... Örnek olaylar arasına girebilir.

ABD AHALİSİNİN BAYILDIĞI AŞIRI ANLAMSIZ ŞEYLER

- Fıstık ezmesi

- Amerikan futbolu

- Taylor Swift

- “Ailemden uzak dur” çıkışı

- Özel günlerde limuzin kiralama

- Donat ya da donut

- Her fırsatta partileme

- Evin bahçesinde barbekü

ALTINOK / GÖKÇEK

Melih Gökçek ile Turgut Altınok’un arası pek iyi değil. Bunu herkes biliyor. Altınok’un adaylığının açıklanmasından sonra Melih Gökçek küslüğü bıraktı ama destansı bir destek de vermiyor.

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Buna karşılık Osman Gökçek, Turgut Altınok’a gürül gürül destek veriyor. Yanında duruyor, toplantılarına katılıyor. Partiye ve davaya sadakat konusunda örnek bir tutum sergiliyor Osman Gökçek.

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Turgut Altınok seçimi kaybeder ya da kazanır, bilemeyeceğim. Ama bildiğim bir şey var: Osman, bu tutumuyla şimdiden kazanmış durumda.

HAMZA / MANSUR

Mansur Yavaş’ın afişlerinde CHP yok.

*

Bunu gören CHP’liler...

“Mansur Yavaş işi biliyor. Herkesin adayı olduğunu göstermek istiyor” falan diye durumu tevil ediyorlar.

*

Hamza Dağ, İzmir’de afişlerinde AK Parti’ye yer vermemiş.

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Bunu gören CHP’liler...

“Niye partini saklıyorsun? Yoksa utanıyor musun? Uyanık seni” falan diye laf sokuyorlar.

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Olayın daha da kısa özeti şöyle:

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Mansur yapınca alkış / Hamza yapınca auuvvvv

LÜTFÜ’YÜ HARCAYACAKLAR MATMAZEL

Aşkı Memnu dizisinde Beşir karakterinin unutulmaz repliği şöyleydi:

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“Nihal’i harcayacaklar matmazel.”

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Bu yerel seçimin unutulmaz repliği ise şu olsun:

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“Hatay’da Lütfü Savaş’ı galiba harcayacaklar matmazel.”

ŞANLI BİGA ÇAYI ZAFERİ

Büyük İskender’in nasıl Büyük İskender olduğunu anlatan bir belgeselde gördüm:

Perslere karşı ilk zaferini Granikos Nehri’nde kazanmış Büyük İskender.

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Granikos Nehri neresi diye haritaya bakın:

*

Karşınıza çıkacak olan yer Biga Çayı’dır.

Fransa Kralı XIV. Louis’nin saray ressamı Charles Le Brun tarafından yapılan ‘Granicus Nehri Muharebesi’nin anlatıldığı yağlıboya tablo.

TERÖRİSTLER GEÇİDİ

Önce PKK sahneye çıktı. Askerlerimizi şehit etti.

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Sonra meczubun teki çıktı. İmamımızı bıçakladı.

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Daha sonra IŞİD belası çıktı. Kiliseye saldırdı.

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En sonunda DHKP-C çıktı. Polisimize kurşun sıktı.

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Meczubu, PKK’sı, IŞİD’i, DHKP-C’si falan... Resmen resmî geçit yapıyorlar.