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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

15 Ekim 2020

Gençler pek bilmez:

 

Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:

*

- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.

*

- İKİ: Genç subaylar rahatsız.

*

Bu iki cümle ortaya çıktığı anda tüm darbeseverler...

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

- Heyecanlanırlardı.

- Yerlerinde duramaz hale gelirlerdi.

- Keyiften uçarlardı.

- Coşarlardı.

- Selama dururlardı.

- “Oh be!” çekerlerdi.

- Yatar yuvarlanırlardı.

*

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın geçen gece Twitter’da Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını, “Işıklar yanıyor” diye paylaşması...

İşte bu eski ve berbat hatıraya yapılan gayet bilinçli ve gayet kasıtlı bir göndermeden başka bir şey değildir.

*

Engin Yıldırım denilen bu zat, yaptığı bu palyaçolukla şunlara neden olmuştur:

*

- Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi saygın bir konumun tüm ağırlığını, tüm vakarını, tüm ciddiyetini ayaklar altına almıştır.

*

- Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının hiçe sayılmasının tartışılmasının önüne geçerek gündemi bambaşka bir yere taşımıştır.

*

- Anayasa Mahkemesi’ni tartışmaya açanlara “Çok haklısınız bayım çok haklı” dedirtmiştir.

*

- “Bu adamı buraya kim atadı?” sorusunun sorulmasına yol açmış, kendisini oraya getirenleri de tartışmalı hale getirmiştir.

*

Kısacası...

Engin Yıldırım, Twitter denilen gayya kuyusunda yaptığı basit ve ucuz trollükle bir çuval inciri değil, binlerce çuval inciri berbat etmiştir.

Ve yatacak pek yeri kalmamıştır.


YAPTIĞI ÖYLE BÜYÜK BİR SAÇMALIK Kİ

ANAYASA Mahkemesi üyesinin “ışık yakma” olayını, bir arkadaşım şöyle yorumladı dün:

*

“Bu danışıklı bir olay... O üye, hükümete yardımcı olmak için bunu yaptı.”

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

*

Ona şu cevabı verdim:

*

Paranoyak olmaman takip edilmediğin anlamına gelmez. Tamam, kuşkucu ol. Ama şunu da bil: Söz konusu Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım denilen zat, Twitter’da bu tür atraksiyonlar yapmayı seviyor. Bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, bisiklet üstünde çektirdiği fotoğrafla cevap vermişti. Kendini tutamıyor. İçinde bir trol var. Onu durduramıyor.


ETKİLİ MAKAMLAR İÇİN BEŞ MADDEDE SOSYAL MEDYA KULLANMA ADABI

- MADDE BİR: Eğer Murat Övüç’ün kariyerine göz diktiyseniz... Sosyal medyada göndermeli mesajlara, laf sokmalara aynen devam! Çok zor ama belki ileride bir Murat Övüç olabilirsiniz. Ama öyle bir kariyer planınız yoksa... Uzak durun şu sosyal medyadan.

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

*

- MADDE İKİ: Eğer Anayasa Mahkemesi üyesiyseniz... Eğer daire başkanıysanız... Eğer genel müdürseniz... Eğer konumunuz palyaçoluğa elvermiyorsa... Sosyal medyada laf alıp laf vermeyin. Zira kırk yılda topladığınız itibarı, tek bir paylaşımla yerle bir edebilirsiniz.

*

- MADDE ÜÇ: Meydana çıkmak yiğitliktir. Bu doğru! Fakat sosyal medya denilen gayya kuyusu, öyle kanlı bir meydandır ki... Bu meydana çıkana değil, bu meydandan kaçmayı başarana yiğit denir. Yapın bir yiğitlik. Kaçın şu sosyal medya denilen meydandan.

*

- MADDE DÖRT: Sosyal medyada yenemezsiniz, haklı çıkamazsınız, laf anlatamazsınız hatta laf oturtamazsınız, etkileyemezsiniz, empati sağlayamazsınız. Eğer bu tür hedeflere ulaşmak için sosyal medyadaysanız, imkânsızı zorluyorsunuz demektir. Zorlamayın.

*

- MADDE BEŞ: Eğer Melih Gökçek gibi her durumda kendinizi haklı gören ve sadece taraftarlarınızdan gelen destek mesajlarıyla mest olan bir yapınız yoksa... Sosyal medya size göre bir yer değil. Üzülürsünüz, depresyona girersiniz, bunalırsınız, keyfiniz kaçar. Ruh sağlığınızı düşünün ve koruyun kendinizi.

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir


KADİR ŞEKER’İN ALDIĞI CEZANIN TEK MESAJI

KADİR Şeker’in aldığı 12.5 yıllık hapis cezasının verdiği mesaj şudur:

*

Sokakta bir adam, bir kadına şiddet uyguluyorsa... Sakın adamın yanına fazla yaklaşmayın. Elinizden bir kaza çıkabilir ve hayatınız yanar.

*

Evet, mesaj budur. Ama mesaj bu olsa da kafayı çevirip gitmek olmaz. Sokakta kadına şiddeti gördüğünüz anda mesela şunları yapabilirsiniz:

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

*

“Polis! Polis!” diye bağırabilirsiniz. Belli mesafeden ne yapılabiliyorsa onu yapabilirsiniz. Zıplayıp hoplayabilirsiniz. Bağırıp çağırabilirsiniz. “Bırak kadını be adam, gücün kadına mı yetiyor” diyerek adamı uzaktan durdurmaya çalışabilirsiniz. Adamın dikkatini dağıtacak yaratıcı atraksiyonları deneyebilirsiniz.

*

Kısacası şu saatten sonra herkes...

“Kendini koruyarak şiddet gören kadını kurtarma doktrini” üzerine kafa yormalı.


NOKTA… NOKTA…

- Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveçli bakana verdiği ayar... Nezaketi milim bozmadan had bildirmek dedikleri şey bu olsa gerek. Diplomasi tarihine altın harflerle geçer. Tek kelimeyle enfesti yani.

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

*

- Trump’ın dansını izlediniz mi? Mitingde piste çıkıp yaptığı dansı... “Çin virüsünü ben işte böyle yendim” der gibi dans ediyordu sarı kafalı koca yaramaz. Umarım Biden, buna başka bir dansla cevap vermez. Zira öyle bir görüntüye tahammül edebileceğimi sanmıyorum.

Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

*

- Ne zaman “Martı” markalı elektrikli scooter kullanıcılarını görsem... İmreniyorum. “Acaba kaç yapıyor? Kullanması keyifli mi?” falan diye düşünüyorum. En kısa zamanda elektrikli scooter deneyeceğim. Ama kafamda cevabını bulamadığım bir soru var: Delikanlıyı bozar mı?

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Hiç utanmadan üstleniyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2020
Yangınlar çıktı.

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.

- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.

- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.

- Evler, ocaklar söndü.

*

“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...

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Bozulur bu ateşkes

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2020
Dikkatinizi çekti mi?

Şu ana kadar...

Şu koca yeryüzünde...

Bir tek kişi bile...

“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.

Putin’i, Macron’u, Trump’ı...

Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...

Böyle bir şey demedi, diyemedi.

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Azerbaycan’dan üç kadın portresi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2020
Tarafsız Bölge’de üç Azerbaycan kadınını tanıdım.

Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...

Üçüne de hayran kaldım.

*

Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...

*

Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:

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Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

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GATA’nın meczubuna dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2020
Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

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Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2020
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.



*

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2020
Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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