Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
*
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.
Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.
*
Ve şunu fark ettim:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir
Gençler pek bilmez:
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu iki cümle ortaya çıktığı anda tüm darbeseverler...
- Heyecanlanırlardı.
- Yerlerinde duramaz hale gelirlerdi.
- Keyiften uçarlardı.
- Coşarlardı.
- Selama dururlardı.
- “Oh be!” çekerlerdi.
- Yatar yuvarlanırlardı.
*
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın geçen gece Twitter’da Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını, “Işıklar yanıyor” diye paylaşması...
İşte bu eski ve berbat hatıraya yapılan gayet bilinçli ve gayet kasıtlı bir göndermeden başka bir şey değildir.
*
Engin Yıldırım denilen bu zat, yaptığı bu palyaçolukla şunlara neden olmuştur:
*
- Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi saygın bir konumun tüm ağırlığını, tüm vakarını, tüm ciddiyetini ayaklar altına almıştır.
*
- Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının hiçe sayılmasının tartışılmasının önüne geçerek gündemi bambaşka bir yere taşımıştır.
*
- Anayasa Mahkemesi’ni tartışmaya açanlara “Çok haklısınız bayım çok haklı” dedirtmiştir.
*
- “Bu adamı buraya kim atadı?” sorusunun sorulmasına yol açmış, kendisini oraya getirenleri de tartışmalı hale getirmiştir.
*
Kısacası...
Engin Yıldırım, Twitter denilen gayya kuyusunda yaptığı basit ve ucuz trollükle bir çuval inciri değil, binlerce çuval inciri berbat etmiştir.
Ve yatacak pek yeri kalmamıştır.
YAPTIĞI ÖYLE BÜYÜK BİR SAÇMALIK Kİ
ANAYASA Mahkemesi üyesinin “ışık yakma” olayını, bir arkadaşım şöyle yorumladı dün:
*
“Bu danışıklı bir olay... O üye, hükümete yardımcı olmak için bunu yaptı.”
*
Ona şu cevabı verdim:
*
Paranoyak olmaman takip edilmediğin anlamına gelmez. Tamam, kuşkucu ol. Ama şunu da bil: Söz konusu Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım denilen zat, Twitter’da bu tür atraksiyonlar yapmayı seviyor. Bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, bisiklet üstünde çektirdiği fotoğrafla cevap vermişti. Kendini tutamıyor. İçinde bir trol var. Onu durduramıyor.
ETKİLİ MAKAMLAR İÇİN BEŞ MADDEDE SOSYAL MEDYA KULLANMA ADABI
- MADDE BİR: Eğer Murat Övüç’ün kariyerine göz diktiyseniz... Sosyal medyada göndermeli mesajlara, laf sokmalara aynen devam! Çok zor ama belki ileride bir Murat Övüç olabilirsiniz. Ama öyle bir kariyer planınız yoksa... Uzak durun şu sosyal medyadan.
*
- MADDE İKİ: Eğer Anayasa Mahkemesi üyesiyseniz... Eğer daire başkanıysanız... Eğer genel müdürseniz... Eğer konumunuz palyaçoluğa elvermiyorsa... Sosyal medyada laf alıp laf vermeyin. Zira kırk yılda topladığınız itibarı, tek bir paylaşımla yerle bir edebilirsiniz.
*
- MADDE ÜÇ: Meydana çıkmak yiğitliktir. Bu doğru! Fakat sosyal medya denilen gayya kuyusu, öyle kanlı bir meydandır ki... Bu meydana çıkana değil, bu meydandan kaçmayı başarana yiğit denir. Yapın bir yiğitlik. Kaçın şu sosyal medya denilen meydandan.
*
- MADDE DÖRT: Sosyal medyada yenemezsiniz, haklı çıkamazsınız, laf anlatamazsınız hatta laf oturtamazsınız, etkileyemezsiniz, empati sağlayamazsınız. Eğer bu tür hedeflere ulaşmak için sosyal medyadaysanız, imkânsızı zorluyorsunuz demektir. Zorlamayın.
*
- MADDE BEŞ: Eğer Melih Gökçek gibi her durumda kendinizi haklı gören ve sadece taraftarlarınızdan gelen destek mesajlarıyla mest olan bir yapınız yoksa... Sosyal medya size göre bir yer değil. Üzülürsünüz, depresyona girersiniz, bunalırsınız, keyfiniz kaçar. Ruh sağlığınızı düşünün ve koruyun kendinizi.
KADİR ŞEKER’İN ALDIĞI CEZANIN TEK MESAJI
KADİR Şeker’in aldığı 12.5 yıllık hapis cezasının verdiği mesaj şudur:
*
Sokakta bir adam, bir kadına şiddet uyguluyorsa... Sakın adamın yanına fazla yaklaşmayın. Elinizden bir kaza çıkabilir ve hayatınız yanar.
*
Evet, mesaj budur. Ama mesaj bu olsa da kafayı çevirip gitmek olmaz. Sokakta kadına şiddeti gördüğünüz anda mesela şunları yapabilirsiniz:
*
“Polis! Polis!” diye bağırabilirsiniz. Belli mesafeden ne yapılabiliyorsa onu yapabilirsiniz. Zıplayıp hoplayabilirsiniz. Bağırıp çağırabilirsiniz. “Bırak kadını be adam, gücün kadına mı yetiyor” diyerek adamı uzaktan durdurmaya çalışabilirsiniz. Adamın dikkatini dağıtacak yaratıcı atraksiyonları deneyebilirsiniz.
*
Kısacası şu saatten sonra herkes...
“Kendini koruyarak şiddet gören kadını kurtarma doktrini” üzerine kafa yormalı.
NOKTA… NOKTA…
- Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveçli bakana verdiği ayar... Nezaketi milim bozmadan had bildirmek dedikleri şey bu olsa gerek. Diplomasi tarihine altın harflerle geçer. Tek kelimeyle enfesti yani.
*
- Trump’ın dansını izlediniz mi? Mitingde piste çıkıp yaptığı dansı... “Çin virüsünü ben işte böyle yendim” der gibi dans ediyordu sarı kafalı koca yaramaz. Umarım Biden, buna başka bir dansla cevap vermez. Zira öyle bir görüntüye tahammül edebileceğimi sanmıyorum.
*
- Ne zaman “Martı” markalı elektrikli scooter kullanıcılarını görsem... İmreniyorum. “Acaba kaç yapıyor? Kullanması keyifli mi?” falan diye düşünüyorum. En kısa zamanda elektrikli scooter deneyeceğim. Ama kafamda cevabını bulamadığım bir soru var: Delikanlıyı bozar mı?
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