Altınok cenahı ne diyor

Haberin Devamı

“Turgut Altınok’un çok esaslı çıkış yapması lazım. Dengeleri değiştirecek bir yaklaşım ortaya koyması lazım. Gidişatı kökten değiştirecek bir çizgiye geçmesi lazım. Uzaktan ve dışarıdan bakışla gördüğüm bu.”

*

Turgut Altınok’un ekibinden aradılar.

“İşler sizin uzaktan gördüğünüz gibi değil” dediler.

*

Altınok’un ekibinin altını çizdiği hususlar şunlar:

*

- Altınok, gece gündüz sokakta, halkın arasında. Mesaisini hiç bitirmiyor. Sokakta gördüğü ilgiden memnun.

*

Geçen seçimde MHP seçmeninin bir kısmı Yavaş’a oy vermişti. Şimdi MHP seçmeninin tamamı Turgut Altınok’un yanında. İYİ Parti teşkilatlarının büyük çoğunluğu Altınok’a yönelmiş durumda. Yani milliyetçi seçmen, Altınok’u benimsiyor.

*

- Geçen seçimin ana temasıydı Ankaralı olmak. Özhaseki’nin Kayserili olması sorun olmuştu. Altınok’un böyle bir sorunu yok. Yıllardır Ankara’ya hizmet veren bir belediye başkanı kendisi.

*

Haberin Devamı

- Altınok, aynı zamanda Cumhuriyetçi seçmen açısından da bir seçenek. Atatürkçülüğü, Cumhuriyetçiliği tartışılmaz. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağı Ankara’nın en büyük kulesine Atatürk adını verdi.

*

- Sosyal yardımlar konusunda çok önemli vaatlerde bulunuyor Altınok. Emekliye yardım, gıda yardımı, doğalgaz yardımı vaatleri var. Bu vaatler, Ankara’da karşılık buluyor.

*

Sonuç?

Altınok’un ekibi, “Uzaktan baktığınızda farklı bir şey görebilirsiniz ama yakından baktığınızda durum böyle” diyor.

Bakıp göreceğiz. Şurada seçime ne kaldı ki.

KÜRTÇE TİYATRO YASAKLANAMAZ

Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe bir tiyatro oyunu sahnelenecekmiş. Şişli Kaymakamlığı, bu oyunun sahnelenmesini yasaklamış.

Haber, her yerde “Kürtçe oyun yasaklandı” diye veriliyor.

*

Türkiye’de devletin Kürtçe televizyon kanalı var.

Böyle bir ülkede bu yasak, tam bir saçmalık.

Bu yasağa son vermek, bir saçmalığa son vermek anlamına gelecektir.

Haberin Devamı

ERKAN BAŞ’IN GEBZE ADAYLIĞI

Kadıköy’den, Beşiktaş’tan aday olsaydı çok yadırgardım. Ama adam gitmiş AK Parti’nin kalesi olan Gebze’den aday olmuş. “İşçinin, emekçinin yoğun yaşadığı yerden aday oldum” diye de duyurmuş.

Yadırgayacak tek bir şey bile göremiyorum.





YENİDEN REFAH’TAN ADAY OLAN AK PARTİLİLER

Şanlıurfa’da ve başka birçok yerde AK Parti’den aday olamayan tipler, Yeniden Refah’tan aday oldular.

*

Yeniden Refah bu tiplere, “Siz ilke adamı değilsiniz, siz bizi hırslarınıza alet ediyorsunuz, siz bizi kullanıyorsunuz, biz kendi partimizden isimleri tercih ederiz” demedi ve bu tipleri aday yapmayı tercih etti.

*

Ben şunu bilirim şunu söylerim:

Sırf adaylık uğruna parti değiştiren kişilerden kimseye hayır gelmez. Bunlar ne bir davanın adamı olabilirler ne de bir itimadın. Bugün AK Parti’ye bunu yapan, yarın aynısını Yeniden Refah’a yapacaktır.

Haberin Devamı

DANS EDEN ÖĞRETMEN

Kayseri Kocasinan’da ilkokul birinci sınıf öğretmeni Şule Yüksel’in çocuklarla birlikte yaptığı dansların görüntülerine rastladınız mı?

*

Şule öğretmen, tüm sınıflara sabah derse girmeden müzik eşliğinde dans ederek kültürfizik hareketleri yaptırıyor.

Neşe, mutluluk yayılıyor görüntülerden. İçi açılıyor insanın izlerken.

*

İşini severek ve benimseyerek yapan insanlara bayılıyorum. Şule öğretmenimize bayılmamın temel nedeni de bu.

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SLOGANI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, haftalar öncesinden seçim sloganını açıklamış: “İşimiz gücümüz Bursa.”





*

Bakıyoruz aynı slogan, CHP’nin de sloganı olmuş: “İşimiz gücümüz Türkiye.”

*

Haberin Devamı

Bursa’nın sloganı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda bas bas bağırarak cümle aleme duyurulmuş. Bursa sokakları bu sloganla donatılmış. Yani görmedim, duymadım, bilmiyordum demek biraz zor.

*

Başka slogan aramak için çabalamak yerine hazır bulunmuşu var kolaycılığına mı kaçtı CHP acaba?

*

Kemal Bey zamanında böyle şeyler pek olmazdı diyeceğim ama Kemal Bey zamanında olmayan nice acayip şeyin olduğunu görünce demekten vazgeçiyorum.