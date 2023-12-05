Altın Kelebek’in anlam ve önemi

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- Altın Kelebek, ışıltılı sanat dünyasının yegâne kucaklayıcı platformu olduğunu bir kez daha gösterdi. En azından temel iddiasının bu olduğunun altını çizdi. En azından gayretinin bu yönde olduğunu vurguladı.

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- Çağla Şıkel ve Cem Davran... Türkiye’nin en iyi iki sunucusu. Her iki isim de Altın Kelebek’in olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Bunu bir kez daha yaşadık ve gördük. Her ikisine de bin selam.









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- Artık şu anlaşıldı: Türkiye’nin ortalamasını temsil ediyor Altın Kelebek. Marjinallikler, uçlara savrulmalar, çıkıntılık yapmalar, gereksiz ahkam kesmeler falan egemen olamıyor orada.

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- İsrail’in katlettiği çocukların unutulmadığı bir tören oldu Altın Kelebek. Cem Davran hatırlattı Filistinli çocukları. Ödül alan Madrigal’in bateristi Sanlı da “Gazze’nin çocuklarının yanındayım” diye haykırdı.

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- Ödül alan çocuk oyuncu Ada Arma’nın avucuna çizdiği mavi / yeşil dünya figürünü göstererek “çocukların ölmediği bir dünya” arzusunu dile getirmesi, Gazze’nin çocuklarıyla muhteşem bir dayanışma oldu.









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- Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Atatürk de Altın Kelebek’in en temel gündemiydi. Ortak değerlerimizin buluşma noktası oldu tören. Bu değerlerin dile getirildiği her an, salonda büyük bir coşku yükseldi. Ne güzel!

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- Erdemli bir tören oldu Altın Kelebek. Kibir yoktu törende. Gülümseme hiç eksilmedi. Anlayış en üst noktadaydı. Centilmenlik hiç eksilmedi. Bakınız: Kerem Bürsin’in kendisiyle kafa bulunmasını gülerek karşılaması.









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- Son dönemde tek bir siyasi yaklaşımın, tek bir yaşam tarzının borusunun gaddarca öttürüldüğü marjinal törenlerden gına gelmişti. Bu açıdan ilaç gibi geldi Altın Kelebek.

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- Toplumun her kesiminden, her türlü müzik türünden birbirinden farklı yepyeni starlar yükseliyor günümüzde. Altın Kelebek, bu yeni starların hepsini kucakladı. Belli başlı isimlere takılıp kalmadı.

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- Kutuplaştırma çabalarına, ayrımcı yaklaşımlara, ortak noktalarda buluşulmasını engelleme gayretlerine, her alanda karşı karşıya gelinmesini sağlamaya dönük sinsi çabalara karşı... Şahane bir cevap da oldu Altın Kelebek.

AÇIK KUTLAMA AÇIK TEŞEKKÜR



ALTIN Kelebek geleneğinin kusursuz biçimde ilerlemesini sağlayan...

- Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin’e ve onun eşsiz sabrına...

- Haftalardır titiz biçimde hazırlık yaparak büyük emek veren Kelebek ekibine.

- Altın Kelebek ödülleri için oy veren büyük halk jürisindeki tüm okurlarımıza.

- Altın Kelebek Jürisi’nde yer alarak kıymetli zamanlarını ayıran alanında devleşmiş bütün sanatçılarımıza.

- Ortaya koydukları şahane eserlerle ödül alan çok kıymetli sanatçılarımıza.

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- Altın Kelebek gecesine şovlarıyla, şarkılarıyla katkıda bulunan sanatçılarımıza.

BİNLERCE TEŞEKKÜR! BİNLERCE TEBRİK!



5.1’LİK SALLANTIDAN SONRA VERDİĞİM KARAR



DÜN. Henüz sabah bitmemiş ama öğle de başlamamış.

Asistanım Necla’yla masa başında günlük konuşmamızı yapıyorduk.

Bir ara Necla, “Yağmur yağıyor” der gibi gayet sakin bir edayla “Deprem oluyor” dedi.

Baktım, masanın üzerindeki su bardağı sallanmakta, içindeki su çalkalanmakta.

“Evet, sallanıyoruz” dedim ve masanın altına girmek ile cool olmak arasında gidip geldim.

Son kararım şu oldu: Ben en iyisi duruşumu bozmayayım.

Kararı verdiğimde zaten sallantı da bitmişti.

*

Dünkü 5.1’lik sallantıdan sonra politik bir karar verdim.

Şöyle bir karar:

*

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Önümüzdeki belediye seçimlerinde...

İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse...

Kimin bu konuda verdiği sözlere güvenilirse...

Kim geçmişte bu konuda önemli işler yapmışsa...

Kim en radikal kararları alıp hızlıca uygulama yeteneği sergileyecekse...

Ben oyumu ona vereceğim.



DUBAİ’Yİ ÖVEN OLURSA



BU zamana kadar çokça Dubai övgüsü işittim sağdan soldan.









Bayılanlar, yerleşmeyi düşünenler, sürekli gidenler falan.

*

Hiç gitmemiştim Dubai’ye.

Gittim, gördüm, geldim.

*

Sonuç?

Bundan sonra her kim yanımda Dubai’yi överse...

Çirkinleşirim.



LÜTFİ DOĞAN HOCA’NIN VEFATI NEDENİYLE



ESKİ Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Hocamızı kaybettik.

*

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Lütfi Doğan Hocamız...







- Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir İslam alimiydi.

- Sonsuz güven duyarak dini konuların danışılabileceği bir isimdi.

- Halim selim haliyle, vakarıyla dikkat çekerdi.

- Ahlakıyla örnek bir şahsiyetti.

- Nefret ettirmeyip sevdirmenin kalesiydi.

- Saygınlık kelimesinin yürüyen örneğiydi.

- Hem dava adamıydı hem de gönül adamıydı.

Allah rahmet eylesin.