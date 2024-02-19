Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı

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“Devletin Kürtçe televizyon yayıncılığı yaptığı bir ülkede bu yasak çok saçma” diye yazmıştım dün.

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Dün İçişleri Bakanlığı’ndan aradılar.





Bakanlıktan verilen bilgiye göre...

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- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Böyle yasak olmaz” demiş.

- Derhal yasak kararı, ortadan kaldırılmış.

- Söz konusu Kürtçe tiyatro oyunu, Şişli’de sahnelenecekmiş.

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Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür.

ŞAİR VELİ BURADA NE DEMEK İSTİYOR

CHP’nin Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, otobüs üzerinden ahaliye heyecanla şöyle diyor:

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“Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil, vücudumu Malatya’yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim.”

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Şair, birinci cümlede şunu demek istiyor:

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“Taşın altına sadece elimi değil bütün gövdemi sokacağım.”

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Şairin ikinci cümlede ne demek istediğini ben de anlayamadım.





ÖZGÜR ÖZEL BUNDAN NASIL KURTULUR

“Adaylarımızı yapay zekâyla belirledik” diye bir açıklama yapmıştı Özgür Özel.

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Herkes bununla kafa buluyor. Herkes buradan alaycı alaycı yürüyor. Herkes bunun üzerinden mavra çeviriyor.

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Özgür Özel, bu işten ancak kendisiyle dalga geçerek kurtulabilir.

“Yapay zekâ açıklamam hakikaten komikti” anlamına gelecek içtenlikli bir dalgadan söz ediyorum.

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Hiç unutmayalım: Kendisiyle dalga geçebilen kişiyi hiç kimse yenemez.

ÇOK ADİSİN EUROVİSİON

RUSYA, Ukrayna’yı işgal edince Eurovision şarkı yarışmasından çıkan karar:

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“Bu kültürel yarışmanın değerlerini koruyacağız. Rusya’yı Eurovision’dan ihraç ediyoruz.”

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İsrail, Gazze’de soykırım yapınca Eurovision şarkı yarışmasından çıkan karar:

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“Eurovision, izleyicileri müzikle birleştiren ve politik olmayan bir etkinliktir.”

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Çok adisin Eurovision! Allah belanı versin senin.

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NOT: Yazıda kullandığım tüm bilgileri, Akşam gazetesinin konuyla ilgili yaptığı dört dörtlük haberden aldım.

DENETİM MANTIĞI TOPTAN DEĞİŞMELİ

Altın madenini işleten şirketin günahları çok.

Resmi raporlara göre...

- Çalışanları riskten korumak için önlem almamışlar.

- Yığınlarda oluşan çatlaklara karşı bir şey yapmamışlar.

- Riske karşı yolu kapatmaya bile tenezzül etmemişler.

- İş güvenliği uzmanlarının uyarılarına rağmen çatlakların oluştuğu alana solüsyon basmışlar.

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Bunlar tamam.

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Şirket, bu işin bir numaralı sorumlusu, bunu anladık.

*

Peki ya şirketin denetimi? Burada bir eksik yok mu? Para cezaları, kapatma cezaları işe yaramamışsa verilecek daha etkili cezalar yok muydu? Denetim mekanizmalarının neresinde eksiklik oldu? Denetim ve kontrol sisteminde bir sorun yok mu?

*

“Maden işletmeciliği ve denetim” konusunda...

Çok radikal, çok devrimci, çok keskin, çok ödünsüz, çok etkili kararların alınıp yürürlüğe koyulmasının vakti geldi de geçti bile.

AŞK, EBRU VE İŞİNSANI

Dünkü Hürriyet’te bomba patladı:

Yeni bir aşka yelken açmış Ebru kardeşimiz.

Gönlü yine bir işinsanına kaymış.

*

Bıkmadın mı işinsanlarından Ebru bacım.

Hele Reza’dan sonra gerçekten bıkmadın mı?

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Hem bu nasıl bir gönüldür ki her defasında hiç sekmeden bir iş insanına kaymaktadır?

Sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu?

Olsa da ona gönül denir mi?

*

Neyse... Aman... Bana neyse...

KEDİCİLER İŞTE BÖYLE İNSANLARDIR

Mina Urgan şöyle demiş:

*

“Kedilere tutkuyla bağlananlar, öteki insanlardan bambaşka bir soydadır bana kalırsa. Bu soy, gerçekten soylu bir soydur. Belirli bir kültür düzeyi ve duyarlılık şarttır kedileri tutkuyla sevebilmek için. Kaba saba hödüğün kedi sevmesinin yolu yoktur.”

*

Ya... Biz kediciler, işte böyle insanlarız.





MHP’NİN İSTANBUL İÇİN HAZIRLADIĞI REKLAM FİLMİ

MHP’nin İstanbul için hazırladığı reklam filmi...

“İncelikli mesaj nasıl verilir” dersi gibi.

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“Gülümseterek benimsetmek” dersi gibi.

“Sinematografi ve kurgu” dersi gibi.

*

Bütün siyasi reklamcılar, bu filmi bir yerlerden bulup izlesinler. İçinde öğrenecekleri çok şey var.





KENT UZLAŞISI

DEM ile CHP bazı belediyelerde anlaştı ya...

Buna “kent uzlaşısı” ismini veriyorlar.

Kent uzlaşısı aşağı, kent uzlaşısı yukarı.

*

Kent uzlaşısını duyduğum andan itibaren mırıldandıklarım şunlardır:

*

Yabancılaştırma efekti gibi bir tabir. Telaffuz edebilen aşk olsun.