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Aklı karışıklar için kılavuz Hilafet bayrağı, yumruk tutuklama, eline sağlık

#Galata Köprüsü#Şehitler Ve Filistin Yürüyüşü#Hilafet Bayrağı

Olaylar şöyle gelişti: Galata Köprüsü’nde Şehitler ve Filistin Yürüyüşü’ne katılan bir vatandaş, eylem alanından ayrıldıktan sonra bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan vatandaşın elinde üzerinde “Kelime-i Tevhit” yazan bir bayrak vardı. Bu bayrağın “Hilafet Bayrağı” olduğunu öne sürenler oldu. Bunun üzerinden büyük bir tartışma doğdu. İçinde hilafet, bayrak, yumruk, tutuklama, eline sağlık gibi sözlerin bolca geçtiği muazzam bir tartışma. Bugün yazı günüm olmamasına rağmen ben de bu konuya bir kılavuzla girmek istedim.

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- HİLAFET BAYRAĞI: Böyle bir bayrak yoktur. Tarihte de yoktur böyle bir bayrak, bugün de yoktur. Üzerinde “Kelime-i Tevhit” yazan bayrağı hilafet bayrağı sanmak cehalettir. Bunun üzerinden siyasi analiz yapmak ise kallavi bir cehalettir.

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- KELİME-İ TEVHİT: “Hilafet bayrağı” denilen şey, üzerinde “Kelime-i Tevhit” yazan bir bayraktır. “Kelime-i Tevhit” ise “Allah’tan başka ilah yoktur” demektir. İmana, İslam’a giriş sözüdür.

Aklı karışıklar için kılavuz Hilafet bayrağı, yumruk tutuklama, eline sağlık

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- GAZZE YÜRÜYÜŞÜ: 1 Ocak günü sabah saatlerinde Galata Köprüsü’nde yapılan yürüyüşte hilafet çağrısı yapılmamıştır. O yürüyüşte iki konu gündeme getirilmiştir: PKK terörü ve İsrail terörü. Hilafet kelimesinin h’si bile geçmemiştir o yürüyüşte.

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Aklı karışıklar için kılavuz Hilafet bayrağı, yumruk tutuklama, eline sağlık

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- BİR ÖRGÜT:Hizbüttahrir” diye bir örgüt vardır. Çok eskiden beri vardır bu örgüt. İngiltere’de çok yaygındır. Bunların işi gücü hilafettir. Dünyanın her yerinde hilafet yanlısı gösteri yapar bunlar. Marjinaldirler. Asla ana akım haline gelmemişlerdir. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, bunların Türkiye’de daha önce yaptıkları gösterilerden derlenen görüntülerdir. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde yapılan gösteriyle uzak yakın ilişkisi yoktur bu görüntülerin.

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- YUMRUK: Galata Köprüsü’ndeki “Şehitler ve Gazze Yürüşü”ne katılan bir vatandaşımız, elindeki “Kelime-i Tevhit” bayrağıyla evine dönerken magandanın teki tarafından yumruklanmıştır. Şiddet asla tasvip edilemez. Kaba kuvvete geçit verilemez.

Aklı karışıklar için kılavuz Hilafet bayrağı, yumruk tutuklama, eline sağlık

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- TUTUKLAMA: Saldırgan magandanın ters kelepçeyle tutuklanması yanlıştır. Tutuklama, hukuki açıdan çok ileri bir adımdır. Tutuklamayı cezaya dönüştüren anlayış, maalesef burada da yüzünü göstermiştir. Ayrıca saldırgan magandanın, polisin yanında başka biri tarafından saldırıya uğramasına da tepki göstermek şarttır.

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- ELİNE SAĞLIK: Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta saldıran adamı kahraman ilan eden kafa ile Kelime-i Tevhit bayrağı taşıyan vatandaşımızı yumruklayan adama “Eline sağlık” diyen kafa aynı kafadır. Görünüşleri, mahalleleri, konuşma biçimleri falan farklı olabilir ama zihniyetleri aynıdır.

Aklı karışıklar için kılavuz Hilafet bayrağı, yumruk tutuklama, eline sağlık

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- SOSYAL MEDYA: Doğrularla yanlışların iç içe geçtiği, yalanla hakikatin ayırt edilemediği bir yerdir sosyal medya. Ajan provokatörlerin at koşturdukları, planlı kışkırtıcıların fink attıkları bir mecradır. Her gördüğüne inananların avlandıkları bir av sahasıdır burası.

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- KILAVUZ: Sosyal medyada tartışması yapılan her olay için mutlaka “Aklı Karışıklar İçin Kılavuz” başlıklı rehberler hazırlamak gerekmektedir. Yoksa aslı astarı olmayan bir yığın saçmalığa inananlarla, “Ben bunun neresini düzelteyim” diye konuşmaya başlamak zorunda kalmak zorunluluğu doğar. Bu da Allah’ın belası bir iştir.

#Galata Köprüsü#Şehitler Ve Filistin Yürüyüşü#Hilafet Bayrağı
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