AK Parti’ye iyilik değil kötülük yapıyorlar

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Şunları yapıyorlar:

*

- Belli isimleri bellemişler, fırsattan istifade kellelerini istiyorlar.

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- Marjinal yaklaşımlarının partiye egemen olmasını talep ediyorlar.

*

- Partideki bazı kadınlara kafayı takmışlar, vuruyorlar da vuruyorlar.

*

- Daha fazla içe kapanmayla zafer kazanılacağına inanıyorlar ciddi ciddi.

*

- Sanki yeteri kadar yokmuş gibi daha fazla ideolojik tutum arzu ediyorlar.

*

Hemen söyleyeyim:

AK Parti, bu önerilere uyarsa...

Bugünkü oy oranını bile arar hale gelir.

*

“Biz çok Kemalist olduk abi. Bu yüzden oy kaybettik” diye yazmış sosyal medyada bir AK Partili.

*

Olaya bakar mısınız:

Türkiye’nin en muhafazakâr illerini bile kaybetmişler, hâlâ suçu Atatürk’le ilgili saygılı bir dil kullanmakta arıyorlar.

*

Teşhisleri yanlış, dolayısıyla tedavileri de yanlış.

*

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Eğer AK Parti, başarılı olmak istiyorsa...

Bunları hiç dikkate almamalı.

*

Dikkate alınacaklar bellidir:

*

Halk dikkate alınmalı. Emekli dikkate alınmalı. Sokak dikkate alınmalı. Kısacası olaya bağımsız ve bağlantısız bakabilen vatandaşlara kulak verilmeli.

KEDİM SEKTER’DEN CHP’NİN KEDİSİ ŞERO’YA MEKTUP



SEVGİLİ Şero.

Duydum ki 20 yaşına yaklaşmışsın.

Bir kedi için muazzam bir yaş bu.









Üstelik demansın yokmuş, zehir gibiymişsin.

Maşallah abim maşallah.

*

E tabi sen benim gibi bir ev kedisi değilsin, bir siyaset kedisisin.

Siyasi tansiyon, bir kediyi bile zinde tutar.

Benim halime baksana:

Senin yarı yaşında olduğum halde...

Hımbıl hımbıl etrafa bakıyorum, miskinlikten kendimi alamıyorum, gece gündüz uyukluyorum, üşengeçlikte bir dünya markası haline geldim, iki dakika önceyi bile hatırlamıyorum.

*

Sevgili Şero.

20 yıllık ömründe ilk kez bir seçim zaferi de görmüş oldun.

Bu nedenle de tebrikler.

Demek ki Kılıçdaroğlu, senin de ömrünü yemiş.

Sevgiler, saygılar canım abim.

*

İmza: Apolitik ev kedisi Sekter

BU DEVİR TESLİMLERİ BEN ÇOK SEVDİM



TOKAT devir teslimini gördünüz mü?









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Devreden başkan da müthiş zarifti, teslim alan başkan da.

*

Balıkesir devir teslimine baktınız mı?









Devreden başkan da muazzam olgundu, teslim alan başkan da.

*

Bize işte hep böyle gel ey siyaset.

KAZANAN NASIL KAZANDI



TÜRKİYE çapında kuvvetli bir rüzgâr esti.

Kim ne derse desin...

Emeklilerin estirdiği bir rüzgârdır bu.

Ekonomik durumun estirdiği bir rüzgârdır bu.

*

Öyle sert esti ki rüzgâr...

Kimsenin tahmin edemediği yerlerde bile AK Parti seçimi kaybetti.

*

İyi ama bir de rüzgârın etkilemediği ya da az etkilediği yerler var.

Yani AK Parti’nin kazandığı yerler.

Oralarda da emekliler vardı, oralarda da ekonomik sıkıntıyı dibine kadar yaşayanlar vardı.

Mesela Kocaeli. Mesela Ordu. Mesela Kağıthane. Mesela Bağcılar. Mesela Esenler. Mesela Düzce. Mesela Hatay.

*

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O zaman AK Parti’nin “Ülke çapında sert esen rüzgâra rağmen buraları nasıl kazandık” sorusuna cevap araması da kendi hayrına olacaktır.

ÖZBEK DEMİREL GİBİ ALİ KOÇ ECEVİT GİBİ



70’li yıllara damga vuran kavga Demirel / Ecevit kavgasıydı.









İki lider birbirlerine ağır sözlerle hücum ederler, milli bayramlarda el bile sıkışmazlardı.

*

Spor yazarı Togay Bayatlı’nın cenazesine katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç...

Bırakın el sıkışmayı, yan yana gelmemeye çalışmışlar, birbirlerini görmezden gelmişler.

*

Pek benzer tarafları yok ama “ille de benzeteceksin” denirse...

Dursun Özbek’i Demirel’e, Ali Koç’u da Ecevit’e benzetebiliriz sanırım.



İYİ PARTİ’Yİ KİMSE KURTARAMAZ



İYİ Parti için şunları söyleyebilirim:

*

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Hür ve müstakil olmakta çok geç kaldı. Son zamanlarda gitgide daha çok muğlaklaştı, ne dediği bir türlü anlaşılamadı. Çok yara bere alıp hırslandı ama hırsının nedenlerini anlatamadı. Üçüncü yolu açamadı.

*

Meral Akşener için şunları söyleyebilirim:

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Taktik bilmiyor. Strateji bilmiyor. Siyaset bilmiyor. Vatandaşın duygusunu okuyamıyor.

HAFİFLEMİŞ İSTANBUL’DA NELER YAPILABİLİR



- Trafiğe takılmadan koca şehirde muhteşem bir araba gezisi yapılabilir.

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- Her zaman çok kalabalık olan mekanlara rezervasyon yapılabilir.

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- Şehri bir turist gibi gezmenin tam sırası... Sırt çantasıyla dolaşılabilir.