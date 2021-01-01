2021 duası

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
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Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
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Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
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TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
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Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
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Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
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“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
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Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
2021 duası
2021 yılı...
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
18 yaş altının sokaklarda cıvıl cıvıl koşuşturduğu...
Sinemaların açıldığı, konserlerin alıp başını gittiği...
Yoğun bakımların bomboş kaldığı...
Restoran ve kafelerin özgürleştiği...
Kısıtlamanın k’sının bile kalmadığı...
BİR YIL OLSUN İNŞALLAH! ÂMİN.
2020 ONLAR İÇİN NASIL GEÇTİ?
ŞEYMA SUBAŞI: Hepimiz zorlandık ama en çok o zorlandı. Kızcağız doğru dürüst partileyemedi yahu... Yok böyle zulüm!
CANAN KARATAY: Kişisel tarihine “kelle paça yılı” diye geçti bu yıl.
KEDİM SEKTER: Değişen bir şey yok: Uyku, miskinlik, mama, uyku, miskinlik, mama, uyku miskinlik, mama...
İLBER HOCA: Bir “maşallah” dedi yıl sonuna doğru, bir yıla bedel!
BÜLENT ARINÇ: Talihsiz serüvenler dizisi gibi bir yıl oldu onun için. 2020’nin en bahtsızı... “Dilini tutamama yılı” olarak geçti kişisel tarihine.
AHMET HAMDİ ÇAMLI: En az 48 polemikle siyasi polemik liginin şampiyonu oldu.
MUHARREM İNCE: Silkindi, kendine geldi, köprüleri attı, bir özgüven kazandı falan ama netice hâlâ belirsiz.
FAHRETTİN KOCA: Şartların da zorlamasıyla 2020 resmen ve alenen “Fahrettin Koca yılı” oldu.
SEDEF İYİBAR: Yılın en iyi aşuresine ve yılın en iyi portakallı kekine imza atmayı başardı.
MERVE BOLOĞUR: “Deli kız” türküsünü çığırarak geçirdi koca yılı.
MANSUR YAVAŞ: Tek sorunu yine Melih Gökçek’ti.
NUSRET: Onu bir tek korona durdurabilirdi ama o da durduramadı.
HASAN ALİ TOPTAŞ: “Nasıl da efendi bir adam” imajını, herkesin şaşkın bakışları altında öyle bir yıktı ki... Afallattı resmen.
OYTUN ERBAŞ: Öyle çabuk parladı ve öyle çabuk söndü ki... Yıldızlar bile bu kadar kısa sürede akıp geçemez.
BUNLAR AMMA DA GERİCİ FİKİRLER FİKRİ SAĞLAR
CHP’li Fikri Sağlar, 2020’nin son demlerinde televizyon ekranında şöyle şeyler söylemiş:
*
“Türban ayrı, başörtüsü ayrı... Türbanlı hâkim tarafsız olamaz... Ben başörtüsüne değil türbana karşıyım...”
Kapanmış yaraları deşmekten... Bitmiş tartışmaları alevlendirmekten... Aşılmış geçilmiş meseleleri yeniden gündeme getirmekten...
Başka hiçbir işe yaramayacak cümleler bunlar.
Geride kalmış bir fikir.
Geride kalmış bir tartışma.
Geride kalmış bir yaklaşım.
Bu açıdan gerici fikirler bunlar.
*
Bunca zaman geçti, şunlar hâlâ anlaşılamadı mı?
*
Türban ayrı, başörtüsü ayrı diye bir şey yok. Bu, Kenan Evren döneminin uydurduğu bir masaldan ibaret. Yok böyle bir şey. Türban denilen şey, başörtüsünün şehirli versiyonu. Başörtüsünün modernleşmesinden başka bir şey değil türban. Başörtüsünün de türbanın da temel amacı aynı.
*
Türbanlı hâkim, taraf tutar da... Türbansız hâkim taraf tutmaz mı? Sen türbanlı hâkimin adaletinden kuşku duyarsan İsmailağa’dan bir mürit de türbansız hâkimin adaletinden kuşku duymaz mı? Ne gerek var bunları kaşımaya? “Adalet duygusuna sahip olmak” ile “kılık kıyafet” arasında bağ kurmadan duramıyor muyuz?
*
“Türbana karşı değilim başörtüsüne karşıyım” cümlesi de boş bir cümle... Çünkü böyle diyenler, karşılarına “anneanneleri gibi” ya da “babaanneleri gibi” başlarını örten doktorlar, hâkimler ya da avukatlar çıksa... Yine işkillenecekler. Çünkü onların asıl dertleri, “örtme biçimi” değil aslında, “örtmenin” ta kendisi.
*
Ve gelelim esas meseleye:
*
Bu tür gerici fikirler, CHP’nin yayın organından CHP’nin tanınmış bir ismi tarafından dile getirilince...
Muhafazakâr seçmen, nasıl olacak da CHP’ye güvenecek?
TIPIŞ TIPIŞ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “tıpış tıpış” demeyi pek seviyor.
“Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vermeyiz” diyen partililere...
“Tıpış tıpış vereceksiniz” demiş ve bayağı bir tepki almıştı.
*
Şimdi de hükümete “AİHM’nin Demirtaş kararına tıpış tıpış uyacaksınız” dedi.
*
“Tıpış tıpış” sözünün iki etkisi oluyor:
*
BİR: Çok kulak tırmalıyor ve feci derecede antipatik geliyor.
*
İKİ: Karşı tarafta “Yapacağım varsa da yapmam” etkisi yaratıyor.
*
Kemal Bey’in şu “tıpış tıpış” lafını, acilen lügatinden çıkarmasında büyük fayda var.
ŞARAP
MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gönderdiği yılbaşı sepetinde bir şişe şarap da var. Mersin’de kadınların ürettiği ürünmüş bu şarap.
*
Benim fikrim şu: Yerel üretim bile olsa tartışmalara yol açacak bir armağanı gönderirken bir kez daha düşünseydi keşke başkan Seçer.
YOK SEVGİLİSİYMİŞ YOK DEĞİLMİŞ FALAN
HUNHARCA katledilmiş bir kadın var ortada...
Biz oturmuş, “Acaba bu vahşeti yapan adam kadının sevgilisi miydi, değil miydi” tartışması yapıyoruz.
Sanki sevgilisi olsa...
Yaptığı vahşet biraz hafifleyecekmiş gibi...
*
Sanki sevgilisi olmasa...
Yaptığı vahşet iki kat artacakmış gibi...
*
Vahşete odaklanalım vahşete.
Katletmeye, yakmaya, kanlı ellerle havale etmeye odaklanalım.
Bırakalım bu vahşet bağlamında hiçbir şeyi değiştirmeyecek olan zevzek sevgili mevzusunu.
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