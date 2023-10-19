Yeni Hitler Netanyahu ve Biden

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Çünkü geçmişte ‘Hitler mi daha çok zulmetti, Stalin mi?’ diye yapılan kıyaslamaları doğru bulmadım.

Zalim zalimdir. Hepsi gücü ölçüsünde zulmetti.

Amerikan Başkanı’nı, Hitler’e benzetmek aklıma gelmezdi.

NEDEN YENİ HİTLER?

Ancak İsrail hastaneyi vurduktan, içinde çocukların, kadınların olduğu 500 kişiyi katlettikten sonra Biden’ın güler yüzle Netanyahu ile sarılması, sanki bir kutlama yapıyor edasıyla konuşması, katliamdan “karşı tarafı” sorumlu tutması, “İsrail’e destek için buradayım demesi” üzerine yeni Hitler, Biden ve Netanyahu kanaatine vardım.

* Hamas’ın, İsrail’e saldırıp sivilleri hedef almasını doğru bulmadım. Doğru bulmuyorum. Savaşın da bir ahlakı vardır. Ama iş Hamas işi olmaktan çıkıp, bir katliama dönüştü. Gazze’nin varlık, yokluk mücadelesi oldu.

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ABD’NİN SINIRSIZ DESTEĞİ

* İsrail kadın, çocuk demeden Gazze’de katliama girişince ABD sınırsız destek verdiğini açıkladı.

* ABD’nin sınırsız desteği İsrail’i iyice pervasızlaştırdı. Ukrayna’da bir buçuk yılda öldürülen çocuk sayısının iki katı, 13 günde Gazze’de katledildi.

* İsrail, ABD’den aldığı sınırsız destekle sonunda hastaneyi vurdu. 500 kişiyi katletti. Savaş suçu işledi.

* İsrail’in hastaneyi vurduğu sabah ABD Başkanı, İsrail’i ziyaret etti. “ABD’nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim” dedi. Böylece katliama destek verdi.

SIĞINAK DELİCİ BOMBA

* İsrail, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni ABD’nin verdiği Mark-84 bombası ile vurdu.

* Netanyahu, hastaneyi vurarak savaş suçu işledi. Onu destekleyen Biden ise savaş suçuna ortak oldu. İki liderin savaş suçları mahkemesinde yargılanması gerekiyor.

* Mark 84 bombası yeraltı sığınakları, güç merkezleri, köprüler, uçak hangarları ve büyük binalar için kullanılan sığınak delici bir bomba. 336 metre çapındaki bir alanda insanları öldürebilen ve 380 mili metrelik metali parçalayabilen bomba; Gazzeli çocuğun körpe bedenini ne hale getirir?

‘PATLAMA’ DEDİ

* Savaşın bile bir ahlakı vardır ama İsrail’in bir ahlakı yok. Hem savaşlarda dahi vurulmayan hastaneyi bombalıyorlar, sonra da dönüp suçu Hamas’ın üstüne atıyorlar.

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* İnsanları bu bomba değil ama Biden’ın korkunç katliam karşısındaki tavrı öldürür. Biden, hastane saldırısı için “patlama” tanımını kullandı. Hem hastanenin vurulmasına destek veriyor hem de suçu Hamas’ın üstüne atıyor. Hamas’ın DEAŞ’ı bile mantıklı gösterdiğini söylüyor. Tabii DEAŞ’ı siz kurdunuz.

* İsrail, Gazze’de hastane vurarak öyle bir katliama imza attı ki, dünyanın bütün terör örgütleri toplansa İsrail’in yanında hafif kalırdı.



SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ DEĞİL



* Ukrayna’da mavi gözlü, sarı saçlı çocuklar ölüyordu. Onların da ölmemesi gerekiyordu. Ama Gazze’de siyah tenli çocuklar öldüğü için medeni Batı sessiz kaldı. Hatta sessiz kalsa dahi iyiydi. Biden, İsrail’e kadar giderek katliama destek verdi.

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* Siyah çocuğun ahı indirir tahtından şahı.

ASIL SORUN BIDEN

* Bir kez daha görüldü ki, asıl sorun İsrail değil ona sınırsız destek veren ABD... Hastane katliamı ile bu gerçek bir kez daha ortaya çıktı.

* O zaman asıl sorun Netanyahu değil onu cesaretlendiren Biden diyebiliriz.

BIDEN BU DİLDEN ANLAR

Biden, İsrail’i ziyaretinin ardından Ürdün’e geçip Kral Abdullah, Sisi ve Mahmut Abbas’la görüşecekti. Biden’ın çantasında, Gazze’de kurulması planlanan bir tampon bölge ve buradaki halkın Ürdün ve Mısır’a yerleştirilmesi planı vardı.

Ancak hastane katliamından sonra Arap sokağı ayağa kalkınca üç lider Biden ile görüşmeyi iptal ettiler.

Biden’a da Tel Aviv’de Netanyahu’ya suç ortaklığı yaptıktan sonra çantasını koltuğunun altına kıstırıp Amerika’ya dönmek kaldı.

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Amerika bu dilden anlar.



BU NE YAMAN ÇELİŞKİ KILIÇDAROĞLU



Kılıçdaroğlu’nun tüm konuşmalarını takip ediyor, sosyal medya paylaşımlarını izliyorum. Kendisine karşı bir hayranlığım olduğundan dolayı değil, CHP’yi ciddiye aldığım için yapıyorum.

Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’nin ekseni kaydı. 90’lı yıllardan bu yana Irak tezkeresine ‘evet’ oyu veren parti, Kılıçdaroğlu sayesinde HDP ve Kandil’le aynı safta yer aldı.

KILIÇDAROĞLU KÜKREDİ

Kılıçdaroğlu tezkereye karşı öyle sert konuştu ki, bir an o hızla Meclis’ten çıkıp 6’ncı filoyu denize dökecek diye düşündüm. “Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP’liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Ben Milli Kurtuluş Savaşı’nın tarihine ihanet getirmeyeceğim” dedi.

HULUSİ AKAR

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Peki tezkerede yabancı askerlerle ilgili ibare neden yer alıyor? Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Hulusi Akar, tezkere üzerine yaptığı konuşmada bunu açıkladı.

“2014’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kurulmuştur ve buna bağlı birleşik, müşterek görev kuvveti teşkil edilmiştir. Kurulan bu koalisyona dünyada 80 ülke katılmıştır. 80, bunlardan biri de biziz, 2015’te Türkiye katılmıştır. Bu çerçevede bu ülkeler, bu mücadeleye, DEAŞ’la mücadeleye bir şekilde personel, silah, araç gereç, üs, liman, hava sahası katkısı sağlıyorlar. İncirlik ve Diyarbakır hava üsleri ile insani yardım bakımından, lojistik destek bakımından İskenderun Limanı; sadece bunlar kullanılmıştır, bunlar da sadece 2019’a kadar kullanılmıştır, 2019’dan beri bunlar kullanılmamıştır. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye’ye gelmesi kesinlikle söz konusu değil” diye konuştu.

CHP 5 KEZ DESTEKLEDİ

Irak ve Suriye tezkeresi için CHP adına konuşan Namık Tan, “2015 yılında mevcut hükümete destek olmayı uygun gördük. Bu desteğimizi 5 kez daha yeniledik” dedi.

Hani Muharrem İnce, kongrede Kılıçdaroğlu’na, “Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş” diye yüklenmişti ya aynı şekilde sormak istiyorum.

Kemal Bey tezkere her geldiğinde ‘evet’ vermişsin de vermişsin , ‘evet’ demişsin de demişsin, peki son iki tezkerede ne oldu?