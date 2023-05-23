Sinan Oğan ne kadar oy getirir

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Sinan Oğan merakla beklenen açıklamayı yaptı. “Herhangi bir pazarlık yapmadık. İsteklerimizi, kırmızı çizgimizi ifade ettik. Atatürkçü ve milliyetçi ilkeler rehberimiz oldu. Türkiye’nin bekası siyasetimizin temelidir” dedi. İşin özü bu.

SİYASİ GELECEĞİ

Oğan ikinci tur seçimlerde Erdoğan’ı destekleme kararıyla Türk siyasetinin geleceğine adını yazdırdı. Genç bir politikacı olarak siyasetin geleceğinde ben de varım, dedi. Çünkü milliyetçi kökenden gelen bir siyasetçi olarak Kandil’in, PKK’nın, HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu’na destek verdiği takdirde geleceğe dair tüm siyasi iddialarından vazgeçmiş olacaktı. Ömrünü Türk davasına adayan birisi Kandil’in adayını desteklediği zaman bunu kime izah edecekti?

SET OLUŞTURDU

Sinan Oğan, Erdoğan’ı destekleme kararını çok sağlam bir zemine oturttu: “Terörün siyasi uzantıları Türk siyasetinden temizlenmeli. Atatürk’ün koltuğuna oturacak kişiyi HDP’nin belirlemesine engel olma hedefindeyiz.” Buna milliyetçi duygularla Sinan Oğan’a oy veren hangi genç itiraz edebilir?

İLKELER

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Sinan Oğan hemen seçimden sonra ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden önce ilkelerini açıklamıştı.

1- Her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele devam ettirilecektir.

2- Sığınmacıların ve kaçakların gönderilmesi meselesinde takvim mevcut. Gönderilmeleri için tüm şartlar oluşturulacak, takvim işleyecektir.

3- Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmezliği ve Türklük tanımıyla ilgili Anayasa’nın 66. maddesinde ortak anlayış birliği.

4- Türk Devletleri Teşkilatı’nın güçlendirilmesinin sağlanması.

Sinan Oğan’ın açıkladığı bu ilkeler, seçim kampanyasını Kandil’le, PKK ile mücadele üzerine kuran Erdoğan’la mı yoksa Kandil’in, HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu ile mi örtüşür?

EKONOMİ

Sinan Oğan’ın açıklamalarında ekonomiye ilişkin bir başlık dikkatinizi çekti mi? “Ekonomik gereklere uygun kararlar alınacak. Faiz odaklı politikalar yeniden gözden geçirilecek” dedi. Bu açıklamanın sonuçlarını yeni dönemde takip etmekte yarar var. Mehmet Şimşek’in ekonomi modelinin uygulanacağı bir döneme girilebilir.

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MUHALEFETTE MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

Sinan Oğan’ın Erdoğan’a desteği, ikinci tura moral bozukluğu ile giren muhalefette motivasyonun iyice azalmasına yol açtı. Kendisini milliyetçileri motive etmekle sorumlu gören Mansur Yavaş bile telaşla, “Endişeye gerek yok” tweet’i attı. Bu dahi telaşı ve panik havasını yansıtıyordu.

NE KAZANDIRIR?

Sinan Oğan Erdoğan’ı destekledi diye ona oy veren yüzde 5.2’lik kesim Erdoğan’a mı oy verecek? Bilinmez. Bu Erdoğan’a moral üstünlük sağlayacak. Ayrıca Sinan Oğan’a oy verenlerin en az yarısının Erdoğan’ı desteklemesi bekleniyor.

AMAN DİKKAT

Sinan Oğan destek verdi. Nasıl olsa Erdoğan’ın yüzde 0.5 oya ihtiyacı vardı, bu durumda Erdoğan seçimi şimdiden kazandı, hatta farka gidiyor diye düşünmeyin. Erdoğan’ın en büyük rakibi kazandık duygusu olur. Erdoğan da “Rakibimiz rehavet” demedi mi?

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AK PARTİ’NİN YENİ KAMPANYASI

BATI medyası ve firari FETÖ’cüler “Erdoğan seçimleri kaybederse koltuğu bırakmaz” diye bir algı oluşturmaya çalıştılar.

Bu plan, 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 49.5 oy oranına ulaşmasına rağmen 0.5 oy alamadığı için birinci turda seçimi kazanamamasıyla yerle bir oldu.

Erdoğan, Biden gibi, Macron gibi, Scholz gibi seçimle gelen bir lider olmasına rağmen, 15 Temmuz’da darbe girişimini başarısızlığa uğratarak demokrasiye sahip çıkmasına rağmen, seçimle geldiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınıp hapse atılmasına rağmen otokrat bir lider portresi oluşturmaya çalıştılar. Erdoğan ilk seçimleri kazanamadı ama bu algıyı yıktı. Batı dünyası şimdi Erdoğan’dan özür dileyip dilememeyi tartışıyor.

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DİKTATÖR NASIL OLUR

Baba Esad zamanında Suriye’de seçimler olmuş ve Hafız Esad yüzde 97.5’le kazanmıştı. O zaman “Esad’ın ilk talimatı, bu yüzde 2.5’i bana bulun olmuş” diye espriler üretilmişti. Diktatör böyle olur. Diktatörler seçim kaybetmez. Diktatörler, üç yüz bin oy ve 0.5 oyla kazanamayınca ikinci tura girmez. Bu gerçekleri birilerinin yüzüne çarptıktan sonra, sözü AK Parti’nin başlayacak olan yeni kampanyasına getirmek istiyorum.

Hani Batı dünyası ve bazı muhalifler “Erdoğan seçimi kaybetse de bırakmaz” diyorlardı ya. AK Parti “Erdoğan bırakmaz” diye bir kampanya başlatıyor.

BIRAKMAZ

Erdoğan neyi bırakmaz?

Vatanı sahipsiz bırakmaz.

Bayrağı yerde bırakmaz.

Depremzedeleri evsiz bırakmaz.

Kimseyi sahipsiz bırakmaz.

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Liste böyle devam ediyor.

Yani Erdoğan koltuğu bırakmaz değil, vatanı bırakmaz...

CHP, AK PARTİ’NİN SLOGANINI ÇALMIŞ

CHP ikinci tura “Karar ver” sloganıyla giriyor. Baharı unuttular, şimdi karar ver sloganına döndüler.

Fakat bu sloganın, 2017 Anayasa Referandumu sırasında AK Parti’nin sloganı olduğu ortaya çıktı.

İlahi Kemal Bey, insan biraz araştırmaz mı? AK Parti’nin 2017 yılındaki sloganı ile 2023 kampanyası yürütülür mü?

Kılıçdaroğlu’nun araştırma imkânı olmayabilir ama ajans da mı araştırmadı?

Lafı fazla uzatmadan sizinle bir örnek paylaşmak istiyorum.

CANAN KAFTANCIOĞLU DÖN BABAM DÖN

CANAN Kaftancıoğlu’nu sözünün arkasında duran, eğilip bükülmeyen bir siyasetçi olarak bilirdim. O nedenle geçmişte attığı tweet’lere pek takılmamaya çalıştım.

Öyle ki 95 yılında mezuniyet törenlerine katılan Erbakan’ı ıslıkladığını, bugün de aynı şeyi yapacağını söyledikten sonra, Erbakan’ı anma toplantısında en ön safta oturup Temel Karamollaoğlu’ndan daha büyük bir hüzünle izlemesinin üzerinde durmadım.

“İnandığınız Allah’ınız sizin de belanınız versin” dedikten sonra Saadet Partisi’nin iftar sofrasında el açıp duaya iştirak etmesini tebessümle izledim.

HANGİSİ GERÇEK

Ama sözde Ermeni soykırımını destekleyip anma için Taksim’e davet ettikten, PKK’lı Sakine Cansız’ı andıktan 14 Mayıs seçimlerinde HDP ile kol kola, Kandil’le el ele yürüdükten sonra, bir gecede Türk milliyetçisi kesilip sancak eşliğinde, “Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk’ü korusun” sloganları eşliğinde yürümesini ben dahi izah edemedim.

Siyasetçi dediğin biraz omurgalı olur. Bir duruşu olur. Bir gecede Kandil’den Tanrı Dağları’na doğru dönmek için Canan Kaftancıoğlu olmak gerekiyor herhalde.