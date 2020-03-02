Putin’e karşı Erdoğan doktrini

DEAŞ’ın Gaziantep’te kına gecesini kana bulaması üzerine Fırat Kalkanı harekâtını başlattık. Böylece DEAŞ’ı sınırlarımızdan attık.
PKK-YPG, Afrin’de sözde kanton ilan etti. Bunun kabul edilemez olduğunu açıkladık. Ama ne ABD’ye ne Rusya’ya dinletemedik. Zeytin Dalı harekâtı ile sözde kantonları Afrin’e gömdük.
ABD’nin desteğiyle PKK-YPG, sınırımızda bir terör koridoru oluşturmaya başladı. Kabul edilemez bulduğumuzu ilan ettik. ABD binlerce TIR silah yardımı yapmaya devam etti. Ne yaptık? Bir gece ansızın Barış Pınarı harekâtını gerçekleştirdik.
Demem o ki, hep kendi göbeğimizi kendimiz kestik.
27 Şubat gecesi 34 askerimizin şehit edilmesi üzerine, NATO ve ABD’den İdlib’de uçuşa yasak bölgenin ilan edilmesi ve Türkiye’ye hava savunma sistemi verilmesini talep ettik. Ancak her zaman olduğu gibi talebimiz karşılık bulmadı. Putin’den kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve hava sahasının açılmasını istedik. Yanaşmadı. Bunun üzerine Bahar Kalkanı harekâtını başlattık.
Erdoğan ile Putin 5 Mart’ta Moskova’da bir araya gelecek ama bu gidişle 5 Mart’a kadar sahada çok şey değişecek. Türkiye, göçmenlere kapıları açmakla Batı’ya, rejime ait savaş uçaklarını düşürmek suretiyle Putin’e anladığı dilden mesaj veriyor. İki savaş uçağının düşürülmesiyle birlikte İdlib’de yeni bir durum oluştu. Peki iki liderin görüşmesinde masada ne olacak? Kalıcı ateşkesin ilanı ve 30 kilometre derinlikte güvenlikli bölgenin ilan edilmesi iki ana başlığı oluşturuyor.
“Dostum Putin” şimdiye kadar oyalamayı tercih etti. Bize Grozni’de, Kırım’da, Gürcistan’da yaptığını yapmaya kalkıştı. Ama bir Putin doktrini varsa, bir de Erdoğan doktrini olduğunu unuttu.
Erdoğan Moskova’da masaya otururken, Putin arkasında rejimin enkazını görebilir. Zaten çözüme yanaşırsa da ancak ondan sonra yanaşır.
'SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR' DİYENLERE
Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit cenazelerinde yüreği yanan anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve kardeşleri gördükçe yüreğimize kan damlıyor. Şehit aileleri metanetini korumaya çalışıyor ama birileri “Suriye’de ne işimiz var?” diye yaraları kaşımakla uğraşıyor.
Peki o zaman, bakalım Türkiye, Suriye’de değilken ne olmuştu?
Reyhanlı: 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı Hatay’da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.
Gaziantep: 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep’te DEAŞ’ın kına gecesine düzenlediği canlı bomba saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti.
Suruç: 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta düzenlenen bombalı intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.
Ankara Garı: 10 Ekim 2015’te Ankara Garı kavşağında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. 109 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.
Ankara Merasim Sokak: 17 Şubat 2016’da Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı.
Ankara Güvenpark: 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay Güvenpark’ta Çevik Kuvvet ekibi ve sivil vatandaşları hedef alan intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.
İstanbul Sultanahmet: 12 Ocak 2016’da Sultanahmet Meydanı’nda turistleri hedef alan intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Beşiktaş: 10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışında Vodafone Park ve Maçka Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı intihar saldırısında 38’i polis olmak üzere 48 kişi yaşamını yitirdi, 166 kişi yaralandı.
İstanbul Reina saldırısı: 2016’yı 2017’ye bağlayan yılbaşı gecesi 1 Ocak 2017 tarihinde DEAŞ’lı terörist Maşaripov’un Reina gece kulübüne yaptığı silahlı saldırı sonrasında 39 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
Ne oldu? Siviller başta olmak üzere 417 kişi hayatını kaybetti, bin 168 kişi yaralandı.
Hendek Savaşları: Suriye’de sözde Kanton ilan eden PKK, aynı yönetimi Türkiye’de kurmak için 8 Ağustos 2015’de Hendek savaşlarını başlattı. Cizre, Şırnak, Sur, Silopi, Yüksekova, Nusaybin ve Dargeçit’te hendekler kazıp kalkışma girişiminde bulanan PKK ile aylarca süren mücadele sonunda 793 güvenlik görevlisi şehit oldu. PKK eğer başarılı olsaydı Suriye ile Türkiye’deki terör koridoru birleştirilecek, Türkiye bölünecekti.
Son söz: Türkiye, Suriye’de değildi. Ama Suriye, Türkiye’nin içindeydi.
ERDOĞAN'I KIZDIRAN KONUŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle toplantıda yaptığı konuşmada iki önemli mesaj verdi.
“Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, Aynel Arap’ta, Cerablus’ta, Münbiç’te, El Bab’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.”
Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül söz alıyor, uzun bir konuşma yapıyor. Bölge insanı olarak, bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?” diyor. O ana kadar dikkatle dinleyen Erdoğan’ın bir anda hışımla Akgül’e dönerek “Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” dediği söyleniyor.
Putin’e karşı Erdoğan doktrini
DEAŞ’ın Gaziantep’te kına gecesini kana bulaması üzerine Fırat Kalkanı harekâtını başlattık. Böylece DEAŞ’ı sınırlarımızdan attık.
PKK-YPG, Afrin’de sözde kanton ilan etti. Bunun kabul edilemez olduğunu açıkladık. Ama ne ABD’ye ne Rusya’ya dinletemedik. Zeytin Dalı harekâtı ile sözde kantonları Afrin’e gömdük.
ABD’nin desteğiyle PKK-YPG, sınırımızda bir terör koridoru oluşturmaya başladı. Kabul edilemez bulduğumuzu ilan ettik. ABD binlerce TIR silah yardımı yapmaya devam etti. Ne yaptık? Bir gece ansızın Barış Pınarı harekâtını gerçekleştirdik.
Demem o ki, hep kendi göbeğimizi kendimiz kestik.
27 Şubat gecesi 34 askerimizin şehit edilmesi üzerine, NATO ve ABD’den İdlib’de uçuşa yasak bölgenin ilan edilmesi ve Türkiye’ye hava savunma sistemi verilmesini talep ettik. Ancak her zaman olduğu gibi talebimiz karşılık bulmadı. Putin’den kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve hava sahasının açılmasını istedik. Yanaşmadı. Bunun üzerine Bahar Kalkanı harekâtını başlattık.
Erdoğan ile Putin 5 Mart’ta Moskova’da bir araya gelecek ama bu gidişle 5 Mart’a kadar sahada çok şey değişecek. Türkiye, göçmenlere kapıları açmakla Batı’ya, rejime ait savaş uçaklarını düşürmek suretiyle Putin’e anladığı dilden mesaj veriyor. İki savaş uçağının düşürülmesiyle birlikte İdlib’de yeni bir durum oluştu. Peki iki liderin görüşmesinde masada ne olacak? Kalıcı ateşkesin ilanı ve 30 kilometre derinlikte güvenlikli bölgenin ilan edilmesi iki ana başlığı oluşturuyor.
“Dostum Putin” şimdiye kadar oyalamayı tercih etti. Bize Grozni’de, Kırım’da, Gürcistan’da yaptığını yapmaya kalkıştı. Ama bir Putin doktrini varsa, bir de Erdoğan doktrini olduğunu unuttu.
Erdoğan Moskova’da masaya otururken, Putin arkasında rejimin enkazını görebilir. Zaten çözüme yanaşırsa da ancak ondan sonra yanaşır.
'SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR' DİYENLERE
Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit cenazelerinde yüreği yanan anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve kardeşleri gördükçe yüreğimize kan damlıyor. Şehit aileleri metanetini korumaya çalışıyor ama birileri “Suriye’de ne işimiz var?” diye yaraları kaşımakla uğraşıyor.
Peki o zaman, bakalım Türkiye, Suriye’de değilken ne olmuştu?
Reyhanlı: 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı Hatay’da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.
Gaziantep: 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep’te DEAŞ’ın kına gecesine düzenlediği canlı bomba saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti.
Suruç: 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta düzenlenen bombalı intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.
Ankara Garı: 10 Ekim 2015’te Ankara Garı kavşağında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. 109 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.
Ankara Merasim Sokak: 17 Şubat 2016’da Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı.
Ankara Güvenpark: 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay Güvenpark’ta Çevik Kuvvet ekibi ve sivil vatandaşları hedef alan intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.
İstanbul Sultanahmet: 12 Ocak 2016’da Sultanahmet Meydanı’nda turistleri hedef alan intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Beşiktaş: 10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışında Vodafone Park ve Maçka Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı intihar saldırısında 38’i polis olmak üzere 48 kişi yaşamını yitirdi, 166 kişi yaralandı.
İstanbul Reina saldırısı: 2016’yı 2017’ye bağlayan yılbaşı gecesi 1 Ocak 2017 tarihinde DEAŞ’lı terörist Maşaripov’un Reina gece kulübüne yaptığı silahlı saldırı sonrasında 39 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
Ne oldu? Siviller başta olmak üzere 417 kişi hayatını kaybetti, bin 168 kişi yaralandı.
Hendek Savaşları: Suriye’de sözde Kanton ilan eden PKK, aynı yönetimi Türkiye’de kurmak için 8 Ağustos 2015’de Hendek savaşlarını başlattı. Cizre, Şırnak, Sur, Silopi, Yüksekova, Nusaybin ve Dargeçit’te hendekler kazıp kalkışma girişiminde bulanan PKK ile aylarca süren mücadele sonunda 793 güvenlik görevlisi şehit oldu. PKK eğer başarılı olsaydı Suriye ile Türkiye’deki terör koridoru birleştirilecek, Türkiye bölünecekti.
Son söz: Türkiye, Suriye’de değildi. Ama Suriye, Türkiye’nin içindeydi.
ERDOĞAN'I KIZDIRAN KONUŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle toplantıda yaptığı konuşmada iki önemli mesaj verdi.
“Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, Aynel Arap’ta, Cerablus’ta, Münbiç’te, El Bab’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.”
Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül söz alıyor, uzun bir konuşma yapıyor. Bölge insanı olarak, bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?” diyor. O ana kadar dikkatle dinleyen Erdoğan’ın bir anda hışımla Akgül’e dönerek “Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor” dediği söyleniyor.