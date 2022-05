Pistler değerlendirilecek

Haberin Devamı

‘Çarşı her şeye karşı’ der geçerdim ama öyle yapmadım.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u aradım. Murat Kurum alanına çok hâkim bir Bakan. Millet bahçesi projesi ve Atatürk Havalimanı’yla ilgili olarak gereken her konuyu sordum.

TEMEL ATILACAK MI

Kılıçdaroğlu, önce projeye sahip çıkmıştı. Hatta telefonlarımızı dinlemişler, bizden çalmışlar demişti. Ama sonradan çok sert bir muhalefet yaptı. O nedenle Bakan Kurum’a, “Bu tartışmalar sizin millet bahçesi konusundaki çalışmalarınızı etkiledi mi? 29 Mayıs’ta temel atacak mısınız?” diye sordum.

Şu yanıtı verdi: “Milletimize verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 16 milyon İstanbullunun istifade edeceği şekliyle bu projeyi tasarladık. Önümüzdeki yıl da tamamlayıp açacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılında, İstanbul’un fethinin kutlanacağı bir günde, bu parkı İstanbul’umuza armağan edeceğiz.”

Haberin Devamı

NE KADAR AĞAÇ DİKİLECEK

Millet bahçesine dikilecek ağaçla ilgili bir sayı var. Ama iş sadece ağaç dikilme meselesi değil.

Çevre Bakanı Murat Kurum, “İlk etapta 132 bin 500 ağacın dikilmesi planlanıyor. Süreç içerisinde orada çalısı, çiçekleri, bitkileri, farklı türde ağaçları ile insanlarımızın altında gölgelenebileceği büyük boyda ağaçların hepsi bu projede yer alacak” dedi.

YAŞAM ALANI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbetinde “Bir ihtimal pistler kalacak” demişti. Pistlerle ilgili durumu Bakan Murat Kurum’a sordum. İki ayaklı bir cevap verdi.

“Öncelikle hiçbir binayı yıkmıyoruz. O binalar da proje dahilinde müze olacak, gençlik merkezi olacak, robotik atölyesi olacak. Bu binaların hepsini restorasyonlarını yaparak değerlendireceğiz. Buradaki tüm değerleri koruyarak bir millet bahçesi projesine çevireceğiz. Ama sadece bir millet bahçesi olmayacak. Millet bahçesi dışında burası bir yaşam alanı olacak. Afet toplanma alanı olacak.”

PİSTLER NE OLACAK

Pistler konusunda ise Çevre Bakanı Kurum şunları söyledi: “Pistlerde de zaten biliyorsunuz, bir pistimiz duruyor. Doğu-batı pisti kalıyor. Kuzey-güney pistinde de proje dahilinde kullanabileceğimiz altyapıyı orada kullanacağız. Pistlerin olduğu yerlerde yürüyüş yolları yapmaya gayret gösteriyoruz. O alanlara spor alanları yapacağız. Proje dahilinde kuzey-güney pistinin kullanılabilecek her türlü alanını kullanacağız.”

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU’NUN TEHDİTLERİ

Kılıçdaroğlu önce telefonlarımızı dinleyip projemizi almışlar dedi, sonra bu projeyi vatana ihanet olarak tanımladı. Yetinmedi, bir de tehdit etti. CHP liderinin bu tavrını Bakan Murat Kurum’a sordum. Çok özenli bir yanıt verdi.

“Hak, hukuk, adalet diyorlar ama bu hukuk tanımadığının açıkça bir göstergesidir. Bize ‘İnsanları kutuplaştırıyorsunuz’ diyorlar ama asıl kutuplaşmayı kendileri yapıyorlar. Her zaman yüklenicileri, firmaları tehditle, şantajla, açıkçası iş yapmamaları için korkutmaya çalışıyorlar. Olumsuz olacak her türlü şeyi yapıyorlar. Ancak biz onların bu kuru gürültülerine aldırış etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz milletimize verdiğimizi sözleri tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

16 MAYIS TARİHİ NEREDEN ÇIKTI

Muhalif medyada iş makineleri girdi ama 16 Mayıs’ta ihale tamamlandı diye bir iddia gündeme getiriliyor. İşin aslını Çevre Bakanı Kurum’a sordum. Şu yanıtı verdi: “TOKİ, Kamu İhale Kanunu’na tabi, Sayıştay denetimine tabi bir kuruluş. Bir ihale açıyor ve bu ihalede yeterli olan firmalar giriyor ve en düşük fiyatı veren firma bu işi alıyor. İhale 13 Mayıs Cuma günü. 16 Mayıs Pazartesi günü de sözleşmesi imzalanıyor. Mevzuat çerçevesinde, hukuk çerçevesinde, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde süreç yürütülüyor. Sözleşme tarihi itibarıyla da yüklenici firma işe başlıyor.”

YİNE KATAR MEVZUU

Özal, Körfez sermayesini çekmek istediğinde karşısına çıkmışlardı. Şimdi de bir Katar tutturdular, gidiyorlar. Bu kez de, “İstanbul Havalimanı’nı Katar’a satacaklar. O yüzden Atatürk Havalimanı’nı kapatıyorlar” iddiasını gündeme getirdiler. Ben de Çevre Bakanı’na sordum.

Haberin Devamı

“Onlara bakarsanız biz Türkiye’nin her yerini Katarlılara, Arap kardeşlerimize satıyoruz. Ama dönüp baktığınızda da bunların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul’da da bütün alanı Katarlılar aldı dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan. 330.000.000 metrekare rezerv alandan tüm yabancıların aldığı mülklerin oranı yüzde sıfır nokta sıfır, sıfır 35. Katarlıların ise 0.00045. Yani yok denecek kadar az. Hep bir algı peşinde oldukları için, hep algı üzerinden hareket ettikleri için vatandaşlarımızı yanlış bilgilerle aldatmaya çalışıyorlar” diye karşılık verdi.

ŞEREF SALONU

Bu sefer ben iki ayaklı bir soru sordum.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı ziyaretlerinde Atatürk Havalimanı’ndaki Şeref Salonu’nu kullanıyor. Millet bahçesi olduğunda da kullanmaya devam edecek mi?

Haberin Devamı

2- Acil iniş pisti kullanılmaya devam edilecek mi?

İşte Bakan Kurum’un yanıtı:

“Tabii tabii. Hem acil inişler için hem sivil uçuşlar için kullanılacak. Afet zamanında kullanılacak. Bizim orada pandemi hastanemiz var. Pandemi hastanesine hizmet verecek. Ambulans uçaklar inecekler.

Aslında Atatürk Havalimanı iki pistten oluşuyor diye düşündüğümüzde sadece bir pistin dışındaki tüm işlemleriyle hizmet vermeye devam edecek. Oradaki limanları, diğer yapıları da yine, havalimanının işlemesi sürecindeki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbiri atıl halde bırakılmayacak.”

ATATÜRK HAVALİMANI BİNASI

Adeta bir açık hava müzesi gibi. Sadece uçuşlarda değil, sinema sektöründe de Türkiye’nin hafızası gibi bir yer Atatürk Havalimanı binası. Peki orası korunacak mı? Yoksa yıkılacak mı?

Bakan Murat Kurum, “Tabii ki her türlü yapıyı kullanacağız. Niye yıkalım? Hangarlar da kullanılacak. Bugün hangar olarak görev yapıyor, yarın belki sivil müze yapacağız” dedi.

İçim rahatladı.

TEKRAR PİSTLER KONUSU

Döndüm tekrar pistler konusuna. Çevre Bakanı Kurum, “Atatürk Havalimanı ihya ve inşa edilecek diyoruz. Kullanılması gereken pistler de kullanılacak, tüm yapılar da proje dahilinde değerlendirilecek” diye yanıt verdi. “Parkın içinde olması gereken üniteler olur. Yürüyüş yolu olur. Bisiklet yolu olur. Kay kay pisti olur. Spor sahaları olur. Çocuk oyun alanları olur. Beton altyapısını gerektiren ne varsa pistlerin olduğu alanlara koymaya gayret gösteriyoruz” diye yanıt verdi.

ÖZELEŞTİRİ

Dikkat ettiniz mi, her şeyi konuştuk. Her şeyi sordum. Ama ıskaladığımız bir şey yok mu? İstanbul’un ortasına New York’taki ünlü Central Park’ın 4 katı büyüklüğünde bir park yapılıyor. Yüz binlerce ağaç dikiliyor. Ama biz yeşili, çevreyi, ağacı konuşmuyoruz. Takılmışız CHP’nin iddialarının peşine. Çevre Bakanı’na ağacı, yeşili, çevreyi sormadığım için kendimden utandım.