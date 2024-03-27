Para kulelerinde oklar İmamoğlu’nu gösteriyor

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Belediye imkânlarını kullanarak müteahitlere salınan salmalar, çantalar içinde taşınan milyonlar ve paralardan oluşturulan kulelerin merkezinde ise Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Balya balya para taşıyanların, saatlerce para sayanların Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimler olması tesadüf değil. Ekrem İmamoğlu’nun bir ekibi var ve bunların yönettiği bir rant düzeni kurulmuş.

İMAMOĞLU’NUN A TAKIMI

İşte Ekrem İmamoğlu ve adamları;

İmamoğlu İnşaat›ın başındaki Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız, İmamoğlu’nun avukatıyken milletvekili yaptığı Turan Taşkın Özer, İETT ihalelerini verdiği CHP’de Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat, CHP’de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, teşkilatlardan sorumlu olan Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın.

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Kimi “kafa koparan” olarak biliniyor kimi “yüzde 7” olarak anılıyor.

İMAMOĞLU’NA DOKUNULMADI

Para kuleleriyle ilgili soruşturmada görüntülerde yer alan isimler ifadeye çağrıldı. Canan Kaftancıoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ama bir tek para kulelerinin arkasındaki isim olan Ekrem İmamoğlu’na dokunulmadı. Ama bu ilişki ağının lideri olarak Ekrem İmamoğlu çıkıyor karşımıza. Ayrıca bu toplanan para, şimdiye kadar toplanan paraların KDV’si olmaz. Seçime günler kala İmamoğlu’na yönelik bir işlemin yapılması ters tepebilir. Ama bu ilişki ağı İmamoğlu’na sormadan aydınlatılamaz.

BÜLENT KUŞOĞLU

O dönem CHP’nin Mali İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu’nun da onayladığı şekilde binanın satışı için CHP’nin resmi hesabından tapuya 24 milyon TL ödenmiş. CHP’nin resmi banka hesaplarından çıkan para bu. Bina sahibi 15.5 milyon TL’yi ise elden aldığını söylüyor. Bina satışıyla ilgili olarak CHP yönetimine elden para ödendiği yönünde bir bilgi verilmemiş. Canan Kaftancıoğlu’nun sözünü ettiği bağış kampanyasında 160 bin lira toplanmış.

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ERBAKAN ÖRNEĞİ

Hep dikkat çekiyorum Erbakan kayıp trilyon davasından dolayı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbakan faturaları ibraz etmişti ama kesin makbuzlardan dolayı cezaya çarptırıldı. 15.5 milyon lira elden ödendiyse resmi bağış miktarı 54 bin lira olduğu dikkate alınırsa CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 287 adet bağış makbuzu kesilmesi gerekiyordu. Gerçi bu para İmamoğlu’nun etrafında kurulan rant düzeninin yanında devede kulak kalır. Ama yine de bazı soruları sormak istiyorum.

1- Toplanan paraların kaynağı temiz mi?

2- Bu paralar İBB’den ihale karşılığı mı toplandı?

3- CHP’ye bağış makbuzları kesildi mi?

4- Bülent Kuşoğlu neden 24 milyon TL ödendi diyor.

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O zamanki CHP yönetimi, il binasının parası kuruşu kuruşuna CHP’nin kasasından ödendi diyor.

O zaman bu para kuleleri ne oluyor?

YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATI

İstanbul’da kıran kırana bir seçim yarışı yaşanıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, büyük bir heyecanla İstanbul’a yönelik projelerini anlatıyor. İstanbul trafiğini nasıl rahatlatacak, nerelere yeni yollar, köprüler, alt ve üstgeçitler yapacak, yeni metro hatları ne olacak? İstanbul’u depreme hazırlamak için projeleri neler? Kentsel dönüşüm için ne yapacak?

KAFASINDA BARETİ AYAĞINDA ÇİZMELERİ

Murat Kurum’u dinlerken her defasında gözlerimin önüne onun başında bareti, ayaklarında çizmeleri ile felaket bölgelerindeki çalışmaları geliyor. İzmir’de deprem oldu Murat Kurum oradaydı. Sadece söz vermedi. Deprem konutlarını yapıp zamanında teslim etti.

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ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİNDE

Elazığ ve Malatya’da deprem olduğunda Murat Kurum 2 saat sonra oradaydı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken deprem konutlarının yerini belirledi. Deprem konutlarını yapıp insanları içine yerleştirdi.

SEL FELAKETİNDE

Giresun Dereli’de, Kastamonu Bozkurt’ta, Sinop Ayancık’ta, Bartın’da sel felaketi yaşandı. Murat Kurum oradaydı. Selin yaralarını sardı, kalıcı konutlar yapıp selden zarar görenleri evlerine, işyerlerine kavuşturdu.

ANTALYA’DA YANGINDA

Antalya’da, Manavgat’ta, Muğla’da, Marmaris’te, Milas’ta yangın oldu. Murat Kurum evini, ahırını kaybedenlerin yarasını sardı, hayır dualarını aldı. Antalyalıların Kara Murat’ı oldu.

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DEPREM KONUTLARI BAŞARISI

Asrın felaketi olan depremde ise 11 vilayetimiz yerle bir oldu. CHP’lilerin deyimiyle; “Türkiye gibi 10 ülke bir araya gelse bu felaketin altından kalkmaz” denilen bir felakete rağmen Murat Kurum binlerce konutun temelini attı, 1 yıl içinde depremzedeler evlerine yerleşmeye başladı. Bu başarı, Avrupa’da bir ülkede yaşansaydı tarihe geçerdi.

FELAKET ANINDA HALKIN YANINDA

Yani demem o ki, Murat Kurum’un arkasında başarılı bir geçmişi var. Deprem olmuş, sel felaketi yaşanmış, yangında, selde hep vatandaşın yanında olmuş. Onları başlarını sokacakları sıcak yuvaya kavuşturmuş. Bir tek Allah’ın kulu çıkıp ‘Murat Kurum sen söz verdin ama yapmadın’ dedi mi?

Ekrem İmamoğlu dahi Murat Kurum bunları yapamadı diyebiliyor mu? Bu büyük bir sermayedir.

İMAMOĞLU TATİLDEYDİ

Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir tek başarısından söz edebilir misiniz? İstanbul’a sel gelir Ekrem İmamoğlu Bodrum’da tatilde. İstanbul kara teslim olur Ekrem İmamoğlu balıkçıda. Deprem bölgesine gider bir selfie çektirir, oradan Palandöken’e kayak keyfine koşar.

VAATLERİNİ HATIRLAMIYOR

O nedenle Ekrem İmamoğlu ‘Ben İstanbul’u 5 yıl yönettim işte eserlerim’ diyemiyor. Vaatleri sorulduğunda ise “Hatırlamıyorum” yanıtını veriyor. Çünkü yapmadı ki hatırlasın.

SÖZÜ SENETTİR

Murat Kurum İstanbul’un trafik sorunun çözeceğim, yeni metrolar, yollar yapacağım, kentsel dönüşümü başaracağım diyorsa, yapar. Çünkü sözü senettir. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.